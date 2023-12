Los Kiessling compran el campus de la Universidad Europea en Alcobendas

Los centros educativos se han convertido en una opción cada vez más atractiva para los grandes inversores. No en vano, sus inquilinos o arrendatarios son entidades que no solo dan plenas garantías de pago, sino que, además, y por sus propias características y fines sociales, aseguran el debido mantenimiento y cuidado de los inmuebles. No extraña así que el fondo de inversión francés Primonial REIM apenas haya tardado un par de meses en vender el campus de la Universidad Europea en Alcobendas.

El nuevo propietario del complejo educativo, próximo a urbanizaciones de tanto renombre como La Moraleja –Alcobendas es uno de los municipios más ricos de España–, es Activos Inmobiliarios Familia Kiessling, la sociedad limitada constituida a comienzos de 2020 por Wolfgang Kiessling, el dueño de Grupo Loro Parque, como vehículo para la inversión en el sector del ladrillo. Se trata, en definitiva, de la particular family office del empresario hispanoalemán, que incorpora así un nuevo y valioso activo a sus propiedades. La operación ha sido rápida: el fondo de inversión Primonial REIM puso el activo a la venta en octubre Primonial REIM, que tiene una cartera de inmuebles valorada en unos 42.000 millones de euros, le compró el campus de la Universidad Europea de Madrid (UEM) a la firma inversora Montepino en junio de 2018. La zaragozana Montepino fue la promotora del complejo, ideado de manera específica para las necesidades de la UEM. El montante de aquel primer cambio de titularidad del campus de Alcobendas fue de unos 39 millones. Cinco años después, el pasado octubre, Primonial REIM le puso al inmueble el cartel de Se vende para llevar a cabo la desinversión –es la fórmula de estos fondos: invertir y desinvertir–. Y en apenas dos meses, el moderno campus de la UEM en Alcobendas ha encontrado nuevo propietario en la sociedad de los Kiessling, quienes bajo el paraguas de Grupo Loro Parque gestionan el zoológico homónimo situado en el Puerto de la Cruz, al norte de Tenerife; el parque acuático Siam Park, en el también municipio tinerfeño de Adeje; y el acuario Poema del Mar, en Las Palmas de Gran Canaria. El dueño de Loro Parque, que ha sido capaz de construir un patrimonio de alrededor de 350 millones de euros hasta colocarse entre las primeras cien fortunas de España, según el ranking de la revista Forbes, se ha adelantado así al resto de potenciales compradores del campus de la UEM. Y no eran precisamente pocos, ya que el complejo educativo cuenta con la certificación LEED Silver, lo que acredita sus altos estándares en términos de eficiencia energética, diseño y sostenibilidad, y abarca 14.896 metros cuadrados de superficie en una de las zonas más cotizadas de la capital de España. El inmueble tiene cuatro plantas, un semisótano y dos sótanos destinados para aparcamientos con un total de 477 plazas. En el edificio estudian los alumnos de la UEM de los grados y posgrados de Empresa, Derecho, Criminología, Relaciones Internacionales, Ingeniería, Diseño y Arquitectura, amén de los de la escuela de negocios IEDE Business & Law School. En total hay 54 aulas con capacidad para 2.000 estudiantes. Estudiantes que, por cierto, continuarán como si nada, ya que la operación de compraventa entre Primonial REIM y Activos Inmobiliarios Familia Kiessling no afecta a la condición de arrendatario o inquilino de la Universidad Europea. El empresario hispanoalemán sigue la tendencia de grandes inversores que apuestan por los centros educativos BNP Paribas Real Estate y CBRE, las dos firmas que han asesorado a Primonial REIM en la operación, confirmaron este miércoles la compraventa, si bien no les corresponde informar ni del importe ni del comprador, cuyo nombre, sin embargo, adelantó El Confidencial. Con todo, fuentes del sector dan por descontado que el precio está en línea con lo que el fondo de inversión francés le pagó en su día a Montepino e incluso algo por debajo, en torno a los 37-38 millones de euros. Pero más allá de las cifras exactas, se trata de una operación que, al menos a priori, resulta un win-win para los Kiessling, es decir, una apuesta segura. En este sentido, el Head of Offices de BNP Paribas Real Estate, Benjamín Gómez, lo tiene muy claro: «Esta operación confirma el gran interés que despiertan los centros educativos para grandes inversores; se trata de activos con inquilinos estables y solventes y con un alto interés por mantener y actualizar sus instalaciones». 2.000

Estudiantes

El complejo educativo de la Universidad Europea de Madrid en Alcobendas cuenta con un total de 54 aulas con capacidad para más de 2.000 estudiantes.

39

Millones de euros

El campus, promovido por Montepino específicamente para la UEM, pasó a manos de Primonial REIM en 2018 en una operación que rondó los 39 millones de euros.

99

‘Ranking’

De acuerdo con el ‘ranking’ de la revista ‘Forbes’, el empresario hispanoalemán Wolfgang Kiessling es la nonagésima novena mayor fortuna del país, con unos 350 millones.