Victor Manuel Acosta: «La gente aumenta el riesgo usando espacios para lo que no han sido diseñados»

¿Estamos seguros dentro de casa?

Estamos perfectamente protegidos. No hay más que remitirse a los datos de siniestros que se producen en los edificios o viviendas, para ver que los incendios son un problema prácticamente despreciable. Según el INE, en 2021 en España había del orden de 25 a 26 millones de viviendas y, aún así, se producen muy pocos incendios y como el de Valencia mucho menos. Ha sido un tema aislado y singular, por eso hay que transmitir tranquilidad. Por supuesto, la pérdida de vidas humanas siempre trágico así como la pérdida material, pero hay que ponerlo en el contexto.

¿Cuáles son los criterios para considerar que un edificio está bien protegido?

En primer lugar, para que un edificio esté bien protegido debe contener los materiales constructivos que se han venido utilizando hasta ahora. Lo que es prioritario es un correcto mantenimiento del edificio. Hay que aumentar la cultura del mantenimiento y conservación de las construcciones y de las edificaciones por parte de las comunidades de vecinos. Desde el Colegio de Arquitectos queremos recalcar la necesidad de implantar en los edificios el Libro del Edificio. Este documento técnico recoge información del edificio, pero también contiene un manual de uso y mantenimiento.

¿Cree que la gente sabe lo que es el Libro del Edificio?

No. Ese es el problema. El libro del edificio es de obligado cumplimiento desde hace años, pero no deja de ser un documento que, cuando terminamos, las obras lo depositamos en el notario. Luego ese documento va al registro de la propiedad, el promotor lo tiene pero los usuarios finales desconocen de la existencia y de la obligatoriedad del mantenimiento del edificio.

En Canarias no hay es obligado que los edificios pasen una inspección técnica hasta 80 años después de la construcción

Las inspecciones técnicas son, por buscarle una similitud, casi con la ITV de los coches. Se propuso una normativa de rango nacional, que luego las comunidades autónomas la han adaptado. Así te encuentras periodos de revisión que parten de los 10 hasta los 50 años. A nadie se le escapa que, pasados 50 años, lo que tienes que hacer en un edificio ya no es mantenimiento sino rehabilitación. Por lo tanto, hay que fomentar y exigir desde las administraciones públicas la obligatoriedad de pasar la ITE, la inspección técnica de edificación.

¿La gente es consciente de que existe esta inspección?

La conciencia de los propietarios sobre el mantenimiento suele ser de la puerta de vivienda hacia el interior. De la puerta hacia la caja de la escalera la conciencia desaparece. Eso es algo que hay que revisar. Otra cuestión muy importante es el manual de uso y mantenimiento del edificio. Habitualmente nos encontramos con que la gente utiliza espacios de los edificios para lo que no han sido diseñados. Por ejemplo, garajes que se utilizan como trasteros o balcones donde se acumulan enseres. Al final, sin darnos cuenta, estamos elevando la posible carga de fuego de un edificio por nuestro propio mal uso.

¿Qué ingredientes tiene que tener un fuego para llegar a la magnitud del que hemos vivido en Valencia?

Lo que ha ocurrido en Valencia es un caso que requiere un estudio en profundidad. Es totalmente extraordinario que la propagación del fuego se haya generalizado en apenas 30 minutos. Es un hecho extraordinario que se tendrá que estudiar con detenimiento para conocer el porqué de esa propagación tan rápida.

Una vez conozcamos esas singularidades, ¿se debería replantear la normativa de los edificios?

Una vez se conozca la causa de esa propagación excesiva, pues evidentemente se tendrá que analizar bien. Si hay situaciones similares o soluciones equivalentes. Pero en primer lugar determinar la causa, determinar la causa y analizarlo, porque ha sido un tema singular.

¿Cree que la población es consciente de las medidas de protección individual que tiene que hacer contra el fuego?

No, no, en absoluto. Yo creo que en este caso, por parte de las administraciones públicas, debería existir una campaña de divulgación de las medidas de prevención ante un fuego y de protección sobre qué hacer en caso de un incendio en una edificación. Desde aquí ofrecemos a la Administración Pública que considere la figura del Colegio de Arquitectos para participar digamos y ayudar en la elaboración por ejemplo de un documento de divulgación sobre recomendaciones de qué hacer en caso de un incendio y también medidas de prevención.

¿Qué recomendaciones se pueden dar a la población?

Las comunidades de propietarios tienen que tener en cuenta que deben tener un mantenimiento adecuado de todos los sistemas tanto de detección como de prevención y extinción de incendios. Es decir, tiene que haber una empresa certificada y cualificada que sea la que lleve ese correcto mantenimiento de las medidas de seguridad.

Entonces, ¿por qué cree que no trasciende esta necesidad de mantenimiento del edificio entre las comunidades de propietarios?

