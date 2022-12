La empresa de entregas ultrarrápidas a domicilio Getir ha anunciado la adquisición de su competidora Gorillas. La firma turca fundada en 2015 se hace con el gigante alemán, que en los últimos meses había entrado en fase de repliegue, con despidos en todo el mundo y abandono de mercados como el español. La compañía no ha oficializado cifras sobre la operación, aunque varios especializados como 'The Financial Times' o 'Business Insider' hablan de unos 1.000 millones de euros. "Este movimiento subraya el liderazgo de Getir en la consolidación de este sector", afirma la firma en un escueto comunicado.

El tablero de juego en el que se mueven las empresas de reparto a domicilio está viviendo desde hace meses cambios de calado. Si el año pasado la campanada la dieron los alemanes Delivery Hero al comprar al filo de la medianoche del 31 de diciembre la catalana Glovo, este 2022 ha sido la turca Getir la que ha comprado a otra alemana, Gorillas. La operación llega en un contexto en el que la financiación para estas inversiones se ha encarecido y los grandes fondos internacionales racionan sus series. Ese recorte en las rondas de financiación -en un sector que hasta ahora ha quemado a alta velocidad millonarias sumas- ha obligado a varias de las empresas que operan en Europa a reestructurarse. Getir y Gorillas son dos ejemplos de ello. La turca anuncia este viernes esta adquisición millonaria, después de que en marzo de este mismo año cerrará una ronda de 700 millones de euros y elevará su valoración hasta los 10.000 millones, para dos meses más tarde anunciar 4.500 despidos en todo el mundo.