La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, y la concejala de Servicios Sociales, Tania Alonso, han expuesto los motivos por los que la Administración local ha iniciado el expediente administrativo en el que se acuerda el cese de la actividad de la organización asociada de reparto de alimentos del Proyecto Vecinal de Alimentos de Mogán y la recuperación del local municipal cedido en la Junta de Gobierno Local en junio de 2009.

Esta decisión, indica el Ayuntamiento, "se justifica tras la falta de coordinación y colaboración entre la entidad y los Servicios Sociales, además de los informes técnicos que acreditan la carencia de los mecanismos de protección para garantizar la seguridad, la deficiencia estructural del inmueble y de las medidas higiénico sanitarias exigidas para el desarrollo de la actividad que desempeñan".

En las cláusulas de la cesión del local se contempla su uso exclusivo para el reparto de alimentos, pero también se está empleando como almacén de enseres, hecho no permitido, detalla el Consistorio. Además, entre las obligaciones contraídas por la entidad se encuentra garantizar el buen estado de las instalaciones, realizar las reparaciones necesarias así como el pago de agua y luz, continúan. "Después de once años las obligaciones no han sido cumplidas, lo que nos ha llevado a intervenir ante las numerosas deficiencias refrendadas por los informes técnicos", apunta Bueno.