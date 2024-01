El Festival Internacional de Música de Canarias celebra su 40 edición, y lo hace a lo grande, con prestigiosos directores, solistas y orquestas de máximo nivel internacional. En Fuerteventura ofrecerá ocho destacados conciertos, entre el 3 de enero y el 9 de febrero de 2024. Estarán en la Isla la británica Academy of St, Martin in the Fields, considerada una de las mejores formaciones de cámara del mundo; el carismático contratenor Jakub J. Orlinski, junto a la orquesta barroca Il Pomo d’oro, formada por algunos de los mejores especialistas en música antigua; y un Ensemble de la Filarmónica de Gran Canaria.

El programa se completa con las propuestas de la sección En Paralelo del FIMC: el concierto del prestigioso Dúo Cassadó (violonchelo y piano), los espectáculos multidisciplinares ‘Océano’ y ‘Ángaro’, y el concierto protagonizado por el pianista Othoniel Rodríguez. Las entradas estarán disponibles en www.festivaldecanarias.com. Durante la presentación de la programación en Fuerteventura, el consejero de viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canarias, Horacio Umpiérrez, destacó “el esfuerzo que hace el Palacio de Formación y Congresos para recibir uno de los grandes eventos culturales de Canarias. En el caso del FIMC, arrancando la temporada de música clásica dentro de la Isla con un festival que se ha mantenido durante cuarenta ediciones con un crecimiento exponencial de calidad”. Por su parte, el consejero insular de Cultura, Rayco León, expresó “el lujo que supone para Fuerteventura contar con uno de los festivales más prestigiosos. Su apuesta por llevar la música clásica a todos los rincones ha sido clave y decidida en el Archipiélago”. El director del FIMC, Jorge Perdigón, invitó a todas las personas a asistir a un festival “que en sus cuarenta ediciones ha celebrado 300 conciertos a Fuerteventura, con actuaciones de gran nivel y algunas de las mejores orquestas y compositores a nivel mundial”. Organizado por el Gobierno de Canarias, en colaboración con el Cabildo de Fuerteventura y bajo la dirección artística de Jorge Perdigón, la programación del 40 FIMC en Fuerteventura comenzará el 3 de enero en el Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura con Joven Orquesta de Canarias como preludio del 40 FIMC. Se presenta ante el público majorero bajo la dirección de Víctor Pablo Pérez, con la participación del pianista Nikolai Lugansky, con un programa integrado con el Concierto para Piano nº 2 de S. Rachmaninov y la Sinfonía nº 5 de P.I. Tchaikovsky. El 15 de enero la cita es en el mismo escenario con un ensemble de cuerdas de la Filarmónica de Gran Canaria, bajo la batuta del maestro Karel Mark Chichon. Juntos asumirán el estreno de una de las obras de encargo del Festival, una partitura firmada por el compositor lanzaroteño Samuel Aguilar. También interpretarán obras de Shostakovich y Grieg y contarán con solistas como Javier Laso (piano). El Dúo Cassadó recala también en la isla acompañado por el bailaor Iván Vargas para interpretar el programa ‘Hechizo y duende’, con el que rinden homenaje a García Lorca en el 125 aniversario de su nacimiento. Será el día 17 de enero en el Auditorio de Antigua, donde se podrán escuchar obras del siglo XX español interpretadas por Marta Moll (piano) y Damián Martínez (chelo). La programación continuará el sábado 19 de enero, el espectáculo multidisciplinar ‘Océano’, que reúne a intérpretes, compositores y artistas de las islas; y el día 24 de enero, con una nueva versión del aplaudido espectáculo ‘Ángaro’ de la compañía Pieles, con su fusión de tradición y vanguardia. Ambos están incluidos en la programación de En Paralelo y tendrán lugar en el Palacio de Formación y Congresos. Otra de las grandes propuestas de esta edición será la ensemble de la Academy of St. Martin in The Fields, que ofrecerá un concierto en la capital majorera el 31 de enero. La formación británica hará un recorrido por el barroco, el clasicismo y el romanticismo, con obras de Bach, Brahms y Mendelssohn. La programación finaliza en febrero con un concierto del pianista cubano afincado en Tenerife, Othoniel Rodríguez en el Auditorio de Antigua (día 2) y otro de la orquesta barroca Il Pomo D’oro, bajo la dirección de Francesco Corti, que destaca por una interpretación auténtica y dinámica de las óperas y obras instrumentales del período barroco y clásico.