El fin de curso escolar trunca la serie de récords de empleo en Canarias

Julio trajo la quinta caída mensual consecutiva del número de parados en las Islas, eso sí, de menor dimensión según pasa el tiempo. Las listas de desempleo de las oficinas canarias terminaron el pasado mes con 1.536 ciudadanos menos apuntados en ellas y son ahora 172.483 los que esperan por una oportunidad laboral. Sin embargo, el final del curso escolar provocó la destrucción de 7.987 puestos de trabajo, lo que impidió que Canarias alargara hasta los cuatro meses la serie de récords de empleo.

Los datos publicados ayer por el Ministerio de Seguridad Social dejan el total de afiliados dados de alta en la comunidad autónoma en 875.103, que son 4.293 menos (-0,5%) de los que había al terminar junio. Un movimiento de sentido contrario al experimentado por el conjunto del país, que ganó 21.495 ocupados (0,1%) para alcanzar los 20,89 millones.

La comunidad autónoma es la segunda que más empleo crea durante el último año

La diferente aportación que el sector turístico pudo realizar en uno y otro caso explica la diferencia. El Archipiélago no está en su temporada alta, mientras que los destinos vacacionales de la Península y Baleares alcanzaron precisamente en julio su máxima velocidad productiva, que mantendrán con pequeñas variaciones en el presente agosto.

No quiere eso decir que el pulmón de la economía de las Islas no se mostrara sólido. La hostelería en su conjunto aportó 1.788 empleos y la acompañaron el comercio, con las rebajas como acelerante de la demanda de mano de obra (1.747), y la sanidad (1.608). Datos positivos que, no obstante, fueron insuficientes para equilibrar el batacazo de la educación.

Desde julio de 2022, el Archipiélago es la segunda región española donde más se ha ensanchado el mercado laboral. Hay 36.117 personas más trabajando, un incremento del 4,3% que deja muy atrás la media estatal (2,7%) y que solo queda por detrás del 4,7% que se logró anotar Baleares.

Panorama nacional

El desempleo bajó en julio en diez comunidades autónomas, con Asturias (2,66%), Extremadura (1,7%) y Cantabria (1,59%) a la cabeza. En términos relativos, la mejoría de Canarias fue del 0,88%, lo que también deja muy atrás el 0,41% alcanzado por el país.

Los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social revelan que en los últimos doce meses Canarias es una de las comunidades autónomas en las que más descendió el número de parados. En concreto, en 18.954 isleños han logrado salir de las listas del desempleo, un -9,90% que es la cuarta mejor marca de España, donde la cifra se redujo en 205.938 personas (-7,14%).

Por provincias, fue la de Las Palmas la que recogió con más intensidad la mejoría tras terminar julio con 1.124 parados menos (-1,24%) que un mes antes. La disminución en la de Santa Cruz de Tenerife se quedó en 412 personas (-0,50%). También es la primera de ellas la que, de manera más equilibrada, lidera la caída del paro durante el último año (-9,93% y 9.901 desempleados menos) frente a los 9.053 y -9,87%.

Las mujeres recogen en menor medida la mejora de los datos, lo que agranda la brecha de género

En lo que respecta al análisis por sexos, 1.027 ciudadanos de los que lograron dejar atrás el paro son hombres y 509 mujeres. Un nuevo ensanchamiento de la brecha de género que se observa en el reparto del problema. Del total de quienes declaran estar en búsqueda activa de empleo, el paro tiene acento femenino en 100.082 ocasiones, mientras que es masculino en las 72.401 restantes.

A la vista de estos datos, la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, incidió en que a pesar de la mejoría registrada «la realidad sigue siendo difícil para más de 170.000 familias». No ocultó su satisfacción por la buena marcha de las cifras, pero apuntó «el reto de mejorar la productividad de las empresas y conseguir que se siga generando empleo de calidad».

La patronal vuelve a alertar de la baja productividad y el alto absentismo que registran las Islas

La caída de la productividad es precisamente una de los principales al que con mayor intensidad apuntan las dos patronales canarias durante los últimos meses. En relación a ello, el presidente de CEOE-Tenerife, Pedro Alfonso, calificó como «vital» poner «en el punto de mira» tanto la productividad como las altas tasas de absentismo laboral injustificado. «No para buscar culpables, sino para establecer medidas que incidan directamente en la raíz del problema y lo atajen por completo», continuó el representante de la organización empresarial.

También el presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Sesé, añadió al absentismo, el desajuste entre oferta y demanda de puestos de trabajo, el bajo nivel de cualificación de una gran mayoría de los parados, el elevado número de mujeres desempleadas o las dificultades para encontrar trabajo que tiene la población joven o la de edad superior a los 45 años como principales cuestiones a las que observar con detenimiento para articular soluciones. El objetivo declarado por el rector de la institución cameral de la provincia occidental es el de mantener unos buenos niveles de empleo y de paro en el tiempo.

El sindicato UGT considera que la reforma laboral es la clave de la mejoría de los últimos meses

Por su parte, el secretario general de UGT-Canarias, Manuel Navarro, responsabilizó a la reforma laboral de la buena marcha que exhibe el mercado laboral del Archipiélago. «Es la clave que marca este camino», expuso el representante sindical. Sobre esa afirmación basó sus esperanzas de que la mejoría se prolongue a los meses que están por venir.

Navarro también alertó de la especial «precaución» que hay que aplicar al análisis de las cifras por tener el sesgo propio de la temporada de verano, intensa en la contratación de mano de obra en hostelería o comercio, por ejemplo.