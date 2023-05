«Mi mujer es ingeniera de caminos, así que entiendo los problemas del sector», inició el candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, Enrique Sánchez, la reunión con el Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. En una campaña electoral descafeinada, el político de la formación naranja asistió a dos actos el pasado viernes. Sánchez explica que durante la semana que hoy arranca comenzará una agenda electoral más apretada, en la que visitará mayormente colegios oficiales de varias profesiones.

El candidato propuso fomentar la igualdad tanto en las profesiones masculinizadas como feminizadas. Para conseguirlo, pretende impartir charlas a los estudiantes de educación obligatoria con el fin de que conozcan la realidad de las profesiones y cuenten con referentes. Desde el Colegio, el decano, Felipe Roque; el secretario Joaquín Romero y el vocal, Ricardo Pérez, contestaron positivamente a la propuesta, pero aseguraron que el problema es más profundo, ya que el desconocimiento del trabajo de los ingenieros de caminos va «más allá del género».

Sánchez fue acompañado al encuentro por Vicente Mena, candidato al Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Agüimes; Ibrahima Soumare Mane, número tres en la lista al Ayuntamiento capitalino, y Ana Tresguerres, la 15 en la plancha de Las Palmas de Gran Canaria. El grupo también expresó sus puntos de vista a las solicitudes que realizó el Colegio, aunque, en su mayoría, no eran competencia de un Ayuntamiento.

Tras la conversación, el equipo se dirigió al Fiat 500 de Sánchez, que guardaba una sorpresa en el parabrisas. «¡Qué mala suerte! Me han puesto una multa», lamentaba. El coche estaba aparcado en un estacionamiento reservado para taxi y no se había fijado con las prisas de la reunión.

Mientras conducía, el número uno de la lista explicaba su ausencia en el debate a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria de TVE en Canarias, el pasado jueves 18. Al encuentro asistieron todos los candidatos para la capital grancanaria excepto Ciudadanos, que presentó a Enrique Arriaga, candidato al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Sánchez asegura que el debate estaba planteado para candidatos municipales en general. Sin embargo, el resto de partidos «escogieron llevar a sus candidatos a la Alcaldía de grancanaria». «Tendría que haber ido yo y no Arriaga, pero de todos modos lo hizo bien y demostró que Ciudadanos plantea cosas serias», afirmó.

Para empezar la tarde, Sánchez llevó a su hijo al campo de golf municipal Las Palmeras Golf. Aunque se lesionó el hombro recientemente y no puede jugar en unas semanas, no pierde la oportunidad de enseñar al pequeño de 11 años. «Debería potenciarse más el campo», considera. Aprendió a jugar gracias a su padre, aunque de joven practicaba más el baloncesto. «Es un deporte en el que se igualan los géneros y las edades porque cuando eres mayor no puedes seguir a tus chiquillos jugando a fútbol, por ejemplo, pero sí con el golf», explica.

Tras un rato de ocio, Sánchez tuvo que volver a la realidad de las obligaciones. La junta de Distrito Centro en el centro cívico Pamochamoso le devolvió a la rutina laboral. Era una junta especial al ser la última del mandato.

Aunque durante la asamblea no presentó ninguna moción ni intervino, tras su finalización habló con el presidente de la asociación de vecinos Pamochamoso, Domingo Santana, sobre las solicitudes que presentaron los vecinos para mejorar el barrio de Arenales. «Al ser la última, no ha habido mucho que tratar, pero son muy interesantes, le recomiendo a todos los vecinos que vengan para que conozcan la realidad de su zona», comentó tras la finalización de la junta y de su jornada.