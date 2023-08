Hagan caja: 541 millones de euros

Una recopilación de los 20 deportistas que más dinero han ganado con acento canario. Los datos extraídos en este conglomerado se han extraído de portales especializados en economía, informaciones de medios de comunicación y datos oficiales de los circuitos privados en los que participan estas estrellas del deporte. No están incluidas las carreras de jugadores históricos como Valerón o Manuel Pablo, como ejemplos recientes, dado que en décadas anteriores los contratos no estaban tan a la luz del día. Tampoco se han tenido en cuenta deportistas históricos que consiguieron grandes contratos pero que a medida que la inflación ha agrandado los términos económicos no tendría sentido nombrarlos en la actualidad. Dinero que se labra en Canarias y que sigue en ebullición.

David Silva: 85 millones de euros El de Arguineguín es el canario que más dinero ha amasado a lo largo de su carrera. Los años en el Manchester City, donde ganó por temporada casi 10 millones de euros le reportaron su patrimonio. En el Valencia y Real Sociedad también hizo caja. Pedro Rodríguez: 57,4 millones de euros El otro campeón del mundo junto a Silva de Canarias. Su paso por el Barça no ya dejó una buena cantidad, pero su contrato con el Chelsea, donde casi ganó unos 30 millones de euros fue su gran salto. En la Roma y la Lazio también tuvo buen contrato. Sergio Rodríguez: 35,5 millones de euros La extensa carrera deportiva de El Chacho le ha dejado un buen porvenir en la cuenta de ahorros. Los 8 millones que cobró en su temporada con los Sixers ha sido su tope en un año. Entre la NBA, Real Madrid, CSKA y Milan ha hecho una buena bolsa. Víctor Machín, 'Vitolo': 39,8 millones de euros En su etapa en Sevilla ya comenzó a hacer caja. Con tantas Europa League ganadas rubricó casi 10 millones de euros. Sin embargo, su gran contrato llegó con el Real Madrid (con cesiones a la UD en medias). La negociación le reportó 30 millones de euro. Jonathan Viera: 52,2 millones de euros El jugador mejor pagado de la UD actual. Con un contrato de seis millones de euros por temporada (brutos), Jony sigue haciendo números después de su vida en China, donde también le cayeron otros seis millones por los tres años que jugó allí. Ayoze Pérez: 42,2 millones de euros La gran joya que salió de Geneto en la última década. Tanta calidad en el Tenerife le mandó a Inglaterra a embolsarse un buen puñado de libras. Entre el Newcastle y el Leicester ganó más de 30 millones de euros. Ahora en el Betis tiene un buen sueldo. 'Pedri' González: 12,7 millones de euros Las cláusulas que tiene el contrato del infante de Tegueste le reportan cada año más y más dinero a su cuenta. Por lo pronto su salario se sitúa en unos 8 millones de euro por temporada en el Barça y sigue al alza. Eso sin contar lo que gana en publicidad. Jesé Rodríguez: 31 millones de euros En París no brilló sobre el terreno de juego, pero las entidades financieras sonrieron con el contrato que firmó con el PSG. 25 millones a razón de las cinco temporadas que acordó con los jeques. Ahora su caché ronda el millón de euros por campaña. Rafael Cabrera Bello: 16 millones de euros El rara avis regional que se sale del circuito de los deportes mal llamados famosos. El grancanario ha ganado 16 millones, según datos de la PGA, en premios a lo largo de su trayectoria. Con su swing ha ganado seis grandes torneos en su carrera. Carla Suárez: 11,9 millones de euros Orgullo canario en las pistas de tenis. El contador de la WTA le contabiliza casi 12 millones de euros en premios. Dos títulos en sus vitrinas, Doha (2016) y Oeiras (2014). Además de seis cuartos de final en Grand Slam. Su gran victoria, al linfoma de Hodking. Santi Aldama: 16 millones de euros De momento tiene asegurado 16 millones de euros en ganancias gracias al contrato que tiene firmado con los Grizzlies hasta 2026. Aun así, el ala-pívot puede ver mejorado su contrato si Memphis le renueva. Dinero desde el Canterbury a la NBA. Omar Mascarell: 17,3 millones de euros Muestra de que en Tegueste hay talento futbolístico que reporta ceros en su cuenta. Su gran contrato lo firmó con el Schalke 04 en el que cada temporada se ingresaban unos 4 millones de euros en su cuenta. Ahora, sobr el millón en el Mallorca. Rubén Castro: 18,5 millones de euros Extraña negociación la que ha tenido el Moña durante su carrera. El jugador nacional que más goles ha celebrado en su carrera y no ganó tanto como merecía. En su etapa con el Betis fue cuando más ganó, superando el millón de euros por temporada. Ángel Rodríguez: 8,05 millones de euros Trabajo de hormiguita a lo largo de su carrera. Otro de los grandes éxitos de la cantera tinerfeña. Salió de la Isla hace 13 años, con sus idas y venidas hasta el definitivo regreso de esta temporada. Tantos contratos y tantos goles le han dejado más de 8 millones. Yeremy Pino: 5,8 millones de euros En su tercera temporada con contrato de profesional, el grancanario ya va engrosando su nómina. El Villarreal sabe que tiene a un portento en sus filas y ya esta campaña le paga 1,5 millones de euros. Tiene vínculo hasta 2027 y su cláusula son 35 millones. Aridane Hernández: 4,5 millones de euros El de Tuineje es un trotamundos. De chico salió a la cantera del Liverpool y ha pasado por el Ceuta, Alavés, Eldense, Cádiz, y con Osasuna pudo debutar en Primera. En Pamplona fue donde más ganó, cerca del millón de euros. Ahora cobra parecido en el Rayo. Sandro Ramírez: 25,5 millones de euros Otro de los que pasó por Inglaterra para cobrar buenos dividendos. Forjado en La Masía, una excelente temporada en Málaga le catapultó a los millones de la Premier League y el Everton. Ahora cobra más de un millón de euros en el equipo de su corazón. Dani Sarmiento: menos de un millón de euros Campeón del mundo, medallista olímpico y un palmarés al alcance de pocos con la camiseta del FC Barcelona. Muestra de que los ídolos del deporte tampoco se bañan en dinero por muchos éxitos que consigan. Como culé fue donde más cobró. Ya retirado. David Vega: 533.000 euros El tenista de Telde va haciendo caja con su raqueta. Las victorias del pasado año en la modalidad de dobles le dejaron un buen pellizco en su cuenta corriente. Según datos de la ATP tiene 533.000 euros ganados en premios. Sigue en progresión. Edgar Méndez: 8 millones de euros La irrupción del velocista de Arafo hace ocho años atrás provocó que comenzara a firmar buenos contratos en los equipos en los que ha estado. En el Alavés cayeron buenas monedas y ahora con el Cruz Azul en México sigue sumando dinero.