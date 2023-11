El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas.

Esta prestación económica garantiza un nivel mínimo de renta a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad económica y su objetivo es garantizar una mejora real de oportunidades de inclusión social y laboral de las personas beneficiarias.

¿Cómo puedo pedir el Ingreso Mínimo Vital?

Para acceder al formulario de la Seguridad Social en la página de Internet del INSS y solicitar el Ingreso Mínimo Vital tienes que introducir tus datos personales, facilitar una dirección de correo electrónico válida, hacerte una foto y adjuntar las fotografías del documento de identificación (DNI o NIE) para verificar la identidad, entre otra documentación adjunta a la petición. La Seguridad Social te puede pedir que añadas otros documentos.

El plazo máximo para resolver tu solicitud es de seis meses desde la fecha de presentación.

Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera producido resolución expresa, se entenderá denegada la solicitud por silencio administrativo. No obstante, el Instituto Nacional de la Seguridad Social resolverá expresamente las solicitudes presentadas, incluso si hubieran transcurrido más de seis meses desde su presentación.

Una vez recibida la solicitud de la prestación, el órgano competente, con carácter previo a la admisión de la misma, procederá a comprobar si los beneficiarios que vivan solos o formando parte de una unidad de convivencia, en función de los datos declarados en la solicitud presentada, cumplen el requisito de vulnerabilidad económica.

La resolución de inadmisión se dictará en el plazo de 30 días y podrá ser objeto de reclamación administrativa previa, que se limitará a detallar la causa de inadmisión.

¿Cuándo se cobra por primera vez el Ingreso Mínimo Vital?

El pago de la prestación será mensual y se efectúa por transferencia bancaria a una cuenta de la persona titular de la prestación. La primera vez se cobrará con carácter retroactivo a 1 de enero.

El Ingreso Mínimo Vital es intransferible. No podrá ofrecerse en garantía de obligaciones ni ser objeto de cesión total o parcial, compensación o descuento, retención o embargo, salvo las compensaciones que se puedan realizar en los pagos por el INSS en caso de haber percibido cuantías superiores a las que correspondieran de acuerdo con los criterios y requisitos de fijación de los importes a percibir.

La duración del IMV es indefinida y se mantiene mientras persista la situación de vulnerabilidad familiar.

¿Cuánto subirá el Ingreso Mínimo Vital en 2024?

Las pensiones no contributivas y el IMV han mantenido durante todo este 2023 el incremento del 15% que ya se les había aplicado, con carácter extraordinario, desde de julio de 2022.

La próxima cuantía dependerá de la subida del IPC. El dato se calcula según el IPC medio interanual entre diciembre de 2022 y noviembre de 2023.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicará el dato adelantado del IPC de noviembre el miércoles 29 de noviembre de 2023, por lo que se podrá hacer un cálculo aproximado de la subida de las pensiones.

No obstante, el porcentaje definitivo de IPC de noviembre (IPC armonizado) y, por lo tanto, el de la revalorización de las pensiones para 2024 no se conocerá hasta el 14 de diciembre. En esa fecha se sabrá cuánto subirá exactamente el IMV además de otras pensiones contributivas y no contributivas, como el IMV.

En todo caso, la renta garantizada de base del IMV son 461,5 euros mensuales por 12 meses para una persona que vive sola. Si se tienen hijos a cargo o hay más de una persona en el hogar la renta garantizada va aumentando hasta llegar a 1.015 euros al mes.

Las familias monoparentales tienen, además, un suplemento que se suma a la renta garantizada.