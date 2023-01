Hemos tenido la oportunidad de hacer una entrevista a Margarita Ramos Topham, abogada fundadora de Cancelamos Tu Deuda en Canarias, la primera Red de Abogados especialistas en cancelar deudas con colaboraciones en todas las Islas Canarias.

Han pasado más de 18 años desde que Margarita Ramos Topham inició su carrera profesional como abogada y no hay día que pase sin agradecer haber tomado una de las decisiones más acertadas en su vida. Su trabajo le apasiona, y como ella mismo dice: “Me encanta lo que hago y cómo lo hago”.

Cuenta con una formación académica muy competitiva, estudió Derecho con la especialidad en Jurídico Comunitario en la Universidad San Pablo CEU. Finalizó sus estudios en la Universidad de Ciencias Aplicadas, FHTW, de Berlín (Alemania, 2001) y se instaló en Alemania durante más de dos años trabajando en un despacho de Abogados con 7 delegaciones por toda Alemania, Heisse Kursawe

Posteriormente regresó a España (cuenta que el frío le superó) y cursó un Máster en Asesoría Jurídica de Empresas en una de las Escuelas de Negocio de mayor prestigio en España, como es el Instituto de Empresas (Madrid, 2006). Trabajó unos años en PricewaterhouseCoopers, S.L. (Madrid) en el departamento de Fusiones y Adquisiciones hasta que quiso regresar a su ciudad natal donde reside desde entonces. En Gran Canaria ha trabajado como abogada en compañías tan importantes como Anfi Sales, S.L., J&A Garrigues, S.L.P. Loro Parque, S.A. y Poema del Mar, S.A.

Abogada en ejercicio desde el año 2003, es fundadora del despacho profesional “Iustitia Abogados, Lawyers, Rechtsanwälte” con 13 años de antigüedad. Miembro de la primera network de despachos de abogados con sede en todas las islas del archipiélago canario e inscrita en el Registro oficial de Mediadores adscrito al Ministerio de Justicia. Mediadora concursal desde el año 2014, es miembro del Tribunal Arbitral de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria y mediadora de la Cámara de Comercio de Las Palmas de Gran Canaria.

Como se puede comprobar, Margarita Ramos Topham tiene una amplia experiencia profesional asesorando a sus clientes empresas, autónomos y personas físicas en el área de la consultoría, asesoramiento y procesal civil/mercantil.

Ella es una abogada referente en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad. especialista en cancelar deudas a sus clientes en Canarias.

P: Cuéntanos exactamente a qué se dedica Cancelamos Tu Deuda en Canarias.

M: Nos dedicamos a cancelarle las deudas a las personas, conseguimos resoluciones judiciales dictadas por un Juez, en las que se especifica que nuestros clientes no están obligados a pagar sus deudas.

P: Suena increíble.

M: Lo sé, muchas veces me han dicho si se trata de una estafa, pero no lo es. La herramienta legal existe. Ojo, no digo que no haya estafas que, sí las hay, y muchas, lamentablemente. Hay quienes se aprovechan de la situación de las personas y hacen aparentar experiencia y recursos, pero no tienen ni una cosa ni la otra. Al final, la situación empeora y cuando nos llega el expediente a nosotros, el enredo es importante. Pero luchamos con todo nuestro empeño para sacarlo hacia adelante.

P: ¿Cómo trabajan en Cancelamos Tu Deuda en Canarias?

M: Hacemos lo que yo llamo ingeniería jurídica, planificamos y elaboramos estrategias para la creación, determinación e implementación de la estructura jurídica apropiada para cada cliente.

Trabajamos aplicando una metodología de creación propia que llamamos: “Método FUTURUM”. No nos centramos únicamente en el presente de cada persona, sino que trabajamos también en su futuro para mejorar realmente la vida de las personas.

Nuestra metodología de trabajo pasa por dos pilares fundamentales: uno es la parte técnica, legal, jurídica y de conocimiento experto y el otro es el acompañamiento.

No somos psicólogos ni terapeutas, pero la experiencia nos ha enseñado mucho, y este servicio que damos es muy especial, tiene unas connotaciones de mucha sensibilidad, así que mi equipo y yo no somos abogados típicos, hay una forma de trabajo muy especial y de cercanía real.

P: Se me ponen los pelos de punta al escucharte… Realmente con lo que hacen ayudan a las personas no solamente en cancelarles las deudas sino hay algo más, te lo noto al expresarte, en cómo lo dices.

M: Me apasiona lo que hago y cómo lo hago. Eso se transmite, pero como siempre digo, hay que trabajar bien, con constancia y ser experto en la materia.

P: La Ley de Segunda Oportunidad ha sufrido muchas modificaciones en todos estos años, ¿no es así?

M: Así es, la última modificación entró en vigor el pasado 26 de septiembre de 2022. Y, hay quienes no lo saben todavía, pero está pendiente otra modificación próximamente. Es una opinión personal lo que te voy a decir ahora, pero creo que las modificaciones de esta Ley se van a convertir en algo habitual. Los bancos prefieren que esto pare, por otra parte el pasivo bancario está lleno de créditos que nunca se van a pagar. Esto genera daños a las entidades financieras, es un hecho real.

Y no olvidemos que a los bancos ya se les ha rescatado en el pasado, así que no descarto cambios que afecten a la Ley en beneficio de las entidades financieras. Siempre respetando la Directiva de Insolvencia de la UE, pero los cambios pueden llegar igualmente. Así que quienes estén en situación de sobreendeudamiento, mejor acudir a informarse lo antes posible y si deciden iniciar el proceso, más vale antes que después.

P: ¿Qué aspectos más relevantes nos podrías indicar de la última modificación?

M: De titular diría: las personas pueden mantener su vivienda habitual y cancelar sus deudas o las personas pueden mantener su patrimonio y cancelar sus deudas parcialmente con un plan de pago aprobado judicialmente.

Pero son muchas novedades, tales como: se ha creado un proceso específico para autónomos y microempresas, las modificaciones en la figura del administrador concursal, la eliminación del acuerdo extrajudicial de pagos previo a la presentación la demanda, la aparición de un proceso más ágil, entre otras.

P: ¿Son cambios que benefician más a los acreedores o a los deudores?

M: Depende de cada caso concreto. Nuevamente aquí habría que atender a cada circunstancia. En determinados casos, la Ley le otorga algo más de poder a los acreedores, pero en otros, los deudores salen beneficiados. Por ejemplo, en los concursos sin masa (antes no existían). Aprovecho para mandar un mensaje a los bancos: en este tipo de concurso el Auto que declara el concurso no suspende ni interviene las facultades de gestión y administración del deudor. Pero los bancos bloquean las cuentas de las personas, únicamente porque saltan las alertas concursales, y dejan en desamparo a las personas que no pueden hacer los pagos de sus necesidades más básicas generándoles impagos de manera innecesaria. Y no hay forma, de verdad, de hacerles ver a los bancos que los clientes no tienen sus facultades suspendidas.

El resultado de nuestro empeño y trabajo ha sido que hemos conseguido que los autos que declaren los concursos sin masa, específicamente digan que los deudores no tienen sus facultades suspendidas. Por tanto, las entidades bancarias no pueden bloquear estas cuentas.

A través del teléfono gratuito 900 73 02 12 y de la web www.cancelamostudeudaencanarias.com se podrá consulta cualquier duda que se tenga.