Mayra Marichal: «Lo mejor que le puede pasar a los vecinos de Puerto del Rosario es que haya una censura»

Mayra Marichal Cerdeña (Las Palmas de Gran Canaria,1981) es concejala de AMF en la oposición en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Licenciada en Psicología por la Universidad de La Laguna y trabajadora municipal rechaza la gestión del gobierno capitalino y asegura que lo mejor que le podría pasar a la ciudadanía sería una moción de censura al alcalde socialista Juan Jiménez.

Hace poco más de un año que renunció a las concejalías delegadas y a la tenencia de alcaldía de la capital tras la retirada de firma por el alcalde. ¿Cómo encajó aquella situación?

A nivel personal debo de confesar que, salir de ese grupo de gobierno fue todo un alivio. Soy trabajadora del Ayuntamiento de Puerto del Rosario donde mantengo un acta como concejala, y como tal, apoyar determinadas decisiones del seno del gobierno era muy complicado. Políticamente hablando no fue una situación fácil, perder la representación de AMF en la capital es difícil de encajar. Sin embargo, después de un año, creo que estar fuera no es del todo negativo, es un grupo de gobierno muy crtiticado por su gestión y por sus actitudes.

¿Se puede ser útil a la ciudadanía en la oposición?

La capacidad de gestión es nula, sin embargo, si es cierto que a través de mociones intentas comprometer al gobierno a cumplir determinadas acciones que te demandan los vecinos y colectivos.

¿Su apuesta por el cambio de distribución de los recursos del REF y otorgar a Betancuria lo que le correspondía fue el detonante de su salida del gobierno municipal ?

Exactamente, no iba a participar de ninguna manera en la injusticia que se pretendía cometer nuevamente con Betancuria, en este caso de la mano de Juan Jiménez. Betancuria fue en su momento solidaria con Puerto y hace muchos años que la situación se debió de regularizar y ser justa, tal y como establece la norma. Hoy, que esperamos el acuerdo de gobierno, después de más de un año de la aprobación por parte de todos los municipios de la isla, me genera gran satisfacción saber que los próximos presupuestos será los que la ley establece.

Ha denunciado deficiencias en los parques infantiles. ¿Se han subsanado?

No, todos parques infantiles de este municipio se encuentran cerrados y no por cuestiones relacionada con la pandemia, sino por la carencia de gestión. Esta situación, el que la infancia del municipio no pueda interactuar y relacionarse con iguales traerá graves problemas personales y sociales a medio y largo plazo. No solo fueron los parques, también durante meses fueron las canchas deportivas, es decir, todos esos espacios de esparcimiento que tenían los menores y jóvenesfueron cerrados, de esta manera las adicciones a dispositivos, el sedentarismo, los malos hábitos o la agresividad, se han disparado.

AMF denunció que el grupo de gobierno rechaza adquirir viviendas sociales o rehabilitar edificios para destinarlos a vivienda social.

Creando guetos no se consigue la integración social. Rechazo las políticas dirigidas a crear viviendas sociales en lugares, como Puerto del Rosario, que está plagada de esqueletos y edificios y casas vacías, cuando ya existen infraestructuras que se pueden utilizar para ese fin. Poner a disposición suelo para que el Gobierno de Canarias edifique se podría entender en un lugar donde existan problemas por falta de viviendas, sin embargo, en Puerto del Rosario encontramos muchísimas viviendas vacías.

Una iniciativa suya para mejorar las condiciones de los Servicios Sociales también fue rechazada, tanto para ampliar la plantilla de personal como cubrir las vacantes.

Si, así es. Los servicios sociales, como en todos los municipios de España están desbordados. Este departamento ha visto incrementar el número de usuarios de forma exponencial, sin embargo, la Administración no ha estado a la altura. No ha reforzado con más personal, ni siquiera cubre al 100% las bajas que se producen. Vemos como no han innovado tanto en los proyectos a desarrollar como en el modelo de gestión. La dirección política en materia social es puramente asistencialista, con este modelo será muy complejo mejorar la calidad de vida de la ciudadanía en su conjunto. Cada día vemos situaciones muy dramáticas, sin embargo, se mira para el otro lado.

