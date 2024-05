Un 'matrimonio' bien avenido

El puerto de La Luz, el hotel Santa Catalina, los edificios Elder y Miller, el club inglés, el hospital Queen Victoria, la iglesia anglicana y el cementerio de San José son algunos de los ejemplos tangibles de la huella británica en Las Palmas de Gran Canaria, que también dejó su impronta en otras partes del Archipiélago, y en otros vestigios no palpables pero de gran calado como el fútbol, el progreso y el turismo. No se entendería la historia de la ciudad y de la isla, así como de la sociedad canaria sin la influencia y la contribución de esta colonia que ha sido larga y duradera en el tiempo desde que a principios del XIX comenzaran a asentarse las primeras familias atraídas por el papel de la isla como enclave intermedio hacia sus colonias africanas, lugar para comerciar y negociar y también para disfrutar del clima y de su exotismo tiempo después. El Archivo Histórico Provincial de Las Palmas Joaquín Blanco recibió hace unos días una parte importante de este legado: el fondo documental correspondiente a la iglesia anglicana, construida en 1891 con los donativos de los feligreses en un solar de Ciudad Jardín y desde 2005 Bien de Interés Cultural de Canarias (BIC).

El compendio de 74 unidades de documentos que van desde 1887 hasta 1990 ha sido cedido al Archivo Histórico Provincial de Las Palmas para garantizar su custodia, conservación y difusión, aunque la propiedad seguirá estando en manos de la iglesia anglicana. No está todo lo que se conserva, aunque sí lo más relevante. El fondo podrá ser además consultado vía internet gracias a la digitalización de los papeles, tras el acuerdo al que llegó en 2021 con la anterior corporación municipal de Las Palmas de Gran Canaria. En total, 3.300 imágenes que ahora comienzan a inventariar los técnicos del Archivo Histórico Provincial para ponerlos a disposición de historiadores, investigadores y público, en general.

Planos y alzados de la iglesia anglicana de Las Palmas de Gran Canaria. / JOSÉ CARLOS GUERRA MANSITO

Para Betty Burges, ex presidenta del Club Británico y una de las inglesas más activas en la custodia de este legado, constituye "un alivio" que esté, por fin, a buen recaudo por el valor que tienen los legajos al hablar de la presencia de los ingleses en la Isla sin la cual no se entenderían muchas cosas como, por ejemplo, la construcción del puerto de La Luz, que fue llevado a cabo por la compañía británica Swanston, aunque los hermanos grancanarios Juan y Fernando León y Castillo fueran el arquitecto e impulsor de esta infraestructura, respectivamente, que tanto ha significado para Las Palmas de Gran Canaria y Gran Canaria desde su construcción en 1883.

La iglesia anglicana de Las Palmas de Gran Canaria está catalogada como Bien de Interés Cultural desde 2005

"Mi preocupación es que tuvieran un lugar definitivo para que no ocurriera lo que ha pasado con algunos archivos de casas comerciales que se han ido perdiendo en los traslados de oficinas. No podían estar sueltos, a merced de cualquiera. Me siento aliviada porque ahora estarán correctamente archivados y estarán conservados para los tiempos futuros", señaló quien fuera empleada de la Casa Elder a mediados de los sesenta del pasado siglo sobre la necesidad de que estén guardados en un lugar que los conservará para las generaciones futuras además de ponerlos a disposición de los investigadores. "Si la iglesia es un BIC, sus documentos deben estar a disposición de todos", declaró Burges, contenta de que el legado inglés haya sido reconocido como debe. "Es gratificante saber que se está teniendo en cuenta la importancia que tuvo la comunidad inglesa y lo que aportó al desarrollo de la ciudad y de la isla", apuntó, y en este sentido nombró al cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria Juan José Laforet y al actual concejal de Cultura Adrián Santana, entonces asesor cultural del Consistorio en la anterior legislatura, que avalaron el valor del archivo de la iglesia anglicana para que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria apoyara su digitalización.

Contenido diverso

El contenido de los legajos de la iglesia anglicana de Las Palmas de Gran Canaria es muy variado. Por un lado, están los relativos a la constitución de la iglesia Holy Trinity -Santísima Trinidad-, las juntas y libros de actas, así como sus bienes patrimoniales, gestión económica y correspondencia. Por otro, los que tienen que ver con los servicios y actos litúrgicos del templo. Además, del contenido relativo a los matrimonios, entierros y testamentarias que se registraron en ese largo periodo.

Escritura de compraventa del solar donde se construyó la iglesia anglicana de Las Palmas de Gran Canaria. / JOSÉ CARLOS GUERRA MANSITO

También figuran los planos y los alzados de "una iglesia Evangélica en las Alcarabaneras de esta ciudad", tal y como figura en el original, aprobados por el entoces arquitecto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria Laureano Arroyo el 30 de octubre de 1891, siendo el vicecónsul de Inglaterra Diego Miller. El diseño era una copia del proyecto enviado por sus homólogos ingleses "Mrs Clarke y J.T.Mieklelhwaite de Londres", aunque según señala Ann Ruddock , que ha narrado la historia del templo inglés, el diseño y las estimaciones del coste fueron de Norman Wright, un arquitecto inglés que por aquel entonces -1889- vivía en Las Palmas de Gran Canaria.

