Cada vez más personas consideran la posibilidad de estudiar oposiciones como vía para asegurar un futuro estable, con salarios fijos y condiciones laborales atractivas. Aunque las oposiciones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, como la Policía Nacional y la Guardia Civil, son las más frecuentes y disputadas, hay otras áreas menos exploradas, como la de médico forense, que ofrece plazas con escasa concurrencia.

En particular, la posición de médico forense, con un salario aproximado de 55.000 euros brutos anuales, se presenta como una opción menos transitada en comparación con las populares oposiciones de seguridad. Estos profesionales, pertenecientes al Cuerpo Nacional de Titulados Superiores al servicio de la Administración de Justicia, se encargan de investigar las circunstancias de las muertes bajo su jurisdicción, realizando autopsias, exámenes externos, y determinando las causas y formas de muerte.

A pesar de la importancia de su labor, la falta de candidatos para cubrir las plazas de médico forense se atribuye, en parte, a la necesidad de conocimientos en derecho médico o criminología, requisitos esenciales para el desempeño efectivo de sus tareas.

El proceso selectivo para acceder al Cuerpo de Médicos Forenses se realiza mediante concurso-oposición, que incluye pruebas obligatorias como un test de 100 preguntas y la presentación oral de temas específicos ante el Tribunal. Los temas abarcan áreas como Patología Forense, Sexología Forense, Medicina Legal del recién nacido, Criminalística, Tanatología Forense, y Psiquiatría Forense.

Además, se lleva a cabo la redacción de un informe médico forense basado en un supuesto práctico planteado por el Tribunal, seguido de una lectura pública del mismo. También se incluyen pruebas optativas para evaluar conocimientos adicionales, como la lengua oficial propia y el derecho civil especial común o foral de las comunidades autónomas que lo tengan.

Las convocatorias de estas pruebas selectivas se realizan periódicamente, incluyendo las plazas autorizadas en la Oferta de Empleo elaborada por el Ministerio de Administraciones Públicas y publicada en el Boletín Oficial del Estado durante los primeros meses de cada año natural.

Para participar en estas pruebas, los candidatos deben cumplir requisitos como tener nacionalidad española, ser mayores de 18 años y no haber alcanzado la edad de jubilación forzosa. También se exige poseer la titulación de Licenciado o graduado en Medicina, no padecer enfermedades o limitaciones físicas o psíquicas incompatibles con el ejercicio de las funciones y no haber sido condenado por delito doloso a penas privativas de libertad mayores de tres años, a menos que se haya obtenido la cancelación de antecedentes penales o la rehabilitación.