La cesta de Navidad más cara de la historia: consejos para ahorrar

Se acerca la Navidad y la Unión de Consumidores de España (UCE) en Castellón, cuyo portavoz es Juan Carlos Insa, ha preparado una serie de consejos para ahorrar en la compra y evitar un endeudamiento excesivo.

Ir con una lista de la compra

La principal recomendación que puede darse gira alrededor de la necesidad de elaborar un listado de los productos que deseamos o necesitamos comprar. Si tenemos un punto de partida, nos resultará más complicado adquirir cosas que obedezcan a un mero capricho. Desde esa perspectiva, es importante conocer cuál puede ser el nivel de gasto; dependiendo de nuestros ingresos (incluida la paga extra en su caso), podremos saber cuánto nos podemos gastar.

Aprovechar las ofertas

Una vez hayamos decidido qué es lo que deseamos o podemos comprar, podría darse una segunda recomendación que pasaría por aprovechar las ofertas que podamos encontrar en el mercado. En ocasiones, y dependiendo del tipo de producto, es probable que encontremos sustanciales diferencias de precio; por tanto, y ya sabiendo de antemano cuáles serán nuestras compras, podemos acompasar las mismas al ritmo de esas ofertas que vayan apareciendo, teniendo claro que la reducción del precio de un producto no necesariamente implica un mejor precio de todos los productos de un mismo establecimiento (por lo que podemos salir perfectamente de la tienda sin comprar hasta esperar una mejor ocasión). En definitiva, hay que comparar precios de distintos lugares y no dejar las compras para el último momento, ya que las aglomeraciones y prisas de última hora pueden jugarnos una mala pasada.

Usar tarjeta de débito

En el momento de la compra, resulta preferible utilizar la tarjeta de crédito como un último recurso; siendo más recomendable utilizar tarjetas de débito ya que nos permitirán controlar en todo momento cuál es nuestra disponibilidad económica, sin tener que aplazar la deuda. Asimismo, resulta absolutamente desaconsejable acudir a los créditos rápidos o utilizar las denominadas tarjetas revolving, por cuanto suelen aplicar tipos de interés muy elevados, dando lugar a que la deuda pueda descontrolarse.

No coger el vehículo privado

Aunque es evidente la comodidad del vehículo privado para realizar las compras, desde la Unión de Consumidores apostamos por los desplazamientos a pie o el uso del transporte público: contribuyen a la mejora de la calidad de vida de nuestros conciudadanos al evitar atascos y contaminación, al tiempo que permite controlar mejor lo que adquirimos, frenando compras compulsivas en un corto espacio de tiempo, al reducirse nuestra capacidad de desplazamiento.

Compromiso con el medio ambiente

Además, y aunque la Navidad implica la adquisición de regalos para nuestros seres queridos, no debe olvidarse que no por el hecho de gastar más se proporcionará más felicidad a las personas que queremos. En ocasiones, un pequeño detalle nos hará quedar mucho mejor ante nuestra familia y amigos. Finalmente, debe recordarse que la Navidad es un periodo que se puede caracterizar por el exceso y el derroche. Debería procurarse adquirir productos que no lleven consigo un excesivo consumo energético o un perjuicio medioambiental: árboles de navidad, juguetes eléctricos de alto consumo, bombillas de colores, productos con envasados excesivos, etc.