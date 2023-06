Las alianzas en las instituciones tinerfeñas empiezan a tomar forma

Los movimientos para lograr alianzas en las Islas Occidentales ya están en marcha. La primera Ejecutiva insular de Coalición Canaria tras las elecciones del pasado domingo decidió crear dos comisiones para negociar pactos en los ayuntamientos y en el Cabildo de Tenerife. Estarán lideradas por Francisco Linares, secretario general insular, y por José Miguel Ruano, número dos en la lista a la Corporación insular, respectivamente. La candidata al Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, dejó claro que «Coalición Canaria ganó las elecciones en la Isla y los resultados son muy satisfactorios».

Dávila expuso junto a José Miguel Ruano estarán en la negociación Blanca Pérez y Carlos Alonso exportavoz de CC. Ellos, explica, «se sentarán con los distintos partidos para dialogar y trabajar en un acuerdo que dé estabilidad. Ya se han mantenido contactos informales y a partir de ahora ya nos pondremos a trabajar con documentos». «Hemos recogido el mandato de la ciudadanía para impulsar gobiernos moderados y alternativos a los de los últimos cuatro años» valoró en referencia a Pedro Martín, del PSOE.

Por su parte, Emilio Navarro, presidente del Partido Popular en la Isla afirma que su partido quiere «presidir el Cabildo de Tenerife, pactemos con quien pactemos, porque con ocho consejeros miramos de tú a tú a CC y PSOE». Así lo remarca reforzado por los buenos resultados en las elecciones del pasado domingo. Navarro desvincula este planteamiento del hipotético acuerdo con Coalición Canaria para el Gobierno regional. El PP quiere más poder en Tenerife y empieza por el Cabildo, donde es la tercera fuerza tras duplicar su representación. Explica Navarro, también alcalde de Santiago del Teide, que «en el Área Metropolitana vinculamos el Cabildo y el Ayuntamiento de Santa Cruz». En cuanto a la corporación insular advierte de que «ellos (CC y PSOE) han cogobernado durante doce años y es la hora del Partido Popular, el único que puede dar el giro que quiere la ciudadanía de la Isla». Navarro explica que ya ha hablado con el líder regional, Manuel Domínguez, al que le ha trasmitido que en la Isl irán «avanzando donde haya posibilidad de gobernar». El objetivo es «la presidencia de una administración importante como la del Cabildo». Además, no descarta un acuerdo con el PSOE.

En Santa Cruz de Tenerife Coalición Canaria obtuvo nueve concejales en estas elecciones, por lo que necesita otros cinco para seguir dirigiendo el Ayuntamiento chicharrero. Señala que busca un gobierno «estable» para la ciudad, que «huya de la radicalidad». De esta forma se refiere CC a la posibilidad de establecer un pacto con el Partido Popular (PP). «La moderación suma en Santa Cruz», agrega. Y es que para los nacionalistas, la única fórmula posible para que José Manuel Bermúdez repita como alcalde de la capital pasa por un acuerdo con los populares, que consiguieron cinco ediles en estas elecciones, dos más que en las de 2019. Bermúdez parece que no tiene otra opción, pues los tres ediles de Vox no son suficientes y ya dejó claro durante la campaña electoral que no pactaría con la candidata socialista, Patricia Hernández. Ésta ha ganado las elecciones en el municipio, por algo más de 1.100 votos, logrando 10 ediles, uno más que en 2019.

La Alcaldía es innegociable para el Partido Socialista de La Laguna. Su candidato, Luis Yeray Gutiérrez, intentó ayer ser rotundo a ese respecto. «La Laguna ha hablado alto y claro: quiere que el alcalde sea mi persona, Luis Yeray», manifestó el regidor local en funciones en declaraciones a los medios de comunicación tras la presentación del programa Extra de Verano Tacoronte-Acentejo en La Laguna 2023. Los socialistas ya han empezado a negociar con Unidas se Puede y Drago Verdes Canarias (DVC).

Partido Popular, Coalición Canaria y Más por Arona preparan un pacto para desbancar al socialista José Julián Mena de la Alcaldía de Arona. A pesar de imponerse en las elecciones del pasado domingo, con 6.088 votos y ocho concejales, Mena no podrá reeditar el mando de la Alcaldía debido a la intención de los otros tres partidos más votados de unirse para formar el gobierno municipal. Los populares, los nacionalistas y la nueva formación política creada estas elecciones por concejales que abandonaron el pasado mandato el PSOE tienen suficientes concejales para conseguir mayoría: se necesitan 13 de un total de 25 asientos en el pleno aronero y este tripartito suma catorce.

CC en Los Llanos de Aridane no cierra la puerta a pactar con el PP, que perdió la mayoría. Con nueve concejales, igualado con el PP pero con 300 votos más, Javier Llamas lidera las negociaciones para acceder a la Alcaldía del municipio más castigado por la erupción.

Y en San Sebastián de La Gomera ASG busca un edil para poder gobernar y puede ser de Coalición Canaria-Nueva Canarias, PSOE o Iniciativa por La Gomera.

