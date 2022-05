Joaquín Pérez Rey | Secretario de Estado de Empleo: “Los derechos del trabajador no pueden quedarse a la puerta de la fábrica, ni en el móvil”

Da una larga cambiada cuando se le pregunta si seguirá a su jefa, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en su aventura política y recurre al juego de palabras con el nombre de la nueva formación: “Me consta que la vicepresidenta lo que quiere es “Sumar”, es lo que tiene que hacer la izquierda”. El secretario de Estado de Empleo y Economía Social, militante de Podemos, Joaquín Pérez Rey, elogió en Zamora durante el Congreso de Inspectores de Trabajo de la UPIT la reforma laboral que dará la puntilla a la precariedad de los trabajadores y favorecerá el retorno de los jóvenes. Pérez Rey, que tuvo constantes referencias a la vicepresidenta segunda del Gobierno de España, destacó el control de los representantes de los trabajadores sobre los sistemas informáticos que utilizan las empresas para controlar el cumplimiento de los trabajadores con sus tareas, y defendió que "los derechos de los trabajadores no pueden quedarse a las puertas del móvil".

–¿Cuándo contará la Inspección de Trabajo con más medios humanos y materiales, informáticos, para realizar su labor?

–Por primera vez cuenta con presupuesto propio e incrementado en un 20%; hemos aumentado este 19 de mayo el personal de apoyo, administrativo, en un 20% para su incorporación ya. Y creo que el Consejo de Ministros del 24 de mayo aprobará una oferta de empleo público de inspectores y subinspectores muy poderosa, que seguramente duplique el número de convocatorias anteriores.

–Un inspector de Trabajo cobra menos que un subinspectores de Hacienda, ¿se equipararán?

–No tiene sentido hacer comparaciones entre cuerpos de la Administración, cada uno tiene singularidades propias. Cuando abordemos la Relación de Puestos de Trabajo, habrá que ver sus segmentos salariales, vinculados a objetivos, a trabajo, lo que no generará problemas porque los inspectores, subinspectores y personal de apoyo trabajan mucho, cumplen holgadamente los objetivos.

"El Consejo de Ministros aprobará el martes una oferta de empleo público de inspectores y subinspectores que seguramente duplique el número de convocatorias anteriores"

–El colectivo de funcionarios está preocupado por la dificultad para rastrear las relaciones contractuales de las plataformas digitales.

–La Inspección de Trabajo española es pionera, la legislación española sobre plataformas digitales, la conocida Ley Raiders pionera en el mundo, tiene un precedente valiosísimo en sus actuaciones, nos hemos inspirado mucho en lo que ha hecho y dicho este organismo para dar lugar a la primera legislación a nivel mundial sobre el reparto en plataformas. La UE ha hecho una propuesta de directiva sobre esta cuestión que se basa en la legislación española.

–A pesar de la Ley Raiders, ¿no hay un vacío legal por el que se puede colar el fraude?

–Las Plataformas son una realidad tan multiforme, desde ingenieros que trabajan en remoto desde Australia hasta trabajadores que llevan una pizza a domicilio, que es muy difícil abarcarlo en una sola Ley. Pero las degradaciones mayores de las condiciones de trabajo se estaban dando en España en el reparto a domicilio y se ha regulado.

–El colectivo denuncia el obstáculo para el control de esos algoritmos por falta de medios.

–Hubo un caso que nos impactó, el llamado algoritmo Frank, la condena judicial a una empresa italiana por usar un algoritmo que penalizaba a los trabajadores que se ponían en huelga o caían enfermos, ese sesgo fue esencial en la negociación raiders, uno de nuestros objetivos era permitir a los representantes de los trabajadores el acceso a los algoritmos de todo tipo de empresas. Hoy lo recoge el artículo 64 del Estatuto.

–¿En qué se traduce esa innovación en la práctica?

–Hemos instaurado las bases para que trabajadores e Inspección puedan acceder a aquellas reglas algorítmicas que condicionan la vida de los trabajadores. Los derechos fundamentales de los trabajadores no se quedan a las puertas de la fábrica, pero tampoco deben quedarse a la puerta del móvil, por tanto, cuando los trabajadores son gobernados por un móvil, tienen derecho a saber por qué, cómo y en qué condiciones les gobierna. España es el primer país del mundo que, por acuerdo propiciado con el diálogo social, ha conseguido legislar para impedir que el sesgo algorítmico tome decisiones aparentemente neutrales pero que castigan a los trabajadores.

