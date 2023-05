Gran Canaria tiene un plan. Mejor dicho, al menos siete planes políticos, algunos de los cuales confluyen en uno muy semejante, que tienen visos de acabar en posibles pactos de gobierno de cara a las elecciones del 28 de mayo. Los principales candidatos a presidir el Cabildo defendieron este jueves en un debate organizado por la cadena Ser en la sala de la Fundación Mapfre Guanarteme de Las Palmas de Gran Canaria sus propuestas para este próximo mandato de cuatro años. Y entre tanto discurso mitinero, unas pocas ideas innovadoras, como el transporte marítimo para reducir los atascos de tráfico (de Ciudadanos), los invernaderos solares para que los paneles no se apropien el suelo agrícola y la isla de los 15 minutos para tener los servicios a mano, que incluye un hospital en Santa Lucía (Unidas Sí Podemos).

Nueva Canarias y PSOE dieron muestras de un pacto de no agresión, roto por «seis segundos», en un marco continuista en el que ambos recurren en muchas ocasiones a los mismos datos estadísticos; Podemos criticó el actual rumbo en el Cabildo, curiosamente cuando es socio de gobierno y se abre luego a reeditar el pacto con los dos anteriores, si así lo permiten los votos; Partido Popular se abre a una alianza con todos y hasta con los socialistas, pero cuestiona con sus cifras la situación actual de la isla; Coalición Canaria se abre a ser la nueva apuesta por transformar Gran Canaria, pero los atacados le echan en cara que la visión local contrasta con la que ofrecen sus propios compañero de Tenerife; Unidos por Gran Canaria defiende que es el único partido que «no es marioneta de Madrid y Tenerife»; y, por último, Ciudadanos es un reguero de propuestas apuntadas en el papel, sin entrar en el cuerpo a cuerpo.

Matanzas y la tensión viaria

El debate permitió durante dos horas y diez minutos confrontar lo que debe ser la Isla a partir de la toma de posesión en junio del presidente y sus consejeros. Y, como si de un encuentro deportivo se tratara, aportaba su banda de fieles para los aplausos aduladores, en su mayor parte con cargos políticos o aspirantes a ocupar sillones.

La puesta en escena permitió presentar la visión global de cada candidato. María Ángeles Batista, que sustituyó al cabeza de lista de Unidos por Gran Canaria, José María Ponce, que sigue convaleciente tras el accidente en una prueba automovilística, lamentó la «gravísima situación» en la que están inmersos los grancanarios.

Antonio Morales (Nueva Canarias): «Terminará poniendo una velita, porque está todo el rato implorando a Antonio Morales»

María Fernández (Coalición Canaria) entiende que a la Isla le falta un eje vertebrador, pero que ella va a aportar un programa sacado de los pateos por las calles y la participación de expertos. El actual presidente, Antonio Morales, (Nueva Canarias) defiende que tras ocho años ve la luz de los objetivos marcados.

Miguel Jorge Blanco (Partido Popular): «Me parece peligroso que se lance el mensaje de que no cabe un turista más”

El también alcalde de Santa Brígida, Miguel Jorge Blanco (Partido Popular) entiende que la realidad que se mide en la calle y no en los despachos no avala la gestión de este último mandato. Y que «los que han sido el problema no pueden ser parte de la solución”. Antonio Pérez (Unidas Sí Podemos) apuesta por un cambio en el eje de la política, en una apuesta por la persona. Vicente Mena (Ciudadanos) basa su programa en la sostenibilidad, inclusión social y desarrollo económico. Y Augusto Hidalgo (PSOE) cree que «ha llegado el momento del relevo».

Augusto Hidalgo (PSOE): «Si nos invitan a conocer la calle, es porque se peatonalizó mucho en la capital»

Entrados ya en materia economía, la candidata de Coalición detalló que el paro afecta al 47% de los jóvenes y que este año se ha matado más cabezas de ganado que en la última década. Y, a su juicio, hay que formar a la población para trabajar, no para ir al paro.

La respuesta canarista llega con las energías renovables, el negocio audiovisual, el salto de Chira y la búsqueda de mayores ingresos por turista. Y recurrió a la comparativa para defender que otras islas deben estar más preocupados por el desempleo que nosotros.

Antonio Pérez (Podemos): «Debemos pasar de una política de tierra quemada en el turismo a una -de tierra- cuidada»

El ‘popular’ criticó la turismofobia, porque entiende que es peligroso, y la imagen «lamentable» y de «abandono absoluto» de hitos como Tamadaba y la Caldera de Bandama. A su vez, el aspirante de Podemos apuesta por un turismo compatible con los residentes, que cuide del territorio. Rechazó que el proyecto audiovisual de Dreamland sea «de interés insular», aunque su propio partido también gobierna. A su juicio, la «creará tensión en la autopista del sur».

El ‘ciudadano’ también basó su modelo en un turismo sostenible y de respeto al medio ambiente.