¿Quiere decir que la atención social no es una prioridad para el grupo de gobierno?

Lo demuestran día a día. Aún no se ha incrementado la plantilla de Servicios Sociales ni en una sola plaza desde el inicio de la legislatura, sin embargo, si se ha incrementando en otros departamentos. El dinero destinado a las ayudas de emergencia social es irrisorio, la lista de espera de atención es eterna, un departamento que carece de la figura de la jefatura y un largo etcétera. El modelo político en materia social, adoptado para gestionar la mayor crisis sanitaria, económica y social, es obsoleto y para nada se ajusta a la realidad de la situación.

En las prioridades del grupo de gobierno no están las personas y eso dice mucho de este gobierno.

También ha criticado la falta de transparencia y el acceso a la información del Consistorio.

Si. En el mes de agosto del año pasado solicité acceso a unos expedientes los cuales, algunos, aún no me han facilitado, el pasado mes de noviembre el Alcalde dio la orden de cortarnos el acceso a todas las resoluciones, unos días antes del pleno y así ha sido durante toda la legislatura. Por norma general, cuando se solicita acceso a un expediente al Alcalde no responde a dichas solicitudes, teniendo que recurrir a la secretaría para poder acceder a la información.

Los vecinos critican el pésimo estado de la avenida Juan de Bethencourt, que es propiedad del Cabildo. ¿Cree que deben ponerse de acuerdo ambas instituciones para solucionar este grave problema?

Evidentemente la coordinación y colaboración interadministrativas deben de ser una prioridad para poder llegar a conseguir grandes objetivos. Si estas premisas no se cumplen difícilmente se llegará a buen puerto. En este caso en concreto, el rechazo por parte del Ayuntamiento al proyecto inicial y la falta de concreción, eternizarán una gran obra de remodelación necesaria en nuestro municipio.

Se ha venido hablando casi desde el minuto uno de la Legislatura de una moción de censura en Puerto del Rosario. ¿Apuesta por ello?

En esto momentos creo que es necesario, sería la mejor que le podría pasar a la ciudadanía.

¿Cree que desde el Ayuntamiento se está dando respuesta a los problemas de los pueblos?

Los pueblos están en peores condiciones que antes de comenzar la legislatura. Los recursos e infraestructuras de los que constan son muy pocos, un pequeño parque, una pequeña zona deportiva y el teleclub, durante la pandemia estuvieron cerrados y algunos, como los parques, siguen cerrados. El problema es que durante ese tiempo el mantenimiento de las instalaciones ha sido prácticamente nulo, por lo tanto, el deterioro es más que evidente. A esto hay que sumar que no se han mejorado servicios básicos, como por ejemplo, la ausencia de proyectos de alcantarillado o la recogida de basura.

AMF también ha sufrido una crisis interna. Primero con Sandra Domínguez en el Cabildo y, segundo con Nelida Padilla en el Ayuntamiento de Tuineje

Son dos situaciones a mi parecer bastantes diferentes pero con un fondo común, que es el interés personal de cada una de ellas por encima del de partido.

Con Sandra Dominguez, la que fue presidenta del partido, fue una situación muy difícil de encajar y entender políticamente, en un momento tan importante para AMF, donde teníamos en juego el ostentar o no la presidencia del Cabildo, su postura no se entiendió. El haberse posicionado de esa manera no es entendible ni comprensible. AMF tiene la oportunidad de trabajar por el equilibro insular, por desarrollar proyectos de interés insular, impulsar un desarrollo sostenible y equilibrado de la isla y ha estado en peligro por un interés puramente personal.

El caso de Nélida Padilla ha estado marcado por la falta de lealtad y de consideración total hacia el partido y sobre todo hacia la persona que hizo que hoy sea concejala, me refiero al presidente Sergio Lloret, que dejó su acta en el ayuntamiento para que pudiese gobernar Nélida Padilla ya que ella no obtuvo su acta por los resultados obtenidos, la obtuvo por el gesto del presidente y agradecérselo de esta manera dice mucho de ella.