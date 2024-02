¡Cuidado con este truco para ahorrar gasolina!: te puedes cargar el motor de tu coche.

La prórroga de los descuentos del 50% de los abonos y títulos multiviaje de transporte público urbano e interurbano durante todo 2024, además de la gratuidad y los descuentos actuales en el ferrocarril y las guaguas estatales y del transporte colectivo terrestre en Canarias y Baleares ha incrementado el uso por parte de los ciudadanos de esos medios de movilidad.

A pesar de la mayor demanda de plazas para viajar en transporte colectivo, sin embargo, el uso del coche privado aún es elevado y también el consumo de gasolina y gasoil.

Por otro lado, el coche eléctrico aun siendo una de las mejores alternativas de movilidad sostenible, en España esta opción está menos extendida que en otros países europeos. Según datos de la Asociación de Fabricantes de Automóviles de Europa (ACEA) , recogidos por la OCU, entre modelos híbridos y eléctricos apenas se llegó en España al 12% de los coches vendidos en 2023, muy lejos de países como Portugal o Francia.

El pasado año España se situó en el puesto 23 de 31 en el uso de coches híbridos y eléctricos.

Cómo reducir el consumo de gasolina en el coche privado

Mientras la compra de coches eléctricos va calando entre la población, se pueden llevar a cabo algunas prácticas para reducir el consumo de gasolina en el coche privado. Además de acudir en mayor medida al transporte público, se puede optar por llevar a cabo algunas actuaciones si viajes en tu propio vehículos.

El Real Automóvil Club de España (RACE) recomienda llevar a cabo estos siete trucos para ahorrar gasolina, conducir de manera eficiente y reducir la contaminación:

1. Planificar bien el viaje

El RACE aconseja planificar el viaje con el fin de llegar a tu destino de la manera más rápida, fácil, segura, y ahorrando combustible. Advierte de que “alargar solo diez minutos el viaje de una hora puede provocar un aumento del consumo en gasolina o gasoil de hasta un 14 por ciento”.

2. Comprobar la presión de los neumáticos

Conducir usando neumáticos con una presión de 0,5 bares inferior a la correcta implica que el consumo aumente en un 2 por ciento en áreas urbanas y un 4 por ciento en las interurbanas. Por ese motivo, indica el RACE, las gomas deben ir hinchadas a la presión indicada por el fabricante y con mucho frío hace falta más presión.

3. No llenar el maletero

A mayor peso, mayor combustible de gasolina, que puede aumentar hasta un 6 por ciento. Y no solo eso, si la carga no está ubicada de forma correcta, la misma se puede desplazar y provocar un accidente. Por eso, es mejor viajar con lo imprescindible en el maletero.

Los 10 SUV compactos con el maletero más grande del mercado en 2023 / C. E. P.

4. Llevar una velocidad uniforme

Evita frenar, acelerar y cambiar de marcha lo menos posible. “Para desacelerar, levanta el pie del acelerador y antes de accionar el pedal de freno, si la situación lo permite, puedes dejar que sea el freno motor el que actúe primero. Si has de frenar, hazlo de forma suave y reduce de marcha lo más tarde posible, con especial atención a las cuestas en bajada”, recomienda el RACE.

5. Apaga el motor si te paras más de un minuto

El RACE recomienda parar el motor del coche si te paras más de un minuto, ya que si el motor está al ralentí consume carburante.

5 consejos para conducir correctamente en una autopista / C. E. P.

6. El aire acondicionado, lo menos posible

Con el aire acondicionado, el coche gastará algo más de gasolina, ya que el hecho de que el compresor se acople al motor, implica que el mismo tenga que trabajar más y, por ese motivo, el aire acondicionado supone que se consuma más gasolina o gasoil.

7. La calefacción del coche, no muy alta

Lo recomendable es que el interior del coche tenga una temperatura de entre 21ºC y 23ºC, ya que si es más alta, provocará somnolencia, con el riesgo que ello conlleva para la conducción. Además, la calefacción a mayor temperatura, implica un mayor consumo de combustible.

El truco que no es bueno para el motor

Muchos piensan que conducir con marchas largas ahorra gasolina, pero eso no siempre es así y tampoco es bueno para el motor. Los expertos aseguran que el motor de un coche a gasolina no debería funcionar a menos de 1.500 revoluciones por minuto, a no ser que se circule con la primera o segunda marcha.

¿Lo sabías? Este es el motivo por el que hay un triángulo en el símbolo de la gasolina / C. E. P.

También aconsejan que si vas a 50 o 60 kilómetros por hora, y tu coche de gasolina no llega a las 1.400 revoluciones por minuto, es mejor ir en cuarta marcha que en quinta.

Si vas por zonas llanas y a una velocidad constante, con el coche poco revolucionado, no estás forzando el motor, pero si vas en ciudad o subiendo pendientes, y tienes que acelerar y el coche no te responde en ese momento, te da pequeños tirones, lo que significa que si llevas marcha larga estás perjudicando al motor por conducir a bajas revoluciones.