Es el primer legado histórico de la comunidad británica que se deposita como tal en la institución, aunque en los archivos personales que se custodian se encuentra documentación relacionada con los ingleses

El director del Archivo Histórico Provincial de Las Palmas Samuel García Arencibia reconocía esta semana el valor de este legado, el primer que recibe la institución de la comunidad británica como tal, aunque en algún archivo personal de los que custodia se pueden encontrar documentos que hablan de esa realidad social y comercial entre grancanarios e ingleses que se vivía en la ciudad en el siglo XIX y principios del XX. "El Archivo actúa como depósito; la propiedad del fondo la mantienen ellos [la iglesia anglicana] y se lo pueden llevar cuando quieran. Nosotros, mientras tanto, lo conservamos y lo ofrecemos a consulta a los investigadores", manifiesta.

Con el fondo ya en el Archivo Histórico Provincial de Las Palmas, el siguiente paso es comprender qué catalogación se ha hecho para su digitalización y cómo estructurarlo para localizarlo y quedar a disposición de los investigadores y del público, en general, lo antes posible. No será un proceso fácil, ya que el fondo estaba de por sí, "bastante desordenado" para un registro de calado como requiere la institución. "Se hizo una ordenación enfocada para la digitalización, pero ahora tenemos que reorganizarlo físicamente conforme a los documentos que contiene", explica la técnica del Archivo Isabel Rúa-Figueroa, que se encargará de ello.

Una esquela encontrada entre la documentación del fondo del archivo de la iglesia anglicana de Las Palmas de Gran Canaria. / JOSÉ CARLOS GUERRA MANSITO

En los libros de matrimonios podemos encontrar los nombres de la primera pareja que se casó en la iglesia el 11 de enero de 1892 y que correspondían con John y Enma Harris; también los de una pareja formada por el inglés Sidney Herbert Montage Head y la española Dolores Fernández el 20 de diciembre de 1900. En función del párroco, los registros se completaban con más o menos datos con la edad, el oficio y la residencia de los contrayentes, así como el nombre de los padres. "Nos encontramos con libros de defunciones, pero en el fondo no hay información sobre el cementerio de San José", aclara la técnico. El fondo documental relativo al histórico camposanto, ubicado en el barrio de San José, permanece aún en manos de la iglesia anglicana.

La construcción del templo fue planteada por el obispo de Sierra Leona Ernest Graham en 1887 ante la ampliación de la comunidad por la construcción del puerto de La Luz

En este sentido, el director del Archivo Histórico Provincial de Las Palmas señala que el fondo documental "está vivo", lo que permitirá que algún familiar que puede estar interesado en alguna partida de nacimiento, matrimonio o defunción de sus antecesores ingleses por cuestiones de herencias o por conocimiento de su propia historia puede acceder a la información fácilmente al estar centralizado y digitalizado en la institución.

Historia

La historia de la construcción de la iglesia de las Santísima Trinidad comienza tras la construcción del puerto de La Luz en 1882, que atrajo un importante número de ingleses cualificados a vivir a la ciudad.El 16 de noviembre de 1887, el obispo anglicano de Sierra Leona Ernest Graham, de cuya jurisdicción dependía Gran Canaria, se reunió con la comunidad británica y les emplazó a eregir una iglesia y un nuevo cementerio con suscripciones y donativos. Y así fue. Hombres relevantes y solventes económicamente de la época constituyeron el primer comité encargado de su construcción. Lo formaban los hermanos Miller, Arthur Doorly, Richard Blandy y Charles Wigg, cuyas familias llevaban en Gran Canaria desde principios de siglo.

En 1889 se compró el terreno a la compañía Elder, aunque no será hasta 1891 cuando se formalice el contrato en la notaría de Agustín Millares por James Miller, John Turnbulk Forman y Arthur Doorly.

La iglesia fue encargada al arquitecto Norman Wright que vivía en Las Palmas de Gran Canaria. El diseño planteado fue el de un templo de estilo inglés gótico, simple y económico, para acoger a 255 personas, aunque con posibilidades de poder ser ampliado. La iglesia contaría también con una torre.

Algunos de los materiales para su construcción vinieron de Inglaterra y en 1892 la iglesia ya oficiaba servicio, aunque no hay documento que acredite su consagración pese a las peticiones que se hicieron. En 1913, se formalizaron los estatutos de la Capilla Anglicana de Las Palmas por el gobernador civil de la isla. Parte de aquellos primeros documentos ardieron en un incendio en las oficinas de la Gran Canaria Coaling Company, que los custodiaba.

Suscríbete para seguir leyendo