"Si los trabajadores son gobernados por un móvil, tienen derecho a saber por qué, cómo y en qué condiciones les gobierna"

–¿No tendrán que esperar los ciudadanos a que los jueces establezcan las reglas del juego en este nuevo escenario laboral?

–En esta materia, es la primera vez que el legislador se anticipa a la jurisprudencia, no hemos esperado y, desde este mismo momento, las empresas tienen que informar a los representantes de los trabajadores al respecto. Es un camino de no retorno, en el que profundizaremos en el marco de los debates del Estatuto del Trabajo del siglo XXI.

"España es el primer país del mundo que, por acuerdo propiciado con el diálogo social, ha conseguido legislar para impedir que el sesgo algorítmico tome decisiones aparentemente neutrales pero que castigan a los trabajadores"

–¿La empresa no puede alegar que es una intrusión?

–Respetamos los secretos industriales, no queremos que nos digan cómo operan, sus fórmulas mágicas informáticas, pero si estas tienen repercusión en materia de condiciones de trabajo, eso ya no es la “fórmula de la cocacola”, ahí tendrán que informar a los representantes de los trabajadores. Con el acuerdo de los interlocutores sociales, el Ministerio de Empleo se ha anticipado a la jurisprudencia.

"Respetamos los secretos industriales de las empresas, pero si sus fórmulas informáticas repercuten en las condiciones de trabajo, ya no es "la fórmula de la cocacola, tendrán que informar a los representantes de sus plantillas"

–El consejero de Empleo de Castilla y León de Vox acaba oponerse a un “diálogo social ultrasubvencionado”. ¿La reforma laboral puede quedar en agua de borrajas?

–Que la ultraderecha entre en las instituciones no es una broma, es poner en peligro la Constitución y este es el primer ejemplo. Cuestionar el diálogo social es básicamente cuestionar el modelo constitucional español y renunciar al mecanismo más eficaz y que ha convertido a España en referencia en Europa, al haber gobernado la crisis desde el diálogo con los interlocutores sociales. Vienen tiempos sombríos para Castilla León y es obligado que se garanticen los derechos de las organizaciones sindicales y empresariales. Espero que la Junta no lleve a cabo, finalmente, lo que sería un incumplimiento de la Constitución.

"Vienen tiempos sombríos para Castilla y León con Vox en el Gobierno, es obligado garantizar los derechos de las organizaciones sindicales y empresariales"

–¿Cree que el trabajador está plenamente protegido frente al mundo laboral digital?

–Hay mucho camino por hacer porque buena parte de esos nuevos trabajos y nuevas formas de operar se van construyendo casi hora a hora y, por tanto, es difícil encorsetarlas todas sin un elemento legal. Es un ámbito en el que no se puede actuar sin el conjunto de estados, por eso tenemos tantas esperanzas depositadas en la directiva de la UE que regulará a partir de la Ley Raiders española, España es uno de los máximos impulsores de esa normativa europea. Tenemos claro que allí donde detectemos problemas graves, actuaremos de forma inmediata.

–En el Congreso celebrado en Zamora se mencionó que hay despachos de abogados y lobbies buscando ya recovecos legales para transformar contratos temporales en fijos discontinuos.

–No hay ninguna resolución laboral, ningún laboralista o autor académico que dude de la fijeza de esos contratos. Nos permiten acabar con los trabajadores de usar y tirar, con contratos para el verano en el chiringuito de playa que terminaban con la temporada. Es la solución a la agricultura, a la hostelería, demuestra que mantener esos sectores estacionales esenciales para la economía española es compatible con garantizar la estabilidad en el empleo. No podemos saber cuáles son las estrategias que pueden llegar a buscar refugios.

–Supondría un fallo de esta reforma...

–Ya le anuncio que el jueves, 26 de mayo, la Inspección de Trabajo lanzará miles de comunicaciones para controlar el uso de la contratación temporal y de fijos discontinuos. También le digo que la reforma laboral no solo ha elevado las sanciones para impedir fraudes en este tipo de empleos, hasta los 10.000 euros, sino que las ha individualizado, ya no son sanciones por empresa, sino que tendrán en cuenta cada comportamiento infractor. La reforma laboral es muy exigente y absolutamente nítida en las sanciones por defraudar en la estabilidad en el empleo y las normas de contratación.

–¿Se puede decir aquello de “que se aten los machos” las empresas incumplidoras?

–Como responsable de Trabajo y Seguridad Social del Ministerio, le puedo decir que la Inspección va a hacer un seguimiento exhaustivo de cuales son las pautas de contratación en España y estará muy vigilante. También quiero decir que la mayoría de las empresas se han unido o han asumido voluntariamente este cambio cultural, si no fuera así, no podríamos estar ante la creación de 1.800.000 contratos indefinidos en solo cuatro meses de reforma. No hay ninguna otra reforma laboral que haya sido tan eficaz. Hemos reformado el Estatuto de los Trabajadores más de medio centenar de veces, en ninguna ha habido un cambio de pautas en la contratación tan claro.

"No es una broma que la ultraderecha entre en las instituciones, es poner en peligro la Constitución, el primer ejemplo es la oposición al diálogo social desde el Gobierno de la Junta de Castilla y León"

"El Gobierno estudia ayudas al Tercer Sector para dar estabilidad al empleo"

–En el Tercer Sector, que trabaja con personas en situación de especial vulnerabilidad, se teme que la desaparición de esos contratos temporales que permitían ampliar plantilla para actividades puntuales dé lugar al abuso del voluntariado.

–Todos aquellos sectores acostumbrados a trabajar con la temporalidad tienen que dejar de hacerlo.

–Pero eso significa dinero...

–Significa dinero, pero si las subvenciones públicas en las partidas presupuestarias que están previstas para el Tercer Sector deben tener en cuenta que deben hacerse contratos indefinidos, se hará, pero lo que no es posible es hacer recaer sobre los derechos de los trabajadores y las trabajadoras el funcionamiento de ningún sector.

–¿Puede haber un incremento de ayudas para que se puedan afrontar esas contrataciones que sujetan el Estado del Bienestar?

–Creo que en el Tercer Sector, que contribuye de manera decisiva a la integración de personas y de ciudadanos en exclusión social, y que en muchas ocasiones lleva a cabo una tarea encomiable que el Estado no hace, tendrá que tener los recursos suficientes para poder seguir operando sin necesidad de que suponga la degradación o la no garantía de la estabilidad del empleo de sus trabajadores. Me consta que los ministerios responsables ya están trabajando en esta cuestión.

–¿Habrá mejoras para los contratos de formación?

–El Ministerio está solventando una parte que quedó pendiente, para negociar en seis meses y que hemos anticipado. Están perfectamente renovados en el Estatuto y claramente mejorados. Dictaremos un reglamento específico de desarrollo en semanas.

–¿Y para los becarios?

–Vamos a regular ya el Estatuto del Becario, a establecer las condiciones en las que los estudiantes pueden hacer prácticas, siempre en el marco de estudios universitarios, de formación profesional o relacionados con los servicios públicos de empleo. En ningún caso, se podrán usar como falsas becas para sustituir trabajadores, un fraude inveterado en este país.

"Vamos a regular ya el Estatuto del Becario para que los estudiantes pueden hacer prácticas en el marco de sus estudios, en ningún caso, se podrán usar como falsas becas para sustituir trabajadores, un fraude inveterado en este país"

–¿Cómo se llevará a cabo ese control del posible engaño?

–El estatuto impedirá este tipo de relaciones salvo cuando estén vinculados a los estudios. Para el resto de casos, está la contratación formativa que ha puesto encima de la mesa la reforma laboral, la más eficaz e incisiva de nuestra historio, respaldada por los interlocutores sociales, lo que nunca ha ocurrido.

"El Tercer Sector es decisivo en la integración de personas y de ciudadanos en exclusión social, realiza una tarea que el Estado no hace y debe tener recursos que garanticen la estabilidad de sus trabajadores. Los ministerios competentes están en ello"

–Se permite la sustitución de trabajadores en periodo de vacaciones, en contra de la jurisprudencia española, que catalogaba como ilegal esa práctica, ¿se equivocaban los jueces?

