Morales apoya la economía azul y PP busca el voto de los cazadores

Los candidatos a los cabildos y ayuntamientos canarios aprovecharon el segundo y último sábado de campaña para afianzar sus mensajes a la población.

Economía azul

El candidato de NC a la reelección en el Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, visitó los proyectos de investigación que el Instituto Oceanográfico y de Cambio Global lleva a cabo en el Puerto de Taliarte, vinculados a profundizar en el conocimiento de las afecciones producidas por el cambio climático, y se comprometió a colaborar para que esa entidad pueda contar con un buque oceanográfico. «Están trabajando en hacer un seguimiento de la influencia del cambio climático en nuestros mares, y lo que eso significa para el aumento del nivel del mar, para el cambio del clima, para el cambio en la alimentación que nos procura el mar en las islas», declaró.

El actual presidente insular añadió que «la innovación, la investigación y el conocimiento juegan un papel fundamental en esa propuesta de diversificación económica que se pretende para Gran Canaria dentro del concepto de ecoisla; la investigación sobre el calentamiento global y las posibilidades enormes que genera para desarrollar en Gran Canaria una estrategia de economía azul es estratégica». A su juicio, el mejor ejemplo es el Puerto de Taliarte, en la costa de Telde, donde están «los centros de investigación más importantes de España y probablemente de Europa».

El candidato del PP a la presidencia del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Jorge Blanco, mantuvo un encuentro con un grupo de cazadores en el Barranco de las Vacas, en Agüimes, para escuchar sus demandas y recoger sus aportaciones en aras a mejorar la gestión de una actividad de arraigada tradición en la Isla, que además contribuye a la conservación de la naturaleza y el medio ambiente.Los cazadores, según Blanco, le trasladaron su malestar con la gestión del actual gobierno insular, que durante los últimos años ha sido incapaz de dar respuesta a las reivindicaciones de este colectivo, sobre todo en relación a la delimitación de las zonas de caza controlada y los planes insulares de cría y suelta de especies cinegéticas como el conejo o la perdiz roja.«Una situación de abandono totalmente injustificada que yo me comprometo a cambiar cuando sea presidente, porque la actividad cinegética también genera economía y es fundamental para luchar contra la despoblación en el mundo rural», señaló Jorge, quien manifestó su apoyo a todos los aficionados a la caza en Gran Canaria, pues practican «una actividad legal, heredada en muchos casos de padres a hijos, que bien planificada es necesaria y fundamental para la conservación de la naturaleza y la preservación de las especies y los ecosistemas autóctonos».

Capital de Canarias

CC apuesta por «la alianza entre administraciones» para que Las Palmas de Gran Canaria sea la capital de Canarias, según anunciaron en el barrio de San Lorenzo la candidata a la presidencia del Cabildo, María Fernández, y el candidato a la alcaldía, Francis Candil, quienes asegurado que la capital grancanaria debe transformarse en líder, pujante y ejemplo a seguir, con respecto a otras ciudades.

«Las Palmas de Gran Canaria se debe transformar, es la capital de Canarias y se debe convertir en una ciudad referente, espejo en el que otras ciudades quieran mirarse. Y no hablo de una utopía, hablo de una realidad que no es posible por el abandono que sufre de manos de su alcalde, Augusto Hidalgo, y de manos del que en estos momentos preside el Cabildo, Antonio Morales, que no ha sabido posicionar la ciudad en el lugar que le corresponde ni dentro de la Isla ni con respecto al Archipiélago», recalcó María Fernández.

Turismo en Haría

La candidata a la alcaldía por la Plataforma del Municipio de Haría (PMH), Evelia García, apostó por el turismo y la economía azul para diversificar la economía de esa localidad de Lanzarote. «Es necesario aprovechar los recursos marinos y marítimos también desde el ámbito turístico, que los 42 kilómetros de costas de Haría tienen mucho que ofrecer a los vecinos y a quiénes nos visitan; haremos una apuesta firme por la economía azul vinculada al turismo, con el objetivo de convertir a Haría en un referente a nivel insular».

Cambio en Arrecife

La candidata del PSOE a la reelección en el al Cabildo de Lanzarote, Dolores Corujo, y el aspirante a la alcaldía de Arrecife, Alfredo Mendoza, reclamaron que el cambio político emprendido por los socialistas en 2019 llegue también al ayuntamiento de la capital conejera, porque «ha sido con gobiernos socialistas cuando hemos avanzado en ese proceso de transformación que necesita este municipio». Un cambio, puntualizó Mendoza, «para poder ser de verdad la tercera capital de Canarias».

Ecología en los barrios

El candidato de Drago Verdes Canarias a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, Francisco Vaquero, abogó por una ciudad que revalorice los barrios, sea «amable» y donde los vecinos se puedan «mover y vivir con tranquilidad, sin que nadie les vaya a echar al día siguiente». Vaquero explicó a Efe que su propuesta para la capital «se diferencia bien del resto en un momento en el que parece ser que todo es lo mismo, sobre todo en el ámbito de la ecología».