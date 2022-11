Ribera presiona a Canarias para desatascar a tiempo los proyectos eólicos y fotovoltaicos

Cientos de proyectos de energías eólica y fotovoltaica están a punto de irse por el sumidero. Los plazos para obtener las preceptivas autorizaciones administrativas se agotan a finales de enero y no son pocos los que están enredados en trámites burocráticos. En abril habían superado el papeleo 41 de los 81 proyectos que obtuvieron fondos europeos en las convocatorias Eolcan 2 y Solcan, y continuaba buscando paraguas legal el 58,4% de la potencia adjudicada.

Ya en aquel mismo momento de la primavera pasada, el consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, José Antonio Valbuena, comunicó que los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura se oponían a doce de esas instalaciones para el aprovechamiento de las energías limpias por afectar a sus respectivos paisajes. Desde entonces no se han actualizado los datos y a la consejería le cuesta comunicar el estado actual de la situación.

Tomando como referencia ese momento en el que ya se sabía que se devolverán parte de los fondos Feder conseguidos y, al menos por esa vía, no se reducirá el uso del contaminante petróleo, estaban resueltos expedientes por 146,7 megavatios de potencia y restaban otros 206,05 megavatios.

Faltan poco más de dos meses para conocer el saldo final, ya que el Gobierno aprobó in extremis hace un año una ampliación de los plazos para que los promotores pudieran obtener los permisos (declaración de impacto ambiental y autorización administrativa). De no haberlo hecho, habrían sido muchos más los que habrían decaído ya en todo el país, porque el problema no es solo canario.

A pesar de la prórroga, algunos de los proyectos tenían que llegar en perfecto estado al pasado septiembre. Fuentes del sector en las Islas, aseguran que hubo nuevas víctimas y que volverá a haberlos al principio del año próximo, con Arinaga como uno de los puntos negros. Los que miran al final de enero saben que no habrá nuevas ampliaciones de los plazos.

"No cabe esta especie de trampa, es importante resolverlo ya" Teresa Ribera - Ministra para la Transición Energética y el Reto Demográfico

"No tenemos ninguna intención de prorrogarlo", aseguró al final de la pasada semana la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. "No cabe esta especie de trampa, es importante resolverlo ya". zanjó en la televisión autonómica gallega.

Una de las razones que llevó al ministerio a incrementar el tiempo de tramitación fue un cambio de sistema para poner coto al mercado negro de puntos de conexión que comenzaba a proliferar. Con anterioridad bastaba con solicitarlo a Red Eléctrica, lo que propició pingües beneficios a quienes los obtenían sin tener realmente un proyecto detrás y los vendían a quienes realmente sí los necesitaban. Esa práctica lesiva no es posible ahora.

La hoja de ruta marcada por el Gobierno central contempla instalar unos 60.000 megavatios renovables hasta 2030. Un objetivo que el Ejecutivo tiene previsto revisar para hacerlo aún más ambicioso. Canarias se propone alcanzar la descarbonización en 2040, diez años antes que el resto del país. El consejero Valbuena estima posible aprobar antes de terminar el año la Ley Canaria de Cambio Climático, que fijará la acción de gobierno.