La reducción de frecuencias encarece los billetes aéreos

La menor frecuencia de vuelos que conecten a Canarias con la Península debido a la pandemia parece estar encareciendo el precio de los billetes a las Islas. Así lo están constatando muchos canarios que tienen que volar al Archipiélago por cualquier circunstancia. La asociación Canarios Sin Alas, que trabaja para lograr que los precios de estas conexiones estén regulados para evitar el encarecimiento indiscriminado, asegura que a pesar de la menor demanda de billetes, los precios siguen incrementándose, lo que complica el retorno de muchos isleños, sobre todo en fechas como la Semana Santa.

“La llegada de la pandemia del coronavirus nos ha complicado todavía más la conectividad con nuestra tierra”, destaca Fernando Cabrera, presidente y portavoz de Canarios Sin Alas, quien asegura que se ha notado un incremento y pone como ejemplo lo sucedido a una compañera de la asociación hace unas semanas. “Tuvo que viajar por una cuestión familiar urgente de Sevilla a Tenerife y el billete de ida para su hija y para ella le costó más de 900 euros”.

Una situación que se vuelve todavía más complicada en fechas señaladas cuando la escalada de los precios de los vuelos alcanza su punto máximo. Esta Semana Santa, debido a los cierres perimetrales decretados por el Gobierno de Canarias para todas las comunidades autónomas excepto Baleares y Canarias, la movilidad entre regiones quedará reducida a casos muy concretos y que cuenten con justificación.

En estos momentos, los precios para viajar desde Madrid o Barcelona a las Islas en las fechas clave de la Semana Santa oscilan entre los 130 y los 200 euros, aplicando el descuento de residente, mientras que para los que no estén empadronados en el Archipiélago no bajan de los 400 euros por un billete de ida y vuelta, una cuantía que para muchos es inasumible y más si deben viajar varios miembros de la unidad familiar.

Las aerolíneas que operan con Canarias han confirmado que para esta Semana Santa tienen programados una oferta de vuelos un 33% menor que la que dispusieron en 2019. En concreto, si se restan los vuelos operados con destinos internacionales, la capacidad aérea de Canarias con la Península en esas fechas será de 82.342 plazas, cuando un año antes de la pandemia se programaron 139.655 asientos, lo que supone que este año habrá un 41% menos plazas disponibles.

“Es horrible, este año apenas he podido volver a Gran Canaria porque no hay vuelos”, comenta Gara Díaz, una estudiante de 20 años que reside en Sevilla. Asegura que a lo largo de los últimos meses ha podido constatar que el precio de los billetes para volver a su isla “están mucho más caros”. “Tengo la sensación de que no puedo volver a mi casa, como si estuviéramos años atrás en los que el transporte era malísimo” y mantiene que este curso solo ha podido ver a su familia “en las fechas señaladas como Navidad”.

Néstor Castro ha descartado la idea de retornar a Canarias esta Semana Santa por la poca disponibilidad de vuelos y el alza de los precios. Reside también en la capital andaluza y ha tomado la decisión de volver al Archipiélago más adelante “cuando esté un poco más asequible”, ya que por suerte tiene disponibilidad para viajar en otras fechas.

Sin embargo, asegura sentirse también perjudicado por la reducción de las frecuencias. “Antes quizá había un vuelo directo al día desde Sevilla y ahora con suerte solo tienes uno a la semana y si no te viene bien tienes que hacer escala en Madrid”. Además, se queja de que todavía no ha podido utilizar el dinero incluido en el bono que la aerolínea le concedió tras cancelar su vuelo en la Semana Santa de 2020.

Marta González fue previsora y hace meses que tiene sus billetes para viajar a casa. Esta enfermera que reside en Barcelona ratifica que “la frecuencia ha bajado mucho por el coronavirus” y asegura que ya en enero “había vuelos para las fechas de Semana Santa en los que ya no había plazas”.

Estos tres canarios podrán acogerse al descuento de residente al estar todavía empadronados en las Islas. También han constatado como algunas aerolíneas que operan con el Archipiélago todavía no han adaptado sus plataformas de compra a la nueva normativa, que desde el pasado 1 de marzo les obliga a solicitar la información de si se es o no residente en Canarias al finalizar el proceso de compra.