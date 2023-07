Menor afluencia de votantes con respecto a las municipales, pero el doble del voto por correo

Las novedades más relevantes ocurridas en los principales colegios electorales de Las Palmas de Gran Canaria, desde que se abrieran las urnas a las 9.00 de la mañana hasta las 12.00 del mediodía, es que, según los representantes de la Junta Electoral General, se había notado una menor afluencia de votantes con respecto a las elecciones municipales, aunque se hubiese doblado el voto por correo.

También hay que tener en cuenta que, al ser domingo y en pleno periodo vacacional para muchas familias que ayer se había desplazado al sur de la Isla, la llegada masiva de votantes se producirá probablemente a partir de las 18.00 horas.

En cuento a las incidencias, no hubo nada importante que destacar, a excepción de un par de casos anecdóticos. Así, por ejemplo, en el Colegio Iberia se produjo una masificación de votantes y algunos tuvieron que esperar dos veces una larga cola al equivocarse de mesa, a lo que habría que sumar la mala señalización y el mal estado del parqué que provocó algún resbalón en la entrada.

Por otro lado, en el colegio María Jesús Pérez Morales de Tenoya se habían ubicado las mesas este año en una zona diferente, "en una pendiente inaccesible para personas mayores que declinaron votar en esas circunstancias", como denunciaba Manuel Morales.

A primera hora, en el colegio electoral del Instituto Politécnico Las Palmas, de la calle Canalejas, se constataba menor afluencia con respecto a las municipales, aunque a partir de las 11.20 empezó a llegar más ciudadanos de forma más regular. Lo único relevante es que hubo que esperar a que llegara la policía nacional para que se abriera la entrada al espacio accesible del voto para las personas de movilidad reducida. La gente votaba de forma ordenada y muy tranquila, aunque el fuerte calor que hacía en la ciudad no acompañara demasiado.

En el colegio del Instituto Pérez Galdós todo transcurrió sin incidencias. Algunas personas traían sus votos desde sus casa, aunque la mayoría los cogían en el propio colegio. Como sucede habitualmente, la afluencia bajó al mediodía a la hora del almuerzo y se incrementaría a primera hora de la tarde. En este colegio, y a excepción de los demás, sí hubo más participación que las municipales a media mañana y el voto por correo fue un poco más del doble que otras ocasiones. María Fernández, de 58 años reconocía que “estas elecciones son las más importantes para mí porque no hay tanta claridad acerca del tipo de gobierno de coalición que se puede formar”.

En el Colegio Isabel España hubo menos afluencia presencialmente que en las elecciones municipales, aunque está previsto que a partir de las 18.00 horas se produzca un repunte hasta el punto “de que se puede colapsar” como recordaba Severiano Díaz “ya que así ha sucedido en otras elecciones”.

En el Colegio Las Dominicas un 25 % del voto ya estaba testado a las 11.30, pero la subida en porcentaje realmente espectacular fue en el voto por correo. “Los domingos la gente va al campo o a la playa, y muchos han salido el sábado y están descansando, por lo que sólo hasta la tarde se verá qué porcentaje de votantes acudirá realmente”, señala Teresa Martín.

Finalmente, en el Colegio Iberia fue donde hubo un mayor caos en las colas ya que mucha gente no sabía dónde votar, y se confundían mucho con unas mesas que no estaban bien localizadas. “No a todos les envían las cartas del censo y muchos se lían formándose colas tremendas con lo que estás esperando diez minutos por una mesa que no es tuya y luego otros diez por otra mesa que es la que te pertenece”, señalaba Juana Santana. Los votos por correo habían doblado a las anteriores elecciones municipales. “Las condiciones no son muy buenas y no hay rampas para las personas de movilidad reducida”, añadía esta ciudadana.

