El nuevo grupo de gobierno de Ingenio, formado por Fórum Drago-Nueva Canarias y PP Somos ha comenzado a rodar con una serie de prioridades que tienen como objetivo cambiar el formato de comunicación con los vecinos del municipio. “La mala comunicación con una serie de cuestiones han derivado con el problema de la cancha de Cuesta Caballero y el tema del cable por el barranco”, ha comentado José López Fabelo.

Un mandato que comenzó desde el sábado, y que empezó a caminar el mismo domingo, cuando el alcalde, según ha comentado, se paseó por todo el municipio de Ingenio para “visitar y buscar fórmulas compensatorias a mi gente”. Unos barrios que, según ha podido presenciar y comunicar López Fabelo, lucen una situación de deterioro y abandono.

Sin embargo, las dos prioridades se centran en problemáticas con los vecinos, como es el caso de la cancha de Cuesta Caballero o el cable por el barranco. Para ambas prioridades, el nuevo grupo de gobierno decidió convocar en el mismo día de hoy una reunión con ambas plataformas para escuchar la versión de los vecinos e intentar ofrecerles las respuestas que llevan buscando desde hace varios meses.

En el caso de la Cancha de Cuesta Caballero, López Fabelo explica que se encuentra licitada y adjudicada con una prorroga de cuatro meses para comenzar las obras. “En este tema hay una financiación europea, lo que significa que si no gastamos ese dinero y hacemos la inversión, lo vamos a perder”, explica. Un problema que requiere de una pronta decisión, puesto que tal y como argumenta el alcalde del municipio, no tomarlas de inmediato conllevará “futuras reclamaciones millonarias a la administración local, y yo no estoy dispuesto a estar regalando dinero a nadie por no haber resuelto de forma pacífica esta situación”.

Durante las primeras horas del nuevo gobierno, el interés se ha centrado en la opinión que puedan tener los vecinos afectados por esas dos problemáticas, motivo por el que desde el gobierno se ha preparado un estudio de las alternativas. “Estoy intentando obtener la mejor información por parte de la concejala y manteniendo reuniones porque se ven afectados muchos colectivos”, comenta Fabelo. “Quiero negociar con todas las partes para que los pasos que estoy dando no sean irreversibles, y estoy intentando buscar respuestas para determinar una solución final”.

En cuanto al cable por el barranco, López Fabelo asegura tener información para los vecinos afectados. “Ahora es un nuevo escenario donde quiero medir con cuidado los pasos porque habrá que negociar con propietarios del suelo en la parte del barranco”. Decisiones que, según el alcalde, tomarán entre todos, porque “los vecinos también tienen derecho a decidir”.

Un primer día de mandato que se ha basado en cambios, reuniones y toma de decisiones. Según adelantó López Fabelo, además, todos los concejales van a estar en el circulo del ayuntamiento para cualquier problema o cuestión. “Se trata de una primera toma de contacto donde me estoy sentado aquí por primera vez en la vida. Ya he pedido algunos cambios en el despacho, donde he pedido que me cambie de sitio la mesa y empezaré a poner las cosas a mi gusto”, sentenció el alcalde del municipio.

Por otro lado, el reparto de áreas ya está distribuido, quedando en manos de los populares urbanismo, seguridad, emergencias, accesibilidad, cultura, parques y jardines, participación ciudadana y solidaridad, festejos, educación y escuelas infantiles. El resto de las áreas, correrá a cargo de Fórum Drago-Nueva Canarias.