María Ángeles Batista (Unidos por Gran Canaria): «El programa sale de aquí, no somos marionetas de Madrid ni de Tenerife”

El líder socialista aboga por la rehabilitación de los centros comerciales obsoletos y la oferta complementaria. Y aspira a crear el Consejo de Innovación Tecnológica. La portavoz del grupo insularista, a su vez, cree que hay que trabajar en la promoción «sin complejos» en todos los mercados internacionales. Coalición recordó a Morales que los proyectos eólicos ahora en ejecución se desbloquearon por su partido, y lamentó que solo haya cuatro de las once queserías que existían de queso de flor.

El segundo gran bloque, moderado por el periodista Agustín Padrón, se centró en los derechos sociales. Antonio Morales realzó la puesta en marcha de 1.500 plazas sociosanitaria, a lo que Miguel Jorge rebatió que solo había construidas 84, y criticó que en el Área solo se gasten 20 de cada 100 euros presupuestados.

María Fernández (Coalición Canaria): «Hay que formar a la gente para que luego pueda trabajar, no para que vaya al paro”

Antonio Pérez reprobó que haya una planta vacío en el centro de El Sabinal, y reivindica un nuevo plan de accesibilidad y otro de juventud para incentivar a la emancipación, y la atención a domicilio. Vicente Mena prioriza la lucha contra la pobreza, ya que un tercio de la población está en riesgo de exclusión social.

En esta materia, Hidalgo coincidió en sus cifras con Morales sobre las plazas en marcha, ante la leve sonrisa de Antonio Pérez, que se repitió en distintos momentos.

María del Carmen Batista echó por tierra esas estadísticas, al recordar que es un plan de hace seis años, que se ha prorrogado en distintos años. «Tanta desidia cansa», y propuso construir viviendas colaborativas.

Vicente Mena (Ciudadanos): «Es importante desarrollar el hidrógeno renovable y unir por vía marítima los puertos»

María Fernández recurrió al lado humano. Y es que un trabajador le lamentaba que tenía 15 minutos para atender a una persona de gran dependencia. La respuesta de Morales: «Un trabajador resabiado le puede decir eso y misa». Miguel Jorge también le invitó a recorrer los centros de mayores para que vean cómo están». A esta refriega se unió Augusto Hidalgo, que defendió que si le invita a caminar es «porque se ha peatonalizado mucho -en su ciudad». Y Batista replicó: «Unidos no está para pasear, sino para trabajar duro».

El tercer bloque temático se centró en la sostenibilidad. Antonio Pérez criticó el proyecto de Chira, que su partido ha defendido, porque se ha dejado en manos de «multinacionales». En este caso, Morales alega que Red Eléctrica es el operador del sistema español y está presente el Gobierno de España. A lo que Pérez detalló que el 80% es privado y el 20% público. Y también criticó el crecimiento desarraigado de los huertos solares, que compiten por el suelo agrícola. A su juicio, hay que defender los invernaderos solares, donde los paneles estén sobre los cultivos. Vicente Mena, a su vez, es partidario del desarrollo del hidrógeno renovable (verde).

Las chispas saltaron cuando María Fernández espetó a Morales que tras ocho años «se le da mejor imaginar Gran Canaria que hacerla». El atacado respondió que «va a terminar poniendo una velita, porque está todo el rato implorando a Antonio Morales». Y siguió su réplica repitiendo palabras de cargos de Tenerife exaltando supuestas conquistas grancanarias.

Pacto sí, pero...

En cuanto al bloque de infraestructuras y movilidad, Antonio Pérez propone acercar los servicios a los ciudadanos, lo que denomina la isla de los 15 minutos (por la distancia), que incluiría un hospital en Santa Lucía. A su vez, Vicente Mena propuso la unión de los puertos por vía marítima para aliviar el tráfico. «Hay que buscar soluciones imaginativas».

María de los Ángeles Batista defiende el plan aeroportuario, con una pista corta para el tráfico entre islas y compensar por los 20 años de retraso a los vecinos de Ojos de Garza. Morales, en este caso, dijo sí al desarrollo aeroportuario, como centro de innovación.

Morales lanzó su pulla de «seis segundos», al criticar a Hidalgo que se apropie del plan de renovación para los centros comerciales obsoletos porque está en una consejería socialista, pero cuando se trata de la metroguagua y la movilidad de la capital la haga suya, cuando la lidera su concejal de Nueva Canarias. Antes esto, Miguel Jorge quiso retirarse «un poquito» del duelo, a lo que Morales alegó que «son seis segundos, no hay enfrentamiento».

Por último, sobre los pactos políticos, todos se dejan querer. Morales e Hidalgo hablan de unir a los progresistas. Unidas, pese a las críticas, también, aunque avisa que depende de los acuerdos en cascada y en el Gobierno de Canarias. Y hasta Miguel Jorge elimina las líneas rojas, aunque también habla de que es el inicio de la reconquista nacional del PP. Y cuando Fernández le echa en cara a Morales que lleva décadas en la política, Morales pone el toque de humor al responder que «parece que estamos hablando de Ana Oramas» (la diputada tinerfeña).