El PSOE de Juan Jesús Facundo repite como la fuerza más votada en Arucas, revalidando sus nueve concejales. Su socio, el PP de Sebastián Guerra logra mejorar sus datos, obteniendo cuatro ediles. Muy por detrás les siguen con dos Nueva Canarias y Vox, que irrumpe en la Corporación municipal por primera vez, al igual que Unidos por Gran Canaria. Por último, con uno se queda Coalición Canaria y Podemos.

El regidor de Arucas, pero vuelve a necesitar de apoyos externos. Los números le permiten reeditar un pacto poco habitual en el mapa político nacional con el Partido Popular, pero ahora se le abre la opción de Nueva Canarias y de Unidos por Gran Canaria, pero también de un poco probable tripartito.

Los resultados electoral en Arucas quedan del siguiente modo: el PSOE logra 7.121 votos (38,31%), el PP 2.892 votos (15,55%), Nueva Canarias votos 2.063 (11,09%), Vox 1.689 votos (9,08%), Unidos por Gran Canaria 1.481 (7,96%), Coalición Canaria 1.440 (7,74%) y Podemos otros 961 votos (5,17%).

En el salón de plenos, junto a Facundo estarán presentes los socialistas María Esther Suárez, Óliver Armas, Beatriz Herrera, José María González, Jésica Guerra, Octavio Rodríguez, Davinia Torres y Carlos González. Todos repiten.

Sebastián Guerra se verá acompañado de José Montesdeoca, Dolores Aguilar y María Santana. La representación de Nueva Canarias recae en Marcelo Afonso y Gema González; mientras Vox presenta a Idaira Olsen y Jorge Vega; por Unidos estarán representados María del Carmen González y Alejandro de Gabriel; y por Coalición Canaria José Eduardo Marrero. Por último, seguirá por Podemos Rafael Segura.

Tendencia en el Norte-Noroeste

Juan Jesús Facundo no es un caso único. La población del Norte-Noroeste de Gran Canaria confía en sus actuales alcaldes, pero lleva en algunos casos en forma de premios envenenados. Cinco alcaldes repiten como los más votados, pero no les garantiza que puedan seguir gobernando en sus municipios, ya que dependerán de los pactos, entre fuerzas que no siempre son bien avenidos.

Los alcaldes de Gáldar, Teodoro Sosa (BNR-NC), y Moya, revalidan sus holgadas mayorías absolutas que les permitirá en ambos casos seguir cuatros años más bajo una enorme tranquilidad.

De la misma forma, el regidor de Guía, Pedro Rodríguez (Juntos por Guía-Nueva Canarias), pierde fuelle, y va a tener que reeditar un acuerdo con el PSOE para comenzar este nuevo mandato, gracias a un puñado de votos que permitió a los socialistas sumar dos ediles.

Y, por último, la regidora de Agaete, María del Carmen Rosario, logra una mínima mayoría, que deja muy complicado que pueda seguir liderando el municipio, ya que es probable un pacto de nacionalistas y socialistas, que ya existió en 2015, pero acabó mal.