Desgraciadamente no nos acordamos de qué hay que hacerlo hasta que se ven desgracias como la de Valencia. Este suceso tiene que servir, a las comunidades de propietarios como un recordatorio de las medidas de detección, prevención y extinción de contraincendios.

El edificio que ha ardido en Valencia había conseguido una licencia previa al Código Técnico de Edificaciones (CTE) de 2006, y, por tanto, se rige bajo las normas anteriores, ¿cree que habría que revisar de alguna manera los edificios que se hayan construido antes de esa fecha?

Cada vez que se produce un cambio normativo se suelen imponer condiciones más restrictivas, pues lo que persigue es aumentar, en este caso, las prestaciones de seguridad contraicendios, salubridad o ahorro energético y el confort de las edificaciones. Aquí porque estamos centrados en lo que vendría a ser la seguridad. Evidentemente, el Código Técnico es más restrictivo y las prestaciones en cuanto a temas de seguridad son superiores ahora que en las edificaciones construidas en base a la anterior normativa. No obstante, el Código Técnico no es un documento fijo, es un documento que ha sufrido diversas revisiones y modificaciones en los prácticamente casi 18 años que lleva de vigencia. Al final se desarrollan nuevos materiales y nuevos sistemas y la normativa se va adaptando. Lo que se persigue es una normativa más completa y siempre dirigida a mejorar las prestaciones en las construcciones o en las edificaciones.

¿Se debería replantear el CTE para hacerlo más restrictivo?

Cuando se sepa qué es lo que ha ocurrido, los legisladores tendrán que revisar si realmente es necesario o no. De todos modos, los proyectos y las construcciones que han sido realizadas bajo una redacción de un proyecto por parte de arquitectos y lleva su correspondiente dirección facultativa que ha controlado la obra han utilizado materiales y sistemas homologados con sus correspondientes certificados y amparados en una normativa vigente.

¿Qué otros riesgos hay en un edificio en el que tengamos que estar un poco ojos avizor?

Un ejemplo muy común son los garajes. Los garajes son espacios sensibles. Porque al haber vehículos, se producen gases que pueden ser nocivos. Por lo tanto los garajes dependiendo de la superficie y la tipología tienen que contar con un sistema de extracción. Y es importante que las comunidades propietarios tengan contratados también empresas de mantenimiento y revisión de todo lo que vienen a ser estos sistemas de extracción. Pasa lo mismo con los ascensores. Este, además, es un caso que en el que la normativa ha ido cambiando con el tiempo y a medida que mejora la seguridad. En las comunidades que tienen ascensores antiguos se habrán dado cuenta que, cada cierto tiempo, tienen que ir haciendo actuaciones de actualización del propio ascensor.

En otros países, especialmente en los anglosajones, se añaden también sistemas de detección en casi todas las viviendas. ¿deberíamos aprender de ellos?

Tenemos que tener en cuenta que esta costumbre tiene que ver también con los sistemas constructivos tradicionales de cada país. Los edificios en Inglaterra no tienen nada que ver con los nuestros. Allí es muy habitual que las viviendas dispongan de moqueta o que la tabiquería cuente con una especie de entramado de varillas de madera. Por lo tanto, se ha creado allí una cultura de protección basada en esos sistemas. Sin embargo, la detección contra incendios en el interior de las viviendas es un plus de seguridad.

¿Qué mensaje daría a la población tras este incidente?

Tranquilidad. Evidentemente un edificio que se construye con la normativa actual tiene mejores prestaciones que uno que esté construido hace años, pero incluso las edificaciones antiguas están preparadas para ello. Pero eso no afecta solo a la seguridad contraincendios sino incluso al confort de las viviendas. No debemos centrarnos solo en el código técnico en su apartado contra incendios o seguridad contra incendios sino en que el código técnico aumenta las prestaciones en muchos parámetros de las edificaciones.

¿Diría que hay intrusismo en la arquitectura?

Más que intrusismo yo creo que lo que impera es la clandestinidad. Hay mucha gente o comunidades de propietarios, que por no coger y pagar los honorarios del arquitecto, lo hacen de otra manera. No sería la primera vez que llegamos a una intervención en un edificio y acabamos viendo auténticos disparates por no haber contado con un profesional. Por eso, en lo que hay que incidir es que cualquier intervención que se realice en las comunidades de propietarios, ya sea de mantenimiento o de rehabilitación, debería contar con un técnico cualificado. En este caso, lo mejor es que un arquitecto sea quien estudie, redacte y dirija la intervención. El Colegio de Arquitectos ha firmado un convenio con el Colegio de Administradores de Fincas para fomentar la figura del arquitecto de la casa con la idea de fomentar lo que vendría a ser la figura del arquitecto de cabecera y que las comunidades, antes de empezar a hacer intervenciones de mantenimiento, contrate a un técnico que se estudie qué es lo que hay que hacer y luego se haga.