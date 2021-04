Lloret exige que los contactos estrechos de los migrantes no salgan de El Matorral

El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret, demandó ayer tanto al Estado como al Gobierno de Canarias que adopten las medidas necesarias para el control de los inmigrantes positivos en Covid y de los contactos estrechos para garantizar la salud no solo de la población migrante sino de los habitantes de la Isla. “No pueden entrar y salir libremente del centro de El Matorral porque está en riesgo su salud y la de población de Fuerteventura”, señaló el presidente insular.

A instancias del Cabildo majorero, el presidente insular; la vicepresidenta Lola García; el vicepresidente segundo, Claudio Gutiérrez; el consejero de Políticas Sociales, Adargoma Hernández; y el responsable de Seguridad y Emergencias, Francisco Torres, se reunieron ayer, presencial y telemáticamente, con el representante del Ministerio de Migraciones, Carlos Montero; el director insular de la Administración General del Estado, Domingo Fuentes; la directora del Área de Salud de Fuerteventura, Sandra Celís; y el funcionario de Migraciones Sacha Carnicer.

Sergio Lloret expuso ante los presentes en el citado encuentro institucional que existen situaciones que se han venido dando en el centro de El Matorral que “no son admisibles”. Admitió, no obstante, que “es verdad que ya hay una orden que permite el control de los positivos y las medidas de restricciones sobre ellos pero no extensiva a los contactos estrechos”. Además, añadió que “se debe actuar de la misma forma que con las familias de Fuerteventura, a las que, cuando hay un positivo o un contacto estrecho, se les confina y se les ponen medidas complementarias”.

Fuerteventura está desbordada por la llegada de pateras a sus costas, aseguran desde el Cabildo

Ante esta situación, el presidente insular demandó tanto al Estado como al Ejecutivo autónomo que, en el ejercicio de sus responsabilidades, se coordinen. “Mantenemos nuestro compromiso con la solidaridad y con el respeto a los derechos de los inmigrantes pero tenemos que tratar en las mismas condiciones todo lo que afecta al riesgo sanitario de propagación de la pandemia. Le pedimos al Ministerio que esta medida se haga efectiva a los contactos estrechos. No pueden entrar y salir libremente del Centro porque está en riesgo su salud y la de la población de Fuerteventura”, señaló Lloret.

“Nos estamos viendo desbordados para gestionar esta situación con los centros que tenemos. No somos competentes pero no significa que no nos preocupemos y ocupemos por colaborar con esta situación porque esta en riesgo la salud de nuestra gente y la recuperación económica de nuestra Isla, para que el tejido de pequeñas empresas y autónomos puedan seguir ejerciendo sus actividades con la mayor normalidad posible”, argumentó.

El director insular de la Administración del Estado, Domingo Fuentes, recordó que, actualmente, sin una resolución judicial no es posible evitar la entrada y salida de contactos estrechos de El Matorral, “porque colisiona con el derecho fundamental a la libertad de circulación, reconocida constitucionalmente”.

Por su parte, Carlos Montero coincidió en la necesidad de agilizar con la mayor celeridad los trámites y procedimientos necesarios para garantizar la seguridad y la salud pública en la Isla. “Nos interesa bajar el nivel de ocupación de los recursos y descongestionar los espacios, hay gente que ya podría ser trasladada a la Península”, explicó, tras reconocer que se están produciendo expulsiones a la calle.

Lloret y Fuentes coincidieron en la importancia de no criminalizar las situaciones de aislamiento, que deben cumplir por igual migrantes, residentes y turistas. Ambos coincidieron en que, al tratarse de una cuestión de la salud pública, los migrantes deben hacer aislamiento y cuarentena si dan positivo o son contactos estrechos.