Los mayores reclaman más formación y estudios universitarios en Fuerteventura

Se espera que continúen en Fuerteventura porque el DELA se estructura en dos cursos de dos cuatrimestres. En la Isla se llegaron a impartir varios estudios en un mismo curso y se podía elegir, mientras que en la actualidad los alumnos reconocen que el horario está "muy ajustado". La ULPGC cumple los 20 años del Programa Peritia y Doctrina y los alumnos han creado la Asociación de Mayores Peritia et Doctrina. "Animo a los jubilados a que se apunten a estso cursos y a la asociación que es muy activa" propone Juan Ricoy Melián. Peritia y Doctrina también tuvo un gran éxito en Fuerteventura y luego llegaron los Diplomas de Estudios Canarios, Europeos, Africanos y Latinoamericanos.

Una de las alumnas más fieles ha sido América Espinel, de Tindaya, que a sus 69 años ha cursado 11 programas impartidos por la Universidad de Las Palmas en la isla. Espinel como tantas mujeres del campo majorero reconoce que estudiar en su época infantil y juvenil resultaba complicado porque había que trabajar en casa, atender el ganado, la gavia y tener un empleo fuera. "Siempre quise estudiar así que esta ha sido una buena oportunidad y la he aprovechado al máximo todos estos años, ya que en mi vida he trabajado en el empaquetado de tomate, la sardina, el comercio y me jubilé en el hospital" explica Espinel. Lo más complicado para los abuelos es compaginar los estudios con el cuidado de los nietos. "Se me hace muy ameno venir aquí, nos lo ponen fácil los profesores, hay mucho compañerismo y reconozco que he aprendido mucho en estos cursos, y espero que sigan muchos años más", demanda América.

María del Pino Gordillo Cabrera, de 70 años, de Tetir, también es una alumna veterana al completar casi toda la oferta académica impulsa por la Universidad en Fuerteventura. "En la Isla se llegaron a impartir varios estudios en un mismo curso y se podía elegir, mientras que en la actualidad es sólo un día a la semana" detalla.

María Teresa Viera, otra alumna, afirma que los participantes comparten opiniones y experiencias durante los cursos.

El profesor de la ULPGC Daniel Castillo reconoció el entusiasmo del alumnado majorero que llena el aula universitaria, unos 30 alumnos, que disfrutan de estos cursos con intensidad. El itinerario curricular del DELA intenta enraizar con los conocimientos y las vivencias que pone de manifiesto la relación de Canarias con Latinoamérica. "Ese imaginario compartido, de palabras y tradiciones, ahora se convierte en una ocasión para profundizar y acercarse ala realidad de la tercera parte del puente que es Canarias: África, Europa y Latinoamérica" explica. Se estructura en el bloque de Historia contemporánea, económica y geográfica de América Latina, Humanidades con antropología y español en América, seguido de un tercero de Ciencias Sociales sobre la familia, educación y pedagogía.

También hay módulos con cultura musical, literatura latinoamericana, cine, migraciones y cooperación.