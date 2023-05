Tras una moción de censura y seis alcaldes diferentes en este mandato, la crispación que envuelve el pleno de Haría ha complicado la tarea de aprobar las cuentas públicas. Actualmente, el Consistorio se rige por los presupuestos de 2020, que no se ajustan a la realidad del municipio. En plena campaña, los mismos partidos que no consiguieron sacar adelante ‘los dineros’, ahora prometen que lo harán, pero después del 28-M.

Entre 2020 y 2023 han cambiado muchas cosas. Desde el Covid hasta el cero turístico pasando por la inflación. Hoy Canarias es un lugar diferente, una «nueva normalidad» que necesita unas partidas presupuestarias acordes con el fin de hacer frente a lo que acontece de forma correcta y eficiente. Durante todo este tiempo volátil, en Haría los presupuestos no han cambiado ni una coma. Ahora mismo la Corporación gestiona el municipio con presupuestos propios de la desescalada postconfinamiento. Una prórroga infinita auspiciada por partidos que se negaron a ponerse de acuerdo para finalizarla, pero que en esta campaña prometen el fin del bloqueo tras las votaciones.

La última vez que se dio luz verde a unos presupuestos en la localidad conejera fue en 2020, durante el gobierno del exregidor y candidato socialista Alfredo Villalba. Después de la moción de censura que lo derrocó, los otros cinco alcaldes que ha tenido el municipio este mandato no han conseguido poner al Pleno de acuerdo para sacar adelante otras cuentas.

No tener el dinero en partidas que se ajusten al momento es un problema serio. Por ejemplo, el pasado febrero se abrió un socavón en Punta Mujeres, pero en los presupuestos prorrogados no había de dónde sacar perras para arreglarlo. El Pleno se negó a habilitar el uso del remanente para solventar la situación. ¿Qué hizo la corporación? El Ayuntamiento, en manos de la alcaldesa y candidata de la Plataforma Municipal de Haría (PMH), Evelia García, tuvo que pedir auxilio al Cabildo, que facilitó al Consistorio un adelanto del canon de los centros turísticos por valor de 600.000 euros. Sin embargo, el Pleno tumbó esta idea.

Finalmente, García explica que los técnicos encontraron en el capítulo nueve de Bienes Patrimoniales del presupuesto de Villalba el dinero suficiente. Actualmente ya se encuentra solventada la cuestión. Volver a hacer del Muelle de Punta Mujeres un lugar seguro costó 23.000 euros y un desacuerdo que ha propiciado un ambiente tenso y áspero en el Consistorio, donde la corporación lleva el minoría ocho meses.

Por su parte, Villalba asegura que la corporación ha perdido más de 600.000 euros de recursos propios este mandato por no apoyar el acuerdo para la adenda de la Cueva de Los Verdes –importe fijo que Haría obtiene de la explotación del lugar– que él puso en marcha, y que fue uno de los motivos de la moción de censura. De cara a los próximos cuatro años, el socialista mantiene como uno de sus objetivos aprobar presupuestos nuevos.

En la misma línea, García se compromete a votar a favor de todos los presupuestos que se presenten en el Pleno, esté o no este PMH en la regiduría. «Mejor tener malas cuentas que no tener ninguna», subraya la candidata.

Los nacionalistas comenzaron en 2019 con cinco concejales en Haría, el grupo más amplio del consistorio, pero pronto comenzó a resquebrajarse.

La ruptura del nacionalismo

Tras la moción de censura orquestada por Coalición y PMH contra Villalba, una de las ediles nacionalistas, Soraya Brito –la única que no apoyó la salida del socialista–, pasó al grupo de los no adscritos. Este club del Pleno ha engordado a base de ex de Coalición a lo largo del mandato.

Con la ruptura en 2022 del pacto entre CC y PMH, y el paso de los nacionalistas a la oposición, tres de los cuatro concejales que quedaban en el grupo –Chaxiraxi Niz, Armando Bonilla y Alejandro Hernández– abandonaron la formación para pasar a los no adscritos junto con Brito.

En las filas de CC solo queda –de los que se presentaron hace cuatro años– Víctor Robayna, que es el cabeza de lista de Coalición para recuperar la Alcaldía. No obstante, tendrá que competir con sus antiguos compañeros de filas, que concurren a las votaciones con Niz como número uno bajo una nueva marca: Compromiso x Haría.