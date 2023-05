Javier Sánchez-Simón: "La gente mayor es invisible para los partidos y queremos un trato digno"

Usted es prácticamente un histórico de la política. Diputado del PP, senador, presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, pero llevaba tiempo fuera de este mundo. La verdad es que aunque se presente como candidato de Tercera Edad en Acción parece que está usted muy rejuvenecido...

Yo he cambiado mucho, por dentro y por fuera. Las circunstancias y los años no pasan en balde, y entonces soy más reflexivo y más rebelde. Siempre he sido muy independiente toda mi vida y conforme pasan los años esa independencia te desinhibe y haces las cosas que te dan la gana. Y mis hijos ya son mayores. Y por fuera, a consecuencia de esta rebeldía, estaba con un sobrepeso gigantesco y me hice un a cirugía bariátrica, y provocó que hiciese una vida más sana y se nota en el peso y en el volumen. Y en el pelo me hice un injerto capilar en Turquía. Fue por casualidad, que en Las Palmas se hacen muy bien, pero tenía un viaje programado con mis amigos, no me gustaba su plan, y en lugar de montar en globo por la Capadocia me puse el pelo en la cabeza y la verdad es que me va fenomenal (risas).

¿Y cómo desembarca en esta aventura?

Mire, la última vez que me presenté fue hace ocho años por UPyD al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Era un partido con unas ideas muy buenas, pero un proyecto personal de Rosa Díez, y al final se desmembró. Tengo mi sensibilidad hacia los aspectos sociales y en una de mis inspecciones [es inspector de Hacienda] a determinadas empresas de centros sociosanitarios estaba viendo una injusticia en cuanto a que el sector público está derrochando un dinero tremendo y no llega en absoluto a la gente que lo necesita. Y en ese sentido, tengo unos amigos, entre ellos Ángel López Torné, que se presenta como cabeza de lista al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y me pareció que era interesante lo que me proponía, porque es una formación política que lo que busca es el bienestar de la sociedad, en general, pero centrándose en una parte de la sociedad que se ha convertido en invisible: los mayores. Y la mejor manera de ayudar es utilizar mi conocimiento y experiencia por una causa justa.

¿No se le hace caso a la gente mayor por parte de los partidos?

La gente mayor no es destinataria de ninguna política pública, de ningún servicio público adaptado a sus necesidades, sino todo lo contrario. Este partido nace del desencanto de las políticas que tienen los grandes partidos y lo que busca es darle dignidad a las personas mayores, la dignidad que se merecen.

¿Qué plantean en su programa electoral?

Nuestro programa son necesidades a cubrir. y soluciones. Nosotros no buscamos ni prestigio ni que nos inviten a los palcos de los partidos de fútbol ni a comidas ni trabajo en política, porque ya estamos de vuelta. Muchos son jubilados y otros a punto. Lo que queremos es recuperar una política sociosanitaria que dé soluciones a los mayores.

¿Cuáles son sus necesidades?

Por ejemplo, en políticas de servicios sociales por razones económicas, por las que se forran cuatro empresas, se hacen grandes macroestructuras de centros sociosanitarios cuando lo lógico es que se promueva el arraigo en los sitios donde viven las personas mayores para que puedan seguir viendo a sus hijos y a sus amigos, con residencias en su pueblo o localidad. Esas macroconstrucciones provocan una enorme desafección de la persona. En materia de sanidad abogamos por un refuerzo de la sanidad pública pero sin derrochar. En materia fiscal consideramos que el REF es injusto.

¿Por qué es injusto el REF ?

Porque beneficia a las empresas que ganan muchísimo y a los pensionistas en nada. Son desajustes de nuestro sistema fiscal y pedimos que las pensiones públicas en Canarias estén libres de impuestos. En materia de urbanismo, que se tengan en cuenta las necesidades de la gente mayor, que no las tienen, en aceras, accesibilidad de las sillas de ruedas... ¡Es que se condena a la gente a no salir de casa! Después, en servicios públicos, a partir de los 65 años, pedimos una administración presencial porque a la gente mayor no le importa hacer una cola de una hora, y hay una barrera digital.

¿Creen que pueden tener representación?

Nosotros no queremos gobernar, queremos influir, y si se traduce en gobernar en las áreas sociales, por supuesto. Somos modestos pero estamos muy ilusionados y creemos que nos acompaña la razón.