Los ingresos turísticos caen cada día en 29 millones por la pandemia

El sector turístico de las Islas ha visto como el gasto de los visitantes se desplomaba un 70,3% en 2020. Según los datos de la Encuesta de Gasto Turístico (Egatur) del Instituto Nacional de Estadística (INE), hasta el pasado noviembre los turistas apenas habían dejado en Canarias 4.552 millones de euros, cuando en el mismo periodo del año anterior el montante ascendía por encima de los 15.000 millones.

Por lo que cuando solo habían transcurrido nueves meses desde el inicio de la crisis sanitaria, la reducción del gasto turístico ya estaba por encima de los 10.000 millones y la previsión es que las pérdidas acumuladas a lo largo de todo 2020 asciendan a más de 12.000, el equivalente al 26,4% del Producto Interior Bruto (PIB) canario.

Roberto Ucelay, presidente del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife (CEST), asegura que los datos irán a peor. “A esas pérdidas hasta noviembre hay que sumar las que arrastramos también en diciembre, enero y febrero, porque la previsión es muy negativa”.

Un dinero que los turistas dejaron de gastar en el Archipiélago pero que no solo repercute en la facturación de los hoteles sino también en los resultados de todos los negocios del tejido económico que de una forma u otra viven del gasto que desembolsan los visitantes. Restaurantes, comercios, excursiones, actividades de ocio o entretenimiento, también se ven perjudicadas por la pérdida de estos fondos, que para muchos representan la mayor parte de su volumen de negocio. Empresas que sin turistas se ven abocadas al cierre temporal o a trabajar a medio gas con clientes locales y los pocos visitantes extranjeros que llegan a las Islas.

El secretario general de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT), Fernando Mathias, expone que aunque es una situación que afecta a todos los negocios, se ven más dañados “los que se encuentran en las zonas turísticas”, que en estos momentos están vacías. “Para la hostelería de la zona sur la pérdida de negocio está siendo brutal”, lamenta.

El Archipiélago pierde más de 8,3 millones de viajeros por las restricciones

El INE también actualizó ayer la encuesta de Movimientos turísticos en fronteras (Frontur) que evidencia que hasta noviembre, Canarias había perdido 8,3 millones de turistas, pero la previsión es que cerrará el año 2020 con 9,5 millones de visitantes menos respecto a los datos de 2019. Se ha pasado así de prácticamente 13,1 millones de turistas en el año anterior a la pandemia, a 3,7 millones debido a la crisis del coronavirus, que ha enfrentado al Archipiélago a una de las peores situaciones que ha atravesado al menos en las últimas décadas.

Unas dramáticas cifras que se vuelven todavía más preocupantes si se tiene en cuenta que el turismo representa el 35% del PIB de las Islas y genera más del 40% de los puestos de trabajo. Por lo tanto, no es de extrañar que Canarias sea la comunidad autónoma que tiene un mayor porcentaje de afiliados a la Seguridad Social bajo alguna modalidad de ERTE y que el rimo de destrucción de empleo en las Islas triplique la media del Estado.

La reducción del gasto turístico, es decir, del dinero que los visitantes desembolsan en el Archipiélago cuando pasan aquí sus vacaciones, no solo afecta a los hoteles, restaurantes o comercios abiertos al público, sino también a toda su red de proveedores que han visto esfumarse gran parte de su volumen de negocio. Ante este panorama “en las zonas turísticas no se llega a un 20% de establecimientos abiertos”, asegura Fernando Mathías de la Federación de Empresarios de Hostelería y Tusimo de Las Palmas.

El cierre de negocios y el cese de actividad de trabajadores autónomos seguirá como no lleguen con urgencia las ayudas prometidas al sector turístico. Así lo piensa el presidente del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife (CEST), Roberto Ucelay, quien considera que estas ayudas ya llegan tarde y son insuficientes, al solo incluir aplazamientos de tributos y no exoneraciones. Ucelay advierte de que las previsiones son muy malas. “Las reservas para Semana Santa en mi alojamiento no superan el 5%”, señala.

