Alonso juega al despiste: "¿2025? Ojalá estar en el coche más rápido"

Antes de abordar su última tarde de pretemporada con el nuevo Aston Martin AMR24, Fernando Alonso ha atendido a los medios en el circuito de Sakhir para hablar de la actualidad, pero también en clave de futuro. Ha dicho empezará a valorar su decisión "después de las dos primeras carreras" de esta temporada y ha reconocido que viendo el ritmo de sus rivales, especialmente Red Bull y Ferrari, será "dífícil repetir el arranque del año pasado" cuando subió al podio en la carrera inaugural.

"Hemos tratado de cortar algunos de los problemas que teníamos el año pasado, la punta de velocidad, curvas de alta velocidad y definitivamente, más carga, más grip, incluso en frenada, lo confirman los datos, es un paso adelante el coche de este año, pero todo el mundo ha dado un gran paso en invierno y tendremos que ver la semana que viene dónde estamos", ha apuntado Fernando, prudente, con vistas al GP de Bahrein, que abre el Mundial el 2 de marzo.

"No sé dónde estamos en este momento pero suena un poco irreal ahora mismo pensar en un inicio como el de 2023. No ha habido suficientes datos y tiempo para analizar, hace falta más tiempo para comparar nuestro salto con el del resto. El año pasado fue una sorpresa, pero creo que este no somos tan rápidos aquí, tenemos que ver en las primeras carreras como optimizar el coche", ha añadido el asturiano.

"Yo me siento bien, física y mentalmente mejor que nunca, pero en 2016 también lo estaba y sumé 15 puntos. Tenemos que ser positivos con el coche porque es una mejora y eso es un hecho, pero insisto en que el nivel del grupo medio se ha elevado a un punto muy alto, ves cosas en los demás y ves que será todo más apretado e intenso, puedes estar peleando por el podio o fuera de la Q1. Así que hay que ser más consistente durante las 24 carreras, mejorar el coche de forma más consistente y más rápido", ha insistido Alonso.

Sobre la exhibición del tricampeón Verstappen ya desde la pretemporada, Fernando le ha puesto en valor. El sueño de la 33 lo ve más lejos: "Max es el campeón y Red Bull domina el deporte ahora, incluso el diseño del nuevo coche ha sido una sorpresa, de momento nos quitarnos el sombrero. Tras ver el coche creo que hay menos oportunidades de ganar una carrera este año. Ya hay 19 pilotos que saben que no van a ser campeones en 2024", ha valorado, rotundo.

Por último Alonso ha destacado que su futuro "no se decide ahora, sé que mi posición es interesante y voy a esperar un par de carreras, también ver cómo estoy y como veo un año tan largo. ¿2025? Ojalá estar el coche más rápido", ha zanjado.