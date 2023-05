La ultraderecha irrumpe por primera vez en Canarias. Vox alcanza representación y, en vez de algarabía, hay contención. Apenas unas veinte personas mantienen el tipo hasta la finalización de la noche electoral, sin grandes festejos ante lo que es un resultado histórico para los ultraconservadores. "Ha sido una larga travesía, pero gracias a todos ellos estamos hoy donde estamos.

Hemos sido la fuerza política que más ha crecido en Canarias en estas elecciones, así que todas aquellas personas que nos han votado pueden estar tranquilas porque llevaremos nuestras ideas al Parlamento de Canarias, a municipios y al cabildo de prácticamente todas las islas", dijo Nicasio Galván a su entrada en la sede grancanaria de la calle Bécquer a los medios de comunicación. En el horizonte de futuras negociaciones, subrayó: "En los pactos nuestra línea roja es la verdad".

El político ha liderado la provincia de Las Palmas en dos etapas, desde 2015 hasta 2016 y, más tarde, desde 2019 hasta la actualidad. El salto a nivel regional lo ha saldado con cuatro escaños con el 93% de los votos escrutados. "Nosotros hemos pasado nuestra campaña en tres pilares fundamentales: la defensa de lo nuestro y los nuestros, la reindustrialización de Canarias y la lucha contra la inseguridad", comentó el candidato a la circunscripción insular al Gobierno autonómico. "Desde este mismo momento Vox se va a poner a trabajar para que los votantes se sientan totalmente satisfechos de nuestra tarea y para poner realmente al sentido común en el centro de todas las políticas públicas".

Al contrario de lo que vaticinaban las encuestas, Galván defendió que "durante los últimos cuatro años hemos estado reunidos con los vecinos en los barrios y teníamos una realidad bastante diferente de la que se veía en las encuestas y medios de comunicación que hasta hace bien poco, la verdad, no nos tenían interés. Vox viene a tener un soplo digamos de aire fresco a la política canaria".

Por su parte, Yeray Antonio Suárez, al Cabildo de Gran Canaria, consigue con el 70% del voto escrutado tres escaños para la corporación. "Lo que venimos a representar son valores que hace muchísimas décadas están fuera de las instituciones canarias. Desde antes de las elecciones decíamos que íbamos a ser el partido que más iba a crecer en toda España y, en concreto, en Gran Canaria. Por lo tanto, estamos muy felices y contentos". Sin hacer mención a posibles negociaciones, el representante destacó con respecto a la gestión insular que "a nivel de seguridad, turismo, infraestructuras sanitarias y de nuestros mayores, vemos que la ejecución del presupuesto es nefasta".

Discurso nacional

Alberto Rodríguez, candidato de VOX a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, afirmó que "estamos muy contentos". Ante los votos escrutados, advirtió que "tenemos la oportunidad de proyectar no solo el programa del partido, sino lo que representa: el sentido común". "Durante estos años ha estado huérfano muchos ciudadanos que no entendían lo que se estaba haciendo desde las instituciones cuando, por ejemplo, se subieron el sueldo por unanimidad en el pleno municipal". Con vistas a esta próxima legislatura, remarca que "tenemos la gran responsabilidad de no defraudar a todos los que han confiado en nosotros y eso es la línea en la que vamos a trabajar".

Dentro de su discurso aludió a acontecimientos del Congreso de los Diputados, "Vox ha abierto debates, a pesar de esa expresión que vemos tantas veces en el Congreso", incide, "tenemos a un mandatario extranjero como el presidente de Colombia Gustavo Prieto que insulta nuestra historia y nosotros en señal de protesta abandonamos el hemiciclo, mientras que PSOE y Podemos, como gobierno socialcomunista lo apoya". De ahí, traslada que la acción gubernamental tiene su traslado en la capital grancanaria: "Pedro Sánchez ha decidido que dos miembros de su Consejo de Ministros fuesen candidatos al Ayuntamiento: sabía que muchos de los acontecimientos que iban a influir en el voto de los ciudadanos en las municipales estaban relacionados con su política nacional. Esa lucha contra este Gobierno que ya nació traicionando las promesas de sus propios electores ha tenido consecuencias".

