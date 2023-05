¿Qué propone Asamblea Valsequillera a sus vecinos para ganar votos y quitar el liderazgo a Asociación de Barrios?

Asamblea Valsequillera es la única opción real de cambio porque el resto de partidos son Asba o formaciones cuyos integrantes han salido de Asba. Asava es el único partido que plantea un modelo real y distinto por lo que confiamos que la población de Valsequillo valore el trabajo que llevamos haciendo desde hace doce años para cambiar Valsequillo. Tenemos un equipo muy formado, un equipo trabajador y sobre todo unido, que no se divide cuando vienen las cosas mal dadas.

Tanto Asava como Asba dicen que uno de sus objetivos son los barrios, ¿eso puede dar lugar a pensar que hablan de lo mismo ambos partidos?

En los pueblos a todo el mundo le gusta que sus representantes estén cerca, por lo tanto la estrategia de visitar los barrios es fundamental porque es la oportunidad para trasladarle a los vecinos el proyecto. Lo que nos diferencia de Asba es el modelo de gestión del Ayuntamiento. El grupo de gobierno devolvió hace dos años un millón de euros para el alumbrado público. A lo largo de los últimos años ha devuelto subvenciones para la lucha contra la pobreza, violencia de género, adaptación para personas con movilidad reducida. Es decir, el modelo de gestión de este grupo de gobierno está caduco porque no se ha adaptado a las nuevas exigencias de la administración y eso hace que Valsequillo haya retrocedido, y por eso nuestro fuerte, además de en la cercanía, está en la gestión.

¿Se puede decir que en el ayuntamiento de Valsequillo entre los Atta anda el juego?

No, porque en 2015 cuando Asba perdió la mayoría absoluta ofreció un pacto a Asava. Francisco Atta era el alcalde y yo el líder de la oposición, y dijimos que no. También dijimos que no al Partido Socialista y nos fuimos a la oposición cuatro años más porque habíamos prometido al pueblo que si no ganábamos las elecciones no íbamos a gobernar.

¿Y siguen con esa misma promesa?

No, no. Ahora no. Porque la política de pactos la decide el congreso y esta vez el partido ha decidido que queremos gobernar y todos los partidos son potenciales socios de gobierno y no hay preferencias por ninguno, seamos primo o no.

¿Cuáles son los grandes problemas de Valsequillo que pretenden resolver?

Decirle uno seria complicado, le puedo decir varios. Lo primero es el servicio de limpieza, que se contrató por cinco años y no se presta un buen servicio. Simplemente se están limpiando las calles de los barrios. Hace cinco años cuando se firmó el contrato se incluyó contratar a una empresa externa para fiscalizar a la adjudicataria y no se ha hecho, con lo cual no se cumple el contrato. Asava ha salido a la calle y detectamos quince incumplimientos graves.

¿De qué tipo?

Por ejemplo, no se respeta la frecuencia de las rutas; los barreños en los barrios para depositar las podas no se han puesto y las papeleras segmentadas para el reciclaje no se han instalado.Hay una serie de incumplimientos en estos años a los que no se ha puesto remedio.

¿Cuántos policías hacen falta?

Por la ratio de población y por ser un municipio de medianías, a Valsequillo, y según la Ley de Policía, le corresponden diecisiete policías y tenemos en la calle sólo cuatro. No pedimos diecisiete pero si, al menos, volver a los diez que teníamos hace dos años para cubrir todos los turnos con garantías.

¿En qué se nota esa falta de agentes?

Se nota en que desde 2015 hasta ahora hay turnos en los que no hay policías, y en el de noche tampoco. En la entrada y salida de alumnos al colegio de La Barrera no hay un policía para regular el tráfico.

Se quejan también de que se ha reducido la apertura piscina municipal. ¿Hay tanta demanda de este servicio deportivo?

Las infraestructuras deportivas en general están mal cuidadas. Un ejemplo es el Centro de Tecnificación, que cuando llevaba el 60 por ciento de la obra hecha se dieron cuenta de que desde la cancha no se veía gran parte de la grada, y una obra de 2,2 millones de euros está parada desde hace más de un año y hay que poner 900.00 euros más para acabarla. En cuanto a la piscina, hace doce años teníamos 2.200 usuarios y ahora 860 porque este grupo de gobierno ha recortado los días de apertura. Hay una lista de espera para hacer deporte lo que implica que buena parte de los vecinos tiene que ir a otro municipio.

¿Cómo van a mejorar la atención a los mayores ?

Los únicos que nos hemos preocupado por el centro de mayores fue Asava que hizo el centro cívico. Ese era un paso y ahora lo urgente es hacer un centro día sobre todo para los que están solos, y luego una residencia. Y, para los jóvenes queremos crear un espacio, Valsequillo Party Sound donde puedan disfrutar del ocio y eventos.