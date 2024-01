Canarias se sitúa como destino líder de la inversión hotelera en España

Canarias fue en 2023 el principal destino de la inversión hotelera en España. Y con mucha diferencia. Después de un malísimo 2022, un año en el que los inversores dieron de lado al Archipiélago, el último ejercicio fue de nuevo extraordinario. Además, las Islas cogen el liderato nacional tras un año en el que el sector del alojamiento turístico movió cantidades históricas. De hecho, los 4.248 millones de euros inyectados en la industria hotelera española a lo largo de 2023 son la segunda mayor suma de siempre, solo superada por los más de 4.800 millones de 2018. Y de ese total, de esos 4.248 millones de euros, Canarias acaparó hasta un 28%, prácticamente tres de cada diez euros.

Muy por detrás queda Baleares. La región mediterránea, eterna competidora del Archipiélago tanto por los turistas como por el capital, se benefició el año pasado de un volumen de inversión hotelera un 48% inferior al de las Islas. Nunca hubo una brecha tan grande en favor de Canarias.

Colliers, la consultoría especializada en asesoramiento financiero e inmobiliario, publicó este lunes su primer balance de la inversión en alojamientos vacacionales en España durante 2023. Las operaciones en el Archipiélago llegaron a 1.175 millones de euros. La cifra por sí sola no dice gran cosa, pero supone un salto extraordinario respecto de los números de 2022, cuando la entrada de capitales en el sector hotelero de la Comunidad Autónoma se quedó en unos exiguos 175 millones. De modo que la inversión en los establecimientos turísticos de las Islas se sextuplicó en 2023, incluso algo más que sextuplicarse. No extraña así que el tejido hotelero canario, que se sitúa a la vanguardia del sector en Europa, haya pasado de ser en 2022 el menos atractivo para los inversores a ser el pasado año el más atractivo del país, y con mucho, lo que está más en consonancia con ese liderazgo que los alojamientos de la región ejercen en la industria turística del Viejo Continente.

4.148

Millones de euros

La inversión hotelera en España alcanzó en 2023 los 4.148 millones de euros, según los datos de la consultoría Colliers. De ese total, 1.175 millones vinieron a parar a Canarias.

28,3%

Canarias

La megaoperación entre el fondo soberano de Singapur y HI Partners fue la principal que permitió a las Islas acaparar hasta un 28,3% de toda la inversión en hoteles en el país.

El ejercicio de 2022 queda de esta forma como una rara avis, un año en el que todos los demás grandes destinos nacionales –Baleares, Madrid, Barcelona y la Costa del Sol– recibieron inversiones más suculentas que Canarias. Frente a aquellos 175 millones de euros del Archipiélago, el capital que entró en la actividad hotelera de esos otros cuatro grandes destinos españoles osciló entre los 913 millones de Baleares y los 225 de Barcelona. El pasado ejercicio, en cambio, el importe de la inyección se movió entre los 796 millones de Baleares y los 560 de la Costa del Sol, frente a esos 1.175 millones de euros que vinieron a parar a las Islas. De la cola del ranking al primer puesto en solo un año.

Desde Colliers destacaron este lunes el «papel protagonista» de las Islas, que no solo se resitúan a la cabeza de la inversión hotelera en España en términos dinerarios, es decir, por el montante de las operaciones, sino también en cuanto al número de operaciones. Los 1.175 millones de euros que entraron en el sector el pasado ejercicio se distribuyen en 39 transacciones, la misma cantidad que en Baleares y muy por encima de las compraventas registradas en Madrid, donde se cerraron 21 operaciones; Barcelona, donde se firmó un total de 11; y la Costa del Sol, con 14. La principal transacción que se llevó a cabo en 2023 en el Archipiélago fue la que involucró a GIC, la corporación de inversiones del Gobierno de Singapur, y a HI Partners, la firma del fondo Blackstone que se ha convertido en la mayor propietaria de hoteles en España. El fondo soberano de Singapur se hizo con una participación del 35% en HI Partners, que cuenta con hasta 60 activos en el país, por unos 1.400 millones. La operación incluyó 27 de esos activos ubicados en Canarias, que de esta manera se convirtió en el foco principal de esta megatransacción.

Laura Hernando, Managing Director de Hoteles en Colliers, explicó este lunes que, además, las perspectivas de inversión de cara a 2024 son buenas, con España y Canarias en un «círculo virtuoso» que les ha permitido «capear los recientes temporales con un rumbo firme y acercarse al punto de mira de cada vez más inversores que empiezan a ver el segmento vacacional hotelero como el asset class [clase o tipo de activos] a incrementar en sus portfolios en el corto, medio y largo plazo». No obstante, hay un obstáculo a tener en cuenta en este comienzo de ejercicio en el mayor coste de la financiación, del crédito, por las agresivas subidas de los tipos de interés con que los bancos centrales vienen combatiendo la inflación. «Asistiremos muy probablemente a un 2024 muy dinámico y solo expectante del ajuste del coste de financiación», puntualizó Hernando.