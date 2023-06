España ha sido reconocida como el mejor destino del mundo para teletrabajar, según una encuesta realizada por el popular buscador de vuelos, CheapTickets.nl. El análisis, que evaluó más de 120 destinos globales, consideró aspectos como la calidad de vida, el nivel de las telecomunicaciones, la accesibilidad y el clima. En este estudio, la ciudad canaria de Las Palmas de Gran Canaria se alzó como la más destacada.

La investigación, basada en la base de datos de usuarios del sitio web holandés, reveló que cuatro de los diez mejores destinos del mundo para vivir y trabajar a distancia se encuentran en España, destacando tres de ellos en el "top cinco".

Cuatro ciudades españolas se posicionan entre las diez mejores

La codiciada primera posición en el ranking fue otorgada a Las Palmas de Gran Canaria, seguida de cerca por Lisboa y Málaga. Sevilla, por su parte, ocupó el séptimo lugar en esta clasificación.

Según el estudio, los holandeses prefieren establecerse en países europeos para teletrabajar, priorizándolos sobre los destinos en Asia. Aunque el Oriente sigue siendo la opción preferida para la Generación Zeta de los Países Bajos para vivir largas temporadas mientras trabajan a distancia, la mayoría de los usuarios de CheapTickets.nl optan por quedarse en el viejo continente debido a su vibrante vida nocturna y deliciosa gastronomía. Además, la posibilidad de trabajar cómodamente desde la habitación de un hotel o un apartamento durante el día también influyó en su elección.

El listado de las mejores ciudades del mundo para trabajar en remoto lo completan Las Palmas de Gran Canaria (España), Lisboa (Portugal), Málaga (España), Palma de Mallorca (España), Heraklion (Grecia), Oporto (Portugal), Sevilla (España), Aalborg (Dinamarca), Niza (Francia) y Viena (Austria).

Vibrante vida nocturna

Uno de los encuestados por CheapTickets.nl es Job Willems, un especialista en recursos humanos especializado en contratar a personas dispuestas a teletrabajar desde cualquier parte del mundo. Este experto ha viajado por todo el mundo durante cuatro años y ha vivido y trabajado en unos 25 países diferentes, por lo que conoce bien los diez destinos principales.

Willems expresó su satisfacción con la elección de Las Palmas de Gran Canaria como el mejor destino para teletrabajar: "No me sorprende que Las Palmas de Gran Canaria ocupe el primer puesto. He estado allí tres veces durante largos períodos de tiempo. Hay una gran comunidad de nómadas digitales, lo que facilita conocer a personas con ideas afines. Además, la playa está en la misma ciudad y el clima es agradable durante todo el año, ideal para disfrutar de paseos, surf y trabajo".

El experto también destacó la asequibilidad de la vida en la ciudad: "Puedes disfrutar de una taza de café por solo 1,60 euros, comer fuera por 10 euros y tomar una cerveza por 2 euros; mucho más barato que en los Países Bajos. Si a todo esto le sumamos el aire limpio y la accesibilidad de la ciudad, que no es ni demasiado pequeña ni demasiado grande, Las Palmas de Gran Canaria se convierte en una elección muy atractiva".