La muerte de cuatro personas en la noche del martes ha provocado el luto en Artenara, donde un padre, dos de sus hijas y el marido de una de ellas perdieron la vida, después de que el vehículo en el que circulaban por la carretera que conecta Artenara con Valleseco, a la altura de los Pinos de Gáldar, se saliera de la vía y cayera por la ladera de un barranco desde 120 metros de altura.

Entre ellos se encontraba Richard Addicot, piloto británico de Norwegian Air Shuttle, cuya muerte junto con su esposa -Rita García Bolaños-, suegro -Iván García Buelga- y cuñada -Marta García Bolaños- ha causado estupor en el Reino Unido, donde distintos medios británicos se han hecho eco de la trágica noticia.

La prensa británica se hace eco de la tragedia de Artenara

'Un piloto británico y su esposa mueren junto con otros dos miembros de la familia en un accidente de tráfico en Gran Canaria' -Daily Mail-, 'Rescatan los cuerpos del piloto británico y su familia 18 horas después' -The Sun-, 'Muere un piloto británico tras caer con su coche por un barranco' - The Guardian, son algunos titulares de la prensa inglesa.

Addicot residía en el Reino Unido, junto a su mujer Rita, pero "habían venido a Gran Canaria a pasar las Navidades, aprovechando que Richard se había quedado en ERTE", según cuentan los distintos medios del país anglosajón.

"Un verdadero mentor"

Por otro lado, compañeros y amigos de Addicot le rindieron homenaje al capitán de avión de la aerolínea escandinava y a su familia.

Kye Lopez, quien conoció al fallecido piloto mientras trabajaba en la citada aerolínea en 2017, lo describió como un "verdadero mentor" que lo había inspirado a aprender a volar. “Como tripulación de cabina interesado en convertirme en piloto, me enseñó muy bien. Me motivó y me enseñó siempre que volamos juntos”, dijo López, de 26 años, a la agencia de noticias PA Media.

“Si no fuera por él, no estaría en la escuela de aviación en este momento. Era, sin duda, el capitán más relajado y divertido con el que he tenido el placer de volar. La mayoría de los capitanes pecan de un exceso de autoridad, pero él no. Simplemente se sentía como un hermano mayor para mí y siempre estaba pendiente de mis progresos". Incluso aseguró que una vez pagó todas sus bebidas una noche, "si le prometía que me postularía para la universidad de aviación".

"Ha pasado un tiempo desde que nos vimos o incluso nos hablamos por Whatsapp", se entristece Lopez. "Espero que supiera la gran inspiración que fue para mí", añade.

Además, Addicot fue piloto en Ryanair, donde excompañeros suyos le rindieron homenaje en las redes sociales. Todos le describieron como una de las personas más agradables que han conocido.

En un comunicado, Norwegian manifestó: "Nuestros pensamientos están con la familia, amigos y colegas del Capitán Richard Addicott durante este triste momento".

Por otro lado, el Ministerio de Asuntos Exteriores informó que "estamos apoyando a la familia de un británico tras su muerte en Gran Canