La construcción mira hacia los extranjeros para suplir la falta de mano de obra

Ni oficiales de primera, ni de segunda, ni especialistas en ninguna rama. La falta de mano de obra se ha convertido en un auténtico problema para los constructores. Los empresarios no logran cubrir sus plantillas con trabajadores de las Islas a pesar de que los últimos datos del Observatorio Canario de Empleo (Obecan) registran un total de 17.317 parados vinculados al sector de la construcción. El problema es encontrar entre los demandantes de empleo del Archipiélago candidatos formados que puedan ocupar los puestos de trabajo que se requieren, lo que ha llevado a los empresarios a plantearse la contratación de personal extranjero que pueda cubrir estos puestos. "Está sobre la mesa la idea de traer trabajadores de fuera, sudamericanos o de países de la Unión Europea, para formarlos en la Fundación Laboral de la Construcción", explica el presidente de la patronal tinerfeña de la construcción (Fepeco), Óscar Izquierdo, quien asegura que se trata de un problema a nivel nacional.

"Para que el sector alcance una potencialidad al 100% en los próximos años necesitaríamos en Canarias 20.000 trabajadores más", afirma Izquierdo, quien cifra en 57.000 los empleos directos que actualmente general el sector en las Islas. La falta de mano de obra está generando ralentización e incluso paralización de muchas obras, lo que ha llevado al Gobierno central a plantearse una actualización del Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura con la incorporación de 31 nuevos oficios, todos relacionados con la construcción. Así lo confirma El País aunque el Ministerio de Migraciones prefiere no adelantar el listado ya que, según aclaran, "la propuesta de nuevas ocupaciones está en fase de borrador". Este cambio permitirá a los empleadores la posibilidad de tramitar la autorización para residir y trabajar dirigida a un trabajador extranjero.

"Nos parece una buena oportunidad ya que en muchos casos nos encontramos con que el personal aquí prefiere vivir de las pagas en lugar de trabajar, no nos queda más remedio que ir fuera a buscar", insiste Izquierdo. Para el presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Sesé, es "lógico" que los empresarios busquen fuera los perfiles que "no encuentran aquí". Otro punto de vista tiene la presidenta de la Asociación de Empresarios de la Construcción y Promotores (AECP) de Las Palmas, María de la Salud Gil, quien asegura que el problema real del sector es la "disfunción entre la oferta y la demanda" por lo que la prioridad es "trabajar para poder insertar en el mercado a los casi 20.000 parados". "Deberíamos entrevistar a toda esa gente y ver las habilidades que tienen y formarlos para incorporarlos a las plantillas que los necesiten", insiste.

Los representantes de la patronales defienden las buenas condiciones económicas y sociales que presenta el sector. Precisamente hace solo una semana los sindicatos firmaron con los empresarios el nuevo convenio de la construcción con una subida salarial del 3% para el año 2022 y 2023. Pero uno de los problemas del sector es la falta de relevo generacional. "Los jóvenes no quieren incorporarse a la construcción, vivimos en una sociedad acostumbrada a las comodidades y muchos prefieren vivir de las pagas", aclara Izquierdo. Para Gil el envejecimiento de la población trabajadora también está causando mella en el sector ya que, según sus palabras, "los jóvenes focalizan sus intereses en modelos más cómodos y glamurosos". Aún así, la presidenta de la patronal de constructores de Las Palmas no pierde la esperanza y considera que la "modernización del sector hacia las nuevas tecnologías va a atraer a los más jóvenes". Además, el sector también apuesta por la incorporación de mujeres en todos los empleos vinculados a la construcción.

Pero la falta de mano de obra no es el único problema del sector. Tanto Gil como Izquierdo coinciden en criticar que las administraciones locales no son capaces de revisar los precios de las obras públicas. "En el ultimo año y medio se han quedado 200 licitaciones desiertas en Canarias de todas las administraciones por un valor de 72 millones de euros", denuncia el presidente de la patronal tinerfeña, quien apunta que otro inconveniente es la creciente economía sumergida. "Nuestro problema es que no se ejecuten los presupuestos", insiste Gil.