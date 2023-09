La apuesta de Netflix por el sector de los videojuegos parece uno de los pilares de la estrategia a seguir que se ha propuesto la principal plataforma de 'streaming' del mercado, o al menos eso es lo que vienen demostrando últimamente. Desde 2021, la empresa estadounidense, con sede en Los Gatos (California), trabaja en dos proyectos paralelos: la biblioteca de juegos Netflix Games dentro de su aplicación y el estudio homónimo para el desarrollo de nuevos productos con los que ampliar su por ahora limitado catálogo.

Tras más de un año acaparando títulos y la adquisición de gigantes como Night School Studio o Boss Fight Entertainment, el departamento encabezado por Mike Verdu prepara ahora el salto inminente a los televisores, donde el reciente lanzamiento de la aplicación Netflix Game Controller deja entrever qué nos depara el futuro de los videojuegos en la nube: "Esta aplicación se empareja con su televisor y le permite jugar juegos en Netflix usando su teléfono o dispositivo móvil", aparece especificado en la descripción de la App Store.

Por el momento, esta prueba 'beta' solo está disponible en Reino Unido y Canadá, donde ya se han puesto a disposición de algunos afortunados los dos primeros videojuegos para televisión de la compañía fundada en 1997: 'Oxenfree' y 'Molehew’s Mining Adventure'. Cabe recordar que ya en su día Google propuso un sistema de entretenimiento similar a este, Stadia, el cual fracasó estrepitosamente y se vio abocado al cierre en septiembre de 2022, solo tres años después de ver la luz.

A continuación, puedes encontrar cinco juegos que ya puedes jugar en tu 'smartphone' y de los que, muy probablemente, pronto podrás disfrutar también en una pantalla de mayores dimensiones.

'Oxenfree'

Lanzado en enero de 2016, el éxito de este juego le valió para que en julio de este año haya visto la luz su segunda entrega. Con una estética de lo más peculiar, el thriller 'Oxenfree' relata la historia de dos alumnos del instituto de Camena, los hermanastros Jonas y Alex, quienes acuden a una fiesta nocturna con tintes "sobrenaturales" en una isla militar abandonada. Este juego, bautizado por el portal especializado GamesBeat como el próximo "gran paso" en el sector 'gamer', reúne misterio e interacción a partes iguales para convertirse en una de las propuestas más aclamadas por los usuarios de la plataforma de videojuegos Steam (8,19 euros) y, ahora también, por los suscriptores de Netflix (gratuito).

'Shovel Knight Pocket Dungeon'

De un videojuego rompedor pasamos a un clásico por antonomasia: 'Shovel Knight' (2014). Esta versión, disponible en Steam por 19,99 euros, mantiene los personajes de la saga, aunque esta vez los traslada a la Mazmorra de Bolsillo ('Pocket Dungeon'). Allí, los rompecabezas serán el principal desafío para conseguir nuevo equipamiento, recompensas y, sobre todo, para tratar de liberar a los presos. Todo esto conservando más de una decena de personajes del universo 2D de 'Shovel Knight' y los toques de humor que aparecen recurrentemente en sus diálogos.

'Cut the Rope Daily'

Hace apenas unas semanas, Netflix acogió la llegada a su catálogo del primer videojuego diseñado y producido en Barcelona. Y no es un título cualquiera. Se trata de nada más y nada menos que 'Cut the Rope Daily', la versión "diaria" del mítico juego de móviles (2010) desarrollado por ZeptoLab, compañía rusa que en 2016 trasladó su sede a la capital catalana. Por suerte para los más fanáticos del monstruo Om Nom, tanto este como las cuerdas siguen siendo las grandes protagonistas, con la única diferencia de que solo aparece disponible un nuevo nivel cada día. Como siempre, atente a las leyes de la física para cortar los cabos, explotar los globos y alimentar con los preciados caramelos a esta bestia adorable.

'Intro the Breach'

'Juego del Año' por PC Gamer, 'Mejor juego de Propiedad Original' (no perteneciente a una serie establecida) por BAFTA, 'Mejor juego de estrategia' por The Game Awards y 'Mejor juego en la categoría de simulación de estrategia' por DICE son solo algunos de los reconocimientos que ha recibido 'Into the Breach' (2018), juego desarrollado por el estudio independiente Subset Games. Avalados por el éxito de 'Faster Than Light' (FTL), se puede afirmar que todo lo que tocan Justin Ma y Matthew Davis, fundadores del grupo, se convierte en oro. En julio del año pasado, Netflix se encargó de llevar este juego de ordenadores a los teléfonos móviles, donde sigue arrasando más si cabe (tiene 4,5 sobre 5 en las puntuaciones de la App Store). El planteamiento es simple: defender (por turnos) a la civilización humana de la amenaza alienígena, encarnada por criaturas gigantescas que habitan en las profundidades de la Tierra.

'Stranger Things: 1984'

Como sucede con las series y películas, no todo son obras magnas en el repositorio de Netflix. Como es lógico, la marca también debe obedecer a una estrategia comercial, y el juego de 'Stranger Things: 1984' podría darnos una pista acerca de la misma. Con una sección de videojuegos extendida a todos los dispositivos, a la plataforma de 'streaming' se le presenta un escenario idóneo para la diversificación de un mismo producto en diferentes narrativas, o lo que es lo mismo, el desarrollo de videojuegos basados en sus series o películas.

El primer título exitoso de Netflix en entrar dentro de esta nueva tendencia fue el de la saga 'Stranger Things'. El universo creado por los hermanos Duffer cuenta con cuatro temporadas (a la espera del estreno de la quinta), teniendo las tres primeras de ellas sus respectivos videojuegos. Concretamente, 'Stranger Things: 1984' (2017) corresponde a la segunda, que queda recogida en aproximadamente cuatro horas de juego. Con más de un millón de descargas en dispositivos Android, esta aplicación recrea los videojuegos de acción y aventuras que tanto aman los personajes de la serie, además de brindar al usuario la posibilidad de trasladarse al bosque de Mirkwood o al Laboratorio Hawkins, entre muchos otros.