Ser familia numerosa es un reto en todos los sentidos. Un reto precioso, no cabe duda, pero reto a fin de cuentas. Y de proporciones mastodónticas. Sobre todo en el aspecto económico, ya que supone generalmente una fuerte inversión inicial que no es necesaria con la llegada de los primeros hijos (adaptar el coche, carritos, habitaciones de casa, etc.) y un gasto medio mensual mucho más elevado por motivos.

Con lo primero poco podemos hacer, salvo recomendarte que miren y comparen mucho hasta decidir cada inversión que hacen. Pero con lo segundo quizá podamos ayudarles, y es que cualquier consejo práctico que sea eficaz para gestionar la economía de una familia numerosa es bienvenido. Cinco consejos para la gestión económica Hay muchos consejos o trucos que podéis aplicar ahora que sois familia numerosa, pero son estos cinco los que mayor impacto pueden tener en vuestra economía casera si hasta ahora no los veníais aplicando: Presupuesto familiar: vivir con cierta holgura nos lleva a poder relajarnos en el aspecto económico, pero pasar a ser familia numerosa implica reestructurar buena parte de las costumbres familiares. La primera, el nivel de gasto. Por eso, al menos hasta tener suficiente experiencia e información sobre cuánto gastáis desde que sois cinco en casa, es altamente recomendable trabajar con un presupuesto familiar. Balance de ingresos y gastos y, además, tener claras cuáles son vuestras prioridades a nivel financiero y cuáles las necesidades familiares. Esto os ayudará a detectar posibles partidas a recortar si necesitáis reducir el nivel de gasto.

