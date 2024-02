Transportes exige a Madrid adelantar los pagos de la gratuidad de las guaguas para no "estrangular" a los operadores

La directora general de Transportes del Gobierno de Canarias, María Fernández, ha mantenido esta mañana una reunión con la directora general de Transporte por carretera del Ministerio de Transportes y Movilidad, Roser Obrer, en la que le ha solicitado que adelanten las transferencias para sostener la gratuidad del transporte y que no se produzca un quebrantamiento de los sistemas de transporte regular de viajeros en el Archipiélago.

María Fernández ha pedido al Ministerio que realice los pagos antes de que finalice el año “para no estrangular a las concesionarias que prestan este servicio”. “Por mucho que el Gobierno de Canarias firme protocolos con los cabildos y podamos, de alguna manera, avanzar con sus intervenciones, no podemos esperar hasta el mes de diciembre. Nos han trasladado que van a estudiar cómo agilizar las resoluciones y disponer, cuanto antes, de esas partidas para no colapsar los sistemas ni a los operadores”, ha señalado.

Además, la directora les ha avanzado el informe que ha encargado su departamento sobre el impacto que ha tenido la gratuidad del transporte y el aumento del coste que este servicio ha supuesto desde que se negoció, para que el Estado apruebe una ampliación que se ajuste al coste real tras el aumento exponencial de la demanda.

“Necesitamos seguir fidelizando y manteniendo a los usuarios y, para eso, necesitamos que el Estado cumpla con sus compromisos, al igual que hace con el resto del territorio peninsular, para que la Consejería, junto a los cabildos, pueda poner el foco en la mejora y modernización del servicio”, ha explicado Fernández.

Por otro lado, la directora le ha trasladado una problemática que tienen los transportistas a la hora de someterse a determinados controles de sus cámaras frigoríficas, ya que, a día de hoy, Canarias no cuenta con instalaciones para poder cumplir con esta normativa.

“Aunque existe una orden del Gobierno de España que suspende esta aplicación en Canarias hasta el 31 de diciembre de este año, les hemos advertido de esta situación porque no tiene sentido la generación de un sobrecoste a las empresas para trasladarse a la Península y realizar estas revisiones”, ha señalado.

Asimismo, la directora ha recibido la aceptación del Ministerio sobre el replanteamiento que realizó la Consejería en torno a los proyectos que iban a ser financiados con fondos europeos, y que han podido salvarse para no perder más de cuarenta millones de euros, que se destinarán a la modernización y mejora de los sistemas de transporte.

Primer Registro de Operadores del Transporte Terrestre de Canarias

Por último, María Fernández ha informado a la directora de Transporte por carretera de que la Dirección General de Transportes ha adjudicado esta semana el contrato del servicio de consultoría, desarrollo, implantación y soporte del Registro de Operadores Terrestres de Canarias y su cuadro de mando, por un importe de 1.303.899,74 euros, a la empresa Desarrollos y Sistemas Informáticos Canarios, SL. “Cuando llegamos a la Dirección General de Transportes, nos encontramos con un proyecto de gran importancia para el sector, el Registro de Operadores Terrestres de Canarias, que se había licitado pero que, por problemas técnicos, se encontraba paralizado. Era una iniciativa crucial para la modernización y la transparencia del transporte en las islas, y no podíamos permitir que se perdiera. Es un camino largo, pero hemos iniciado los pasos en resolver un problema que llevaba sin resolver más de una década”, ha explicado Fernández.

El contrato, que se financiará con fondos Next Generation de la UE, tiene como objetivo la creación de una plataforma informática que permita la gestión integrada de los operadores de transporte terrestre de viajeros y mercancías en el ámbito de Canarias, así como la generación de indicadores y estadísticas para el seguimiento y la planificación del sector.

El Registro de Operadores del Transporte Terrestre de Canarias marca un hito en la gestión del sector, al implementar una aplicación que unifica y homogeneiza la información existente. Esta centralización facilita el acceso y análisis por parte de las Administraciones competentes y las empresas interesadas, obteniendo una visión integral y actualizada del transporte en Canarias. Esta iniciativa consolida la apuesta por la modernización del transporte, situando a Canarias a la vanguardia en su gestión digital y sostenible.