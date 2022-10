El semienlace de Parque Holandés enfrenta al Cabildo y Ayuntamiento

La puesta en marcha del nuevo semienlace de la localidad de Parque Holandés, en el municipio de La Oliva, con la autovía FV-1, que una La Caldereta con Corralejo, se saldó ayer con una trifulca entre el Cabildo y el Ayuntamiento de La Oliva, a la que se unieron los vecinos, con un dialogo subido de tono entre el presidente Sergio Lloret y la alcaldesa Pilar González. Los residentes y el Consistorio norteño reclaman a la Corporación insular el asfaltado de 2.8 kilómetros del acceso a la zona residencial. La regidora acusó al presidente insular de incumplir el compromiso adquirido. Durante la visita institucional se personaron en la zona un grupo de vecinos y la propia alcaldesa para reclamar soluciones a la citada obra.

Sergio Lloret visitó, ayer, junto a al viceconsejero de Infraestructuras y Transporte del Gobierno de Canarias, Gustavo Santana, el Director general de Infraestructuras Viarias, José Luis Delgado y el consejero Claudio Gutiérrez, el nuevo semienlace para proceder a la recepción de la obra.

«Se cumplía así una demanda histórica de los vecinos, que llevaban más de 12 años esperando», recordó Sergio Lloret, al tiempo que, tal y como manifestaron los dos representantes públicos, se ha logrado recortar en 3,5 kilómetros el recorrido de en este espacio que forma parte de las comunicaciones del Eje Insular Norte-Sur.

El viceconsejero, Gustavo Santana, por su parte recalcó el compromiso del Gobierno de Canarias con el Eje Norte-Sur de Fuerteventura. « Esta nueva infraestructura no solo culmina una petición del pueblo de Parque Holandés, sino que además permitirá dotar a la vía de más usabilidad».

La Corporación insular espera licitar el polémico camino con fondos del Plan de Cooperación

Su consecución ha sido fruto del trabajo coordinado entre el Cabildo Insular y el Gobierno de Canarias, al que Lloret trasladó «nuestro ofrecimiento de seguir trabajando coordinadamente, para que este semienlace se convierta en enlace completo con sus distintos ramales», enfatizó el presidente.

Daba cuenta así el presidente insular de la intervención prevista, a través del Plan Insular de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia municipal (PICOS), para la pavimentación de la vía actual entre la nueva infraestructura de conexión el Parque Holandés.

Un camino que, según declaraciones de Lloret, «la previsión del Cabildo Insular es que pase a formar parte de la Red Insular de Carreteras, puesto que está uniendo la autovía con la carretera de la costa, pero que, entretanto, está previsto que sea objeto de las labores de pavimentación, proyectadas a través del PICOS, y para cuya licitación únicamente estaba pendiente la puesta a disposición del suelo por parte del Ayuntamiento de La Oliva, que fue aprobada en el último Pleno del municipio».

Lloret, aclaró que «aún no nos ha llegado, pero en cuanto nos llegue, daremos la mayor celeridad que podamos para que se liciten las obras y confiamos en que en dos meses o tres estén adjudicadas». Además, añadió que «lo sensato hubiese sido que, según se avanzaba en el proyecto del semienlace, se avanzara también en el de pavimentación del camino rural. Objetivo de la Corporación Insular que fue trasladado en varias reuniones a las autoridades municipales de La Oliva».

Criticas

La alcaldesa de La Oliva, cuya demanda fue apoyada por los vecinos presentes, señaló que «me gustaría urgir al Cabildo que con la máxima celeridad proceda a realizar esas obras de las que hace más de un año y medio se comprometió a realizar, que son las obras de asfaltado de estos tres kilómetros que separa el semienlace del pueblo de Parque Holandes. Con esto ya quedaría culminada esta obra que tanto interés suscita en los habitantes y visitantes del pueblo».

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Vecinos, Agnes Sandra Gouin, apuntó que «inauguran el semienlace y no se sabe hacia donde porque pasas la rotonda y lo que tienes es un camino de tierra. No entendemos como se puede recepcionar una obra por parte del Cabildo sin tener la carretera hecha. Es un peligro porque no está bien señalizado, no tiene luz y supone un peligro».