En directo hace 7 min 23:03 El bloqueo podría obligar a repetir elecciones en Navidades, tres meses y medio después de una investidura fallida El mapa del Congreso resultante de las elecciones generales de este domingo apunta a un escenario de bloqueo, sin ningún candidato con visos de alcanzar la mayoría absoluta, y eso podría conllevar la repetición de los comicios, que deberían celebrarse tres meses y medio después de la primera investidura fallida, cuya fecha no está predeterminada. Conforme al calendario electoral, el nuevo Congreso se constituirá a las diez de la mañana del 17 de agosto con la elección de la persona que presida la Cámara, que será la encargada de desplazarse ese mismo día Palacio de la Zarzuela para informar al Rey. hace 13 min 22:57 Sumar resiste aunque pierde 7 escaños y se queda como cuarta fuerza, aunque intentara repetir coalición El partido liderado por Yolanda Díaz, Sumar, ha irrumpido en sus primeras elecciones generales consiguiendo retener la mayoría del espacio de Unidas Podemos, aunque pierde 7 escaños y se mantiene como el potencial socio de Pedro Sánchez, aunque no ha logrado su objetivo de ser la tercera fuerza política en España, como anhelaba durante la campaña. Con más del 97% escrutado, los de Yolanda Díaz han conseguido casi tres millones de votos (12,29%) y tendrán 31 escaños en el Congreso, que le servirán para retener ese espacio de izquierdas. Junto al PSOE y el resto de aliados del pasado bloque de investidura, superarían en escaños a la derecha pero sin lograr mayoría absoluta. hace 18 min 22:52 hace 24 min 22:46 El PP gana en C-LM con el 99,03% escrutado al obtener 10 diputados, mientras PSOE se queda con 8 y Vox cae a 3 El PP ha sido el ganador el ganador de las elecciones generales en Castilla-La Mancha con el 99,03% de los votos escrutados al conseguir un total de 10 diputados, mientras que el PSOE sería la segunda fuerza al quedarse con 8 escaños y Vox cae de los cinco parlamentarios que atesoraba a 3. En las últimas elecciones, el PSOE obtuvo nueve diputados, por los siete conseguidos por el Partido Popular y los cinco que alcanzó Vox. hace 32 min 22:38 El PP no cumple las expectativas y la suma con Vox no alcanza la mayoría absoluta El PP ha logrado 136 diputados en las elecciones generales de este domingo, quedándose lejos de los resultados que el grueso de las encuestas le pronosticaban, y la suma con los 33 asientos obtenidos por Vox no alcanza los 176 diputados que les permitirían gobernar con mayoría absoluta. En concreto, con el 95,99% escrutado, los de Alberto Núñez Feijóo se han hecho con el 32,79% de los votos, más de 7.696.000 sufragios, quedándose a poca distancia de los apoyos logrados por el PSOE, el 31,84% y más de 7.473.000. Vox, por su parte, se ha quedado en un 12,39% y ha obtenido más de 2.909.000 votos. hace 33 min 22:37 Rufián destaca la capacidad negociadora independentista: "Podemos decantar la balanza" El candidato de ERC al Congreso por Barcelona, Gabriel Rufián, ha reivindicado la capacidad negociadora de los partidos independentistas en las Cortes aunque ha reconocido que no son los resultados que querían: "Podemos decantar la balanza". "Cataluña o Vox. Este es el dilema", ha dicho en rueda de prensa desde el pabellón de la Estación del Norte de Barcelona, donde los republicanos siguen la noche electoral, en la que ha reiterado que pondrán precio a una eventual investidura: la defensa de los intereses Cataluña. 21:58 El PSC gana en Badalona (Barcelona) y dobla los votos del PP tras la mayoría absoluta de Albiol El PSC ha ganado las elecciones generales este domingo en Badalona (Barcelona) tras conseguir 38.674 votos (40,59%) con el 96,58% escrutado, y ha doblado los votos del PP (15.773) tras la mayoría absoluta de Xavier García Albiol (PP) en las elecciones municipales de este mayo. El tercer partido más votado ha sido Sumar-En Comú Podem con 14.754 votos (15,48%), seguido de ERC con 9.299 votos (9,76%). 21:54 Sánchez llega a la sede del PSOE en Ferraz para seguir el desenlace de la noche electoral El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a las elecciones generales que se han celebrado este domingo, acaba de llegar a la sede del PSOE en la calle Ferraz, para seguir el desenlace de una noche electoral que está siendo muy ajustada. Sánchez acaba de llegar a la sede socialista desde Moncloa, 15 minutos antes de las once de la noche, procedente del Palacio de La Moncloa y con cerca del 90% del resultado escrutado, que a esta hora arroja un escenario de bloqueo. 