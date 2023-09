El municipio de Mogán ha vuelto a ser durante este jueves, punto de encuentro para aquellas personas que buscan una oportunidad laboral. En esta ocasión HiperDino, con la colaboración del Ayuntamiento de Mogán y el Centro Comercial Mogán Mall, ha organizado una Jornada de Puertas Abiertas para atraer a vecinos que quieran trabajar en alguno de sus establecimientos ubicados en el sur de Gran Canaria.

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, estuvo presente junto a la concejala de Empleo, Tania Alonso, donde puso de manifiesto la importancia de iniciativas como esta impulsada desde Recursos Humanos de HiperDino, representado en el evento por su directora, Salomé Sedano. “Se necesita personal en Gran Canaria y en Canarias en prácticamente todos los ámbitos”, apuntó.

Instalaciones de primera nivel

Para Bueno “algo está fallando” a pesar “de los esfuerzos que estamos realizando las administraciones públicas y las entidades privadas”. “Es un asunto que tenemos que poner sobre la mesa y abordar con valentía para que luego no haya quejas. Porque sí hay trabajo, pero no acomodado a las condiciones personales de cada uno” dijo, felicitando asimismo a HiperDino, “que se está expandiendo, no solo en Mogán sino por toda Canarias. Están instalados en lugares de primer nivel y con una base competitiva de precios”.

Por su parte, Salomé Sedano, recalcó que la finalidad de la jornada, que arrancó a las 10.00 horas y se prolongará hasta las 14.00 horas, es recibir muchas visitas y hacer entrevistas “para conseguir talentos y personas estables dentro de nuestros establecimientos, que las necesitamos. Y si son personas desempleadas y del municipio de Mogán, mejor”. La directora de Recursos Humanos de la cadena aseguró que hay vacantes en todo el Archipiélago pero que, esta jornada en concreto, está destinada a cubrir las disponibles en el municipio. Además, la intención es la incorporación inmediata. “Solo en la zona sur podríamos incorporar alrededor de 50 personas”, informó.