¿Como creativo de Loro Parque le ha resultado complicado diseñar un parque acuático en Gran Canaria que rompa moldes y ofrezca atracciones distintas de las que ya tienen Adeje, en Tenerife?

Es un precioso reto. Nosotros hemos intentado en el Sur de Gran Canaria diseñar un parque para una nueva generación aprovechando todo el conocimiento sobre la industria de los parques acuáticos, pero haciendo una nueva interpretación para mejorar la sensación que puede vivir el visitante. Para nosotros no es tan importante que se vea desde fuera lo que es la atracción sino que se sienta esa sensación y la viva. El clima del Sur de Gran Canaria es un lujo para estas atracciones, y el sol es esencial para el desarrollo de la vegetación, y por eso vamos a crear un entorno subtropical de primera clase, y ahí, colocaremos las atracciones.

¿Y cuántas veces ha cambiado el diseño del Siam Park de Gran Canaria a lo largo de estos doce años que llevan esperando por la licencia de obra?

Ciento dos veces. Se llama Máster Plan.

¿Quiere decir que siempre hay que estar a la última?

Si. Porque la industria de ocio cambia,y hay que actualizar. Lo que habíamos previsto hace once años hoy ya se ha realizado, y ya existe. Para hacer un producto diferenciado y estar por encima de la oferta de Tenerife había que hacer algo distinto. Nuestra responsabilidad es dar algo distinto a lo de Tenerife. La industria, los visitantes, el mundo espera que la segunda parte del Siam Park de Tenerife, como ocurre en una película, y tiene que ser mejor que la primera. Y así va a ser esa segunda parte en Gran Canaria.

¿Y en qué supera al de Tenerife, en la atracción del Árbol de la Vida, qué va a tener toboganes a 32 metros de altura ?

El Árbol de la Vida es algo que no ha visto el mundo. Es único. Hay que imaginarse como va a cambiar la entrada al Sur de Gran Canaria, sobretodo por la noche cuando estén encendidas las luces del Árbol de la Vida. Esto sería una entrada que supera a la de Marbella, porque nosotros plantamos el mayor árbol artificial del mundo y lo llenamos con millones de luces que convierten esa entrada al Sur, y llegada a Playa del Inglés, en algo mágico que ayuda al turismo, al ocio y a la cultura. Esa entrada ya dice que es destino turístico moderno, preparado, con encanto. Además de la oferta hotelera que se ha renovado hay una buena gastronomía que suma calidad al destino, que está muy por encima de otras zonas turísticas. Es un mix ganador.

¿Hay otras atracciones que van a causar sensación como la Montaña de la Adrenalina?

Junto con los ingenieros de las atracciones acuáticas siempre estamos innovando, aprovechando la gravedad y la velocidad, para provocar al cliente esa sensación y aumentar la adrenalina. Si pongo las mismas atracciones en Gran Canaria que en Tenerife, la gente que visita Tenerife no viene a Gran Canaria. No vamos a hacer un clón. Pero sí que a quién le gusta el Siam Park de Tenerife por obligación, por deseo, va a visitar el de Gran Canaria.

¿Cómo se sienten en Loro Parque cuándo hace doce años iban a hacer esta inversión y tienen que priorizar la del acuario Poema del Mar porque todo eran trabas administrativas?

Pues teníamos financiación para hacer este proyecto y desde 2015 empezamos a promocionar en el mercado inglés que íbamos a montar el SiamPark. El cliente inglés es, con diferencia, el mejor cliente de los parques acuáticos, el alemán va más a Loro Parque o Poema del Mar.

¿De todas las piedras que le han puesto en el camino en Gran Canaria qué es lo que menos entiende un alemán?

Lo que un alemán no entiende es que compra un terreno con su dinero, que va a invertir, aportar su conocimiento, que va a crear atractivo y empleo, y la Administración no le ayude. Eso no se puede entender.

¿Y cómo va a ser el hotel de 300 camas que estará junto al parque en El Veril?

Va a ser un hotel temático, familiar, de categoría de cuatro estrellas plus, diseñado con arquitectura tailandesa donde queremos que el turista se sienta como en el viejo reino de Siam. Es la parte de la película que nos falta en Tenerife. En Gran Canaria, el turista puede vivir ya la experiencia de alojarse en el ambiente del parque acuático. En Tenerife lo que hacemos es ofrecer bonos a los turistas para que disfruten del Siam Park .

¿Cuántos turistas estiman que van a visitar el parque de Gran Canaria cada año?

En Tenerife se alcanzaron 1,5 millones en Siam Park, y 1,2 en Loro Parque,y en el Poema del Mar 300.000, lo que suman 3 millones de turistas. Todo va a depender de cuántos turistas lleguen a la isla.

¿Van a incluir las atracciones nocturnas en Gran Canaria?

Si. En Gran Canaria hay un gran mercado para el ocio nocturno. Y la oferta de ocio tiene su potencial en crecer. Nosotros somos una oferta complementaria.

¿Cómo se consigue que el parque acuático de Tenerife sea elegido ocho veces como el mejor del mundo por los clientes?

Porque cuidamos cada cliente. Cada cliente es el rey. Intentamos cada día recibir con ilusión y una sonrisa al cliente. Hacemos un mantenimiento riguroso del parque y no dejamos que haya un papel en el suelo. El cliente es el rey y queremos que así se sienta. No aprovechamos al cliente cautivo para clavarle precios en la bebidas y comidas. Tenemos precios que invitan a disfrutar con la familia. Y encima tenemos una gastronomías de kilómetro cero: las ensaladas estarán hechas con productos de aquí y las hamburguesas también. No damos pizzas congeladas porque el cliente tenga hambre.

¿Se siente como el personaje de Indiana Jones?¿Le gustan los toboganes?

Claro que sí. Si no te gusta lo que haces es mejor dejarlo. Mi padre me enseñó desde pequeño, y cuando iba a parques me decía: ¿qué ves?. Y le respondía: la montaña rusa, y me decía: no, mira, eso está sucio, hay mucha gente haciendo colas. Así que desde el primer momento me educaron a tener esa sensibilidad. Y, como en Indiana Jones, todo saldrá perfecto, rápido, todo está controlado, del tobogán a la piscina .

¿Pero prueba los toboganes?

Nadie se sube antes que yo. Disfruto mucho y ayudo a los ingenieros a conseguir toboganes diferentes. Hay que buscar siempre algo diferente en cada parque.

En la presentación del proyecto a la sociedad grancanaria estaba su sobrina. ¿Ya la tercera generación de Loro Parque?

Si, es Cybell Kiessling la directora de administración , y lleva personal y desarrollo. En mi familia siempre nos hemos dedicado al trabajo y no somos unos vividores Nos tomanos en serio la empresa y la fundación para la protección de las especies.