21:52 El PP gana las elecciones en Aragón y logra 7 de los 13 diputados, con el 95,76% escrutado El PP gana las elecciones en Aragón y consigue 7 de los 13 diputados que estaban en juego, lo que supone tres escaños más que en noviembre de 2019. Por su parte, el PSOE se queda con 4 diputados en vez de los 6 que tenía; VOX conserva su representante, Sumar saca un escaño y Teruel Existe pierde el suyo. 21:51 21:50 Ningún bloque sumaría mayoría absoluta con más del 80 por ciento escrutado Ninguno de los dos bloques de izquierda y derecha sumaría mayoría absoluta cuando se lleva escrutado más del 80 ciento de los votos en las elecciones de este domingo. El PP continúa por delante del PSOE con 135 escaños frente a los 123 del PSOE, en tanto que Vox sería la tercera fuerza, con 33 escaños y Sumar obtendría 31 parlamentarios. 21:49 En Baleares, con el 94,78% escrutado, PP y PSOE obtendrían tres diputados, y Sumar y Vox lograrían uno En Baleares, con el 94,78 por ciento escrutado, PP y PSOE obtendrían tres diputados cada uno en las elecciones generales celebradas este domingo 23 de julio, mientras que Sumar MÉS y Vox lograrían un diputado. De esta manera, tanto PP como PSOE conseguirían un escaño más que en las pasadas elecciones generales, mientras que Vox perdería uno. 21:44 El PP revalida el escaño de Melilla en el Congreso con el 62% del voto escrutado El PP ha revalidado el escaño de la ciudad autónoma de Melilla de las elecciones generales de este domingo con el 62 por ciento del voto escrutado, acaparando el 45,58% de los votos, seguido del PSOE, con un 28,13% de apoyo. La tercera plaza es para Vox, que ha recogido un 15,49% de los votos, mientras que Coalición por Melilla cae desde la segunda plaza al cuarto lugar, ya que ha cosechado un 6,22% de apoyo. Sumar queda en quinto lugar con apenas un 2,92% del escrutinio. 21:41 En Andalucía, con el 85% escrutado, el PP gana con 25 escaños por 21 de PSOE, 9 de Vox y 6 de Sumar Con el 85% del voto escrutado, el PP gana las elecciones generales en Andalucía y consigue 25 escaños, rozando el 36% de los votos. Esta cifra suponen diez escaños más que los 15 logrados en los comicios de noviembre de 2019. Por su parte, el PSOE consigue 21 diputados --cuatro menos que los 25 obtenidos hace casi cuatro años-- y el 33,95% de votos, mientras que Vox alcanza un apoyo del 15,4% que se traduce en 9 escaños, tres menos que los 12 alcanzados en las últimas generales. 21:40 En Cataluña, con el 76,35% escrutado, el PSC gana (19) seguido de comuns, ERC y Junts (7) El PSC es el partido más votado en Cataluña con 19 diputados en las elecciones generales de este domingo, por delante de Sumar-En Comú Podem, ERC y Junts, que obtienen 7 escaños cada uno, con el 76,35% del voto escrutado. La quinta posición es para el PP con 6 diputados. Con estos datos de escrutinio, Vox obtiene 2 escaños, y la CUP y PDeCAT se quedarían sin representación en el Congreso. 21:38 En Madrid, con el 50,76% escrutado, PP lograría 14 escaños, el PSOE 12 y Sumar con 6 supera a Vox El recuento provisional de los votos de las elecciones generales de este domingo en la Comunidad de Madrid, con el 50,76% escrutado, arroja que el PP lograría 14 escaños y el 37,7% de los votos, mientras que el PSOE alcanzaría los 12 diputados y Sumar con 6 superaría a Vox que se hace con 5. En el caso de los socialistas, suman el 30,47% por ciento de los apoyos mientras que Sumar logra el 15,79% por ciento de los sufragios y Vox logra el 13,82%, situándose como segunda, tercera y cuarta fuerza política en la región respectivamente. 21:34 Con el 81% escrutado, el PP sube a 134 escaños, pero el PSOE sigue en cabeza en porcentaje de voto El recuento de los votos de las elecciones generales de este domingo entra en su recta final con el 81,99% escrutado y el PP amplía su ventaja en número de escaños, con 134 diputados frente a los 123 del PSOE, si bien los socialistas siguen por encima en porcentaje de voto, con un 32,32% frente a un 32,07% de los 'populares'. La tercera plaza sigue siendo para Vox, con un apoyo del 12,39% y 33 escaños, mientras que la coalición Sumar figura con un 12,14% y 31 diputados, en ambos casos, por debajo de su resultado de 2019. Ver más

