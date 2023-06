¿Cómo valora la irrupción de Yaiza Siempre (Yas) en el consistorio de Yaiza? Han pasado de cero a dos concejales.

La verdad es que son muy buenos resultados para ser un partido que nace en diciembre. Piense que yo me fue del Ayuntamiento en marzo prácticamente. En dos meses hemos conseguido casi un concejal por mes. Todos los compañeros del partido estamos muy contentos e ilusionados. Tenemos que tener en cuenta que el Partido Popular sacó dos ediles, Coalición se mantuvo en tres... Nosotros somos los únicos nuevos, somos un referente por decirlo de alguna manera.

Salió del gobierno municipal y de Unidos por Yaiza (UPY) en marzo, pero por lo que cuenta, YAS comenzó a gestarse en diciembre.

El partido lo montaron unos vecinos de Playa Blanca. Yo empecé mi guerra interna dentro de Unidos por Yaiza en noviembre cuando se celebró el Congreso del partido. La gente que fundó el partido de Yaiza Siempre son simpatizantes de Unidos por Yaiza desencantados. Cuando vieron que yo estaba mal dentro del partido contactaron conmigo y así surgió todo.

¿Cree que al final el pueblo ha respaldado y ha entendido su salida de Unidos por Yaiza?

Sí, pero creo que pasó muy poco tiempo entre mi salida de Unidos por Yaiza y las elecciones. No llegó a todo el mundo que me presentaba como cabeza de lista de otro partido, pero sí se ha constatado que el pueblo detectó el mensaje. Salí de UPY por cómo se estaban haciendo las cosas internamente y la gente lo sabe. Ahora nos tocará trabajar desde la oposición.

A su salida de UPY declaró que tomó la decisión debido a la deriva absolutista del alcalde y dirigente de la formación, Óscar Noda. ¿Lo mantiene?

Sí, totalmente. Él no ha dirigido el partido, ni el Ayuntamiento, ni a sus concejales. Cada concejal responsable de algún área ha actuado en solitario. Noda prácticamente no tiene línea estrategia a seguir.

¿Qué le espera a Yaiza en estos cuatro años? Noda ha alcanzado la mayoría absoluta.

Pues bueno, al municipio le espera cierta dejadez y creo que eso se verá reflejado. Es lo que han decidido los vecinos, es lo que hay que aceptar. De nuestra parte los vecinos tendrán una oposición fiscalizadora y consecuente. Óscar Noda nos tendrá muy pegaditos.

¿En qué se diferencia el proyecto de Noda para la localidad y el suyo? Ambos son partidos municipales.

El modelo que a mí me gusta es el de hablar las cosas en la administración que corresponda. Hablar, consensuar y en un momento determinado, si no se consigue consensuar, reivindicar. Ya sea desde los medios de comunicación o presionando de la forma en la que se estima en las instituciones. El proyecto de Noda es ir a tomar café y poco más. Si sale, bien, y si no sale, los perjudicados son los vecinos del pueblo. De eso ya se darán cuenta los vecinos en estos cuatro años.

También le quería preguntar por la exalcaldesa y fundadora de UPY Gladys Acuña. ¿Qué papel el el que desempeña en Yaiza Siempre?

Ella es afiliada, simpatizante del partido y poco más. Muchos han querido insinuar que ella mueve los hilos o que es la que controla todo, pero nada de eso.

Los pactos en cascada entre PP y Coalición afectarán a la isla de Lanzarote. ¿Es una buena noticia?

Está sucediendo lo que esperábamos todos: un pacto Coalición-PP. Lo que pasó la legislatura pasada... Dolores Corujo aliándose con el PP en el Cabildo... fue un pacto anti natura.

Entiendo que está contento con la llegada del nacionalista Oswaldo Betancort a la Presidencia del Cabildo.

Sí, es de las pocas personas que puede llegar, cambiar las cosas e implantar un modelo de transporte que llegue a todos los pueblos, a todos los municipios, no como la anterior presidenta, que sigue en funciones y que no hizo nada para cambiarlo. Es más, nosotros apoyamos a Oswaldo en la campaña. Ahora toca trabajar y resolver los problemas.

Aparte de Yaiza Siempre, en estas elecciones también han aparecido otras escisiones de partidos en Lanzarote como Primero Teguise o Compromiso por Haría. ¿Que ha ocurrido en estos cuatro años para llegar a esto?

No lo sé. La decisión de crear estos partidos... La gente ha visto lo que ocurrió en Yaiza cuando se creó Unidos por Yaiza, han visto una posibilidad. No sé si es eso o si hay otras intenciones.

Descontento con los partidos establecidos quizás.

Al final en los partidos siempre hay que acatar las órdenes que vienen de arriba, de la cúpula. Dependiendo de donde sea la formación, las instrucciones pueden venir incluso de Madrid. Yaiza, Teguise o Haría son pueblos pequeños y las decisiones se deben tomar en ellos.

