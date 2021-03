El Senado reclama a Sánchez el rescate del sector turístico canario y ERTEs todo el año

La Comisión de Industria, Comercio y Turismo del Senado aprobó ayer por segunda vez en algo más de ocho meses una moción del senador autonómico de CC, Fernando Clavijo, instando al Gobierno central a aprobar un plan especial de rescate del sector turístico de las Islas con el que resistir la crisis sobrevenida por la pandemia sanitaria, y en el que se contemplen medidas que se pongan en marcha en el plazo de un mas y que cuente con un calendario de actuaciones adaptado a la evolución de la crisis sanitaria que contemple. Entre esas medidas, y a propuesta del senador grancanario del PP Sergio Ramos mediante de una enmiendas transaccional, estará la prórroga de los ERTE hasta el final de este año.

La moción fue aprobada por 14 votos a favor pero con el voto en contra de los 12 representantes del PSOE en la comisión, que pretendían la ampliación de los plazos para la aplicación de las medidas, así como una ampliación de los ERTE en el marco de la negociación colectiva entre gobierno, empresarios y agentes sociales “en el momento en que toque su revisión”, es decir, a partir del 31 de mayo, y “en las condiciones en que marque esa mesa de negociación”. La senadora socialistas por Fuerteventura, Paloma Hernández, defendió una enmienda transaccional, que no fue aceptada por el proponente, en la que reclamada un mayor margen de tiempo, hasta agosto, para aprobar el plan de rescate del turismo isleño, y rechazó que tanto CC como el PP le impusieran “esa linea roja para evitar que la moción se aprobara por unanimidad”.

“Nosotros estábamos dispuestos a apoyar que se formara ese plan para Canarias, en agosto, con eso 100 millones que van a venir en tres año, con un plan consensuado con el Gobierno de Canarias y con su consejería de turismo, y la revisión de los ERTE en el plazo que toque y en el marco que corresponde, pero ni CC ni el PP quisieron contemplar estos puntos”, se justificó Hernández.

Clavijo, por su lado, logró este insistió en reclamar al Gobierno de España un plan de rescate al sector, y manifestó que “a estas alturas sobran justificaciones cuando Canarias tiene 283.000 parados, y más de 90.000 personas en ERTE, 50.000 activos perdidos y nuestro motor económico está prácticamente a cero a las puertas, además, de una cuarta ola”.

En este contexto, tachó de “incomprensible” que el PSOE votara en contra de un plan “que apoyó hace 8 meses y que ha sido incapaz de ejecutar, incumpliendo el mandato de esta Cámara”, aseveró.

El senador nacionalista insistió en “la parálisis del principal motor de la economía canaria ha sacudido al resto de los sectores productivos y, en estos momentos, las cifras son muy preocupantes”, lo que hace imprescindible “una actuación inmediata y el apoyo del Gobierno de España al motor económico de las Islas”.

Sergio Ramos (PP): “¿Qué le hemos hecho los canarios al partido socialista?”

“En 8 meses no solo el Gobierno socialista no ha puesto en marcha este plan, tan necesario para nuestra economía, sino que en estos 8 meses se ha destruido empleo, se han perdido oportunidades, Canarias ha perdido conectividad y cada día que ha pasado nuestro sector turístico ha perdido competitividad y ha demostrado estar menos preparado para afrontar una recuperación”, señaló. El senador de CC instó, además, a que los 1.000 millones de euros previstos en las ayudas directas anunciadas para Canarias por el Gobierno de España “sean íntegros para Canarias”.

En este aspecto, la iniciativa aprobada hoy, a instancias del senador nacionalista, insta al Estado a destinar los recursos que “todo apunta se quedarán sin ejecutar por los estrictos criterios a las empresas, a implementar el plan de rescate al sector turístico”. De esta forma, señaló Clavijo “garantizamos que la lluvia de millones anunciada por el PSOE se quede realmente en Canarias y sirvan para impulsar la economía de las Islas”.

Por su parte, el senador popular Sergio Ramos culpó al Gobierno de Sánchez de “pasar de Canarias”, al tiempo que ha lamentado que el PSOE “vote en contra de nuestra enmienda para prolongar los ERTE hasta final de año”. Ramos defendió la enmienda por la que se incluye en el texto de la moción la prórroga de los ERTE hasta el final del año como medida de protección del empleo turístico. El senador del PP aseguró que “el sector lo que nos pide son medidas concretas porque ya está harto brindis al sol, y de propuestas que no se aprueben o no llegan”. “ Salgamos de aquí, le dijo a la senadora socialista por Fuerteventura, con un mensaje claro al sector; no mire para atrás, no mire a la Moncloa y Ferraz, mire hacia Canarias”.

Ramos enumeró las medidas concretas que ha propuesto el presidente del PP, Pablo Casado, en el último año como hacer test en los aeropuertos, reducir las tasas aeroportuarias, incentivos fiscales para el sector del turístico, reducir el IGIC y corredores seguros, y reprochó a los socialistas que “no han hecho nada de nada con estas propuestas”. “¿Qué le hemos hecho los canarios al partido socialista?”, se preguntó antes de resaltar que “esta pandemia ha llevado al límite la capacidad de resistencia de la economía canaria en el año 2020. Por primera vez en su historia, las islas sufrieron el primer cero turístico a lo largo de todo un ejercicio, parando así el principal motor económico de las Islas Canarias”.