–Cuando en España nueve de cada diez contratos eran temporales. hasta diciembre de 2021, discutir si un trabajador en vacaciones podía ser sustituido por un interino o no era casi una extravagancia. Hemos establecido que, cuando las empresas tengan verdaderas necesidades, pero no va a haber ninguna oportunidad para usarla fuera de esas situaciones puntuales. Hemos mejorado el contrato de interinidad permitiendo a las empresas que puedan anticipar, incluso, la contratación de interinos para que no haya ningún problema cuando es imprescindible, tiene que tener la capacidad de sustituir para, entre otras cosas, permitir la conciliación de trabajadores ausentes.

–¿Puede señalar alguna circunstancia más que permita el uso de la interinidad?

–Cuando haya un incremento de producción que no se pueda atender con la plantilla habitual, se puede utilizar esta modalidad de contrato.

–Hay quien duda de que esa modalidad de contrato esté bien definida.

–Siempre hemos sido el garbanzo negro de la temporalidad en Europa, la primera vez que ha habido datos que contundentemente y al día siguiente de la reforma han cambiado el monocultivo de la temporalidad en España ha sido ahora. Hemos suprimido por primera vez el contrato de obra y servicio que se traducía en más de medio millón de trabajadores contratados al mes con esta fórmula y algunos se han llegado a jubilar en esa situación laboral.

"La Inspección va a hacer un seguimiento exhaustivo de cuales son las pautas de contratación en España y estará muy vigilante"

–¿Qué tiene de atractivo para que los jóvenes decidan no emigrar e, incluso, regresar?

–Los gobiernos del PP, Fátima Báñez, los estimulaba para desarrollar su espíritu aventurero; el señor Feijóo les regalaba maletas a las mejores promociones universitarias. Esta vicepresidencia segunda ha garantizado condiciones estables y dignas en nuestro país para que no se tengan que ir y que puedan regresar los que lo deseen.

"La interinidad solo será posible si la empresa tiene verdaderas necesidades, pero no se podrá usar fuera de esa situación puntual"

–¿Con qué armas?

–Con condiciones adecuadas garantizadas en España y con repercusión en las universidades y en el sistema de investigación. Algunas universidades ya han convertido en fijos a buena parte de sus investigadores, algo insólito. La carrera de investigación era un valle de lágrimas hasta que podían abandonar esa temporalidad, terminamos con esa situación.

–Otra pata esencial de la precariedad: los bajos salarios, ¿cómo estabilizar una clase trabajadora joven si debe conformarse con sueldos de 1.000?

–Desde 2019, hemos subido un 36% el salario mínimo interprofesional, el mileurismo se ha convertido en el ingreso mínimo para trabajar que ha beneficiado a jóvenes y mujeres, roto la brecha salarial. El compromiso es que alcanzaremos el 60% del salario medio antes de que termine la legislatura, fijado en los 1.047 euros. Además, hemos eliminado los dispositivos determinados para bajar el salario de los trabajadores, medida aplicada en 2012 por el Gobierno del PP. Hay que proteger los salarios frente a la crisis actual que tiene un componente global, siempre que se han bajado ha resultado ser una equivocación. El Gobierno ya está interviniendo en las verdaderas causas de la inflación, que tienen que ver con el precio de la energía, hemos hecho un paquete de medidas muy ambicioso frente a la guerra entre Rusia y Ucrania para combatir la pobreza salarial con las medidas que reducen el precio de la energía. El presidente del Gobierno tuvo un éxito de negociación sin precedentes al lograr que España pudiera ser considerada con Portugal una isla energética.

"No puede ser que los autónomos más modestos estén corran con buena parte de los gastos del sistema, estamos negociando ya para que pague más quien más beneficios tiene"

–¿El autónomo verá pronto una reforma para cotizar según sus ingresos?

–El Gobierno está negociando con las organizaciones de autónomos para establecer un sistema justo, no es posible que los autónomos más modestos corran con buena parte de los gastos del sistema y que los que más ganan no lo hagan en mayor proporción.