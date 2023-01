La decidida apuesta de Lopesan Hotel Group por aumentar la calidad de la propuesta turística de los destinos en los que está presente la compañía, tiene como objetivo principal la creación de modernas experiencias con las que poder satisfacer las expectativas de los turistas Premium. Con el propósito de concretar nuevas líneas de negocio y reforzar su estrategia operativa durante la celebración de Fitur, el equipo del Departamento Comercial y de Marketing, desplazado a Madrid, ha cerrado una agenda compuesta por más de 90 reuniones.

El mercado nacional será protagonista en muchos de estos encuentros profesionales, centrando el foco en la posibilidad de aprovechar al máximo la conectividad de Gran Canaria, con el territorio peninsular, para desestacionalizar el destino. Madrid y Barcelona son tradicionalmente los aeropuertos de referencia para la isla, sin embargo, las conexiones con otras importantes ciudades como Santiago, Vigo, Oviedo, Bilbao, Valladolid, Valencia, Málaga, Sevilla o Badajoz, presentan una excelente oportunidad para atraer a un mayor número de huéspedes fuera de la temporada tradicional.

Los periodos comprendidos entre Semana Santa y julio, así como los meses de septiembre y octubre, concentrará los principales esfuerzos del equipo Comercial del Grupo Lopesan, de cara a firmar nuevos acuerdos, con los agentes turísticos tradicionales, que puedan garantizar una gradual desestacionalización de la estrategia del mercado.

Además, Fitur será el marco idóneo para reforzar las alianzas ya existentes con los nuevos grupos turísticos que han surgido de las fusiones entre Viajes El Corte Inglés y Logitravel, así como la protagonizada por Ávoris Corporación Empresarial y Globalia. En este punto, el proyecto Meloneras Majestic Mile será clave como elemento negociador, junto con las recientes remodelaciones y los cambios de concepto experimentados por el Hotel Faro, a Lopesan Collection Hotel, el Lopesan Costa Meloneras Resort & Spa, el Abora Catarina by Lopesan Hotels y el Corallium Dunamar by Lopesan Hotels.

La expansión internacional, la digitalización y el desarrollo sostenible son los pilares maestros sobre los que se sustentan los proyectos de futuro del Grupo Lopesan y, al mismo tiempo, la base de la hoja de ruta fijada por la compañía para la cita madrileña, que se celebra del 18 al 22 de enero. A pesar de que el mercado nacional volverá a ser protagonista en Fitur, los principales actores internacionales han confirmado también su asistencia, facilitando la posibilidad de materializar nuevos acuerdos que incidan en el portafolio de hoteles de Gran Canaria, Fuerteventura, República Dominicana y Tailandia, en donde destaca la última incorporación realizada por Lopesan Hotel Management: el Edén Beach Resort & Spa, a Lopesan Collection Hotel.

Lopesan Costa Bávaro Resort Spa & Casino en Madrid

Una representación del equipo Comercial del Lopesan Costa Bávaro Resort, Spa & Casino acude a Madrid para iniciar la contratación de cara a 2024. Durante las reuniones, que conforman su ambiciosa agenda, trabajarán en el fortalecimiento de una línea de negocio entre España y el Caribe, ya que es una interesante vía de expansión que cuenta con un amplio margen de crecimiento.

El plan de acción previsto para Fitur contempla la posibilidad de estrechar lazos comerciales y ampliar el listado de partners europeos que actualmente incluyen, en sus catálogos, al Lopesan Costa Bávaro Resort. La delegación tendrá presencia en el stand de República Dominicana, incrementando la visibilidad del producto y asegurando el éxito, de esta participación, en la gran cita del año del sector turístico en España.

Renovada imagen, mismo ímpetu

Las tonalidades de azul que resultan del cielo al encontrarse con el océano durante el atardecer, marcan el renovado aspecto del stand de Lopesan Hotel Group en Fitur. El cambio de imagen apuesta por una estética más moderna y atractiva, en la que desempeñan un papel destacado los contrastes de las luces led incidiendo sobre la madera. Ubicado en la parcela 9E04 del pabellón 9 de IFEMA, este nuevo espacio de trabajo ocupa una posición destacada en el entorno del escenario de Islas Canarias.

Una imponente pantalla, que proyectará vídeos promocionales, y un collage de fotos icónicas del portafolio de hoteles de la compañía, aportarán dinamismo a cada uno de puestos independientes que acogerán las diferentes reuniones previstas. Todas las marcas de Lopesan Hotel Group están representadas en el stand, con los imagotipos de The Lopesan Collection Hotels, Lopesan Hotels & Resorts, Kumara by Lopesan Hotels, Corallium by Lopesan Hotels, Abora by Lopesan Hotels e IFA by Lopesan Hotels.

La tecnología al servicio del turismo

Durante su presencia en Fitur, Lopesan Hotel Management presentará el proyecto Guest Intelligence 2.0, una acción de investigación y desarrollo tecnológico, con aplicación en la actividad hotelera, financiado por el programa «Invertimos en su futuro» de la Unión Europea, el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), el Ministerio de Ciencia e Innovación y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Esta inversión en I+D+i trata de generar nuevos activos que incrementen la competitividad de la compañía, a través de un modelo ágil y abierto que sirve para analizar el customer journey del huésped, usando herramientas disruptivas basadas en la voz y la inteligencia artificial. Del mismo modo, los empleados pueden sacarle partido a este método gracias a las capacidades proporcionadas por la realidad aumentada y dispositivos IoT.