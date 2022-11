Empezó la mañana con una división de los intervinientes entre quienes optaban por miradas optimistas al futuro y los que optaban por el realismo. Terminó con la conclusión de que en la vida no todo debe ser trabajo y, para mejor entenderlo, el presidente del Consejo Económico y Social de Canarias (CES), José Carlos Francisco desgranó "la teoría del curricuqui".

En puridad, la tomó prestada de "un amigo arquitecto", detalló, que le hablaba de la necesidad de llevar un balance entre el "duro esfuerzo" que deben realizar quienes persiguen el éxito "y los curricuquis. ¿Cómo vas este mes de curricuquis?, explicó que le preguntaba. Y esos, los curricuquis, son todo aquello que no es trabajo y ayuda al esparcimiento: comer con los amigos, tomar una cerveza, viajar...

En definitiva, ese ocio que, aunque de manera aparentemente tangencial, ayuda a seguir hincando el lomo sin espacio para el desánimo. Claro que para que este último no irrumpa es necesario tener algún éxito, algo a lo que agarrarse cuando los obstáculos diarios estorben. En ese caso, ¿por qué no soñar con que los fondos Next Generation se tramitan con agilidad y aparece la financiación suficiente para completar el presupuesto de los proyectos? O, desde la orilla opuesta, ¿por qué no imaginar un mundo en el que sueldos mileuristas no terminan por traducirse en una diáspora del talento? No faltan egresados de alto nivel, Pero se van y lo mismo ocurre con los investigadores", confirmó Sunny Beerli, vicerrectora de Comunicación y Proyección Social de la ULPGC.

Porque de eso también se habló en el Foro El fututo de Canarias, organizado por Prensa Ibérica para conmemorar los 60 años que ha cumplido Cajasiete este 2022. Primero, formación, claro, y ahí esté ese dinerito que ya "47.000 canarios han visto entrar en sus cuentas", expuso el director general de Cajasiete, Manuel del Castillo, porque la entidad premia cada sobresaliente que obtienen. Predicar con el ejemplo lo llaman.

Pequeños éxitos que dan cabida en la agenda mental a los curricuquis del mismo modo que los desincentivan las excesivas preocupaciones. Por ejemplo, las de quienes promueven alguno de los parques eólicos y fotovoltaicos -unos 40- que, como explicó el presidente de la Asociación Canaria de Energías Renovables (ACER), Enrique Rodríguez de Azero, están pendientes de un hilo tan fino que ya solo llega hasta enero. O están entonces, o no serán, y a todos les falta la declaración de impacto ambiental por uno de esos "cuellos de botella" que trocan en melancolía los esfuerzos baldíos.

También los de la Administración, porque a Rodríguez de Azero le "consta que se están" aplicando en el aparato canario, pero algo impide caminar hacia la descarbonización con la urgencia que exigen los compromisos adquiridos y, sobre todo, las evidentes muestras de que el cambio climático va mucho más allá de los "ciclos" que percibe la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. A juicio del presidente del CES, esta situación casa mal con "ir a Egipto a dar lecciones". Así, sin nombres, pero allí se celebra hasta este viernes la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 27) y allí han estados los consejeros autonómicos de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, José Antonio Valbuena, y de Turismo, Industria y Comercio, Yaiza Castilla.

Tampoco ayuda que en plena vorágine se dé carta de naturaleza a una reestructuración del funcionariado de la Comunidad Autónoma de Canarias. Ahora unos están donde estaban otros y estos donde aquellos habían logrado algún avance. "Rotación de funcionarios", lo llamó el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Pedro Ortega. Ejemplo claro de ello es el departamento de Energía, donde se han quedado sin algunos de sus puntales. Casi una vuelta a empezar cuando la partida está en el momento decisivo y a punto de terminarse.

¿Qué pasa con los fondos Next Generation?

Y si se complica sacar adelante unos parques eólicos y fotovoltaicos, ¿qué va a pasar con los millonarios Next Generation? Bruselas liberó esa dinero púbico a condición de que sirvan para dar un giro a las economías de los receptores. Para conseguir que esos países especialmente afectados por la crisis económica derivada de la pandemia se hagan más sostenibles y modernos (digitalización). Razones de peso para poder mirar al futuro con optimismo, pero que no tienen garantía de concretarse.

Esos fondos tienen que completarse por la iniciativa privada y, según expusieron los participantes en el foro, parece que nadie se preocupó por saber el grado de capitalización de las empresas. Que sí, que en Canarias hay una Reserva para Inversiones (RIC), pero no siempre se aplica con la asepsia que exigen en la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) o los inspectores se pasan de tiquismiquis.

Las empresas no están tan saneadas tras la pandemia como para invertir en grandes proyectos

Más allá de eso, si el turismo copa un tercio de la economía del Archipiélago y los hoteles y apartamentos tuvieron que permanecer con las puertas cerradas durante muchos meses, ¿gozan los balances de la salud suficiente? Al menos lo de tener todos los proyectos ejecutados antes de terminar 2023 -"ese error", lo llamó Francisco- se ha subsanado. Un poco de aire, porque las empresas no estaban tan saneadas como para poder hacer frente a una macrooperación de colaboración público-privada. En otras palabras, sus bolsillo están demasiado vacíos como para completar hasta el cien por cien el 50% o 60% que se aporta desde lo público.

Una cosa, además, son los procesos farragosos que necesariamente se han de cubrir para garantizar la legalidad de las actuaciones y otra que desde el propio Gobierno se lanzan diatribas contra lo que pueden suponerse éxitos. Por ejemplo, a Ortega le chirría que algún miembro del Ejecutivo cargue contra la presencia de nómadas digitales. Si es que con este panorama, se quitan hasta las ganas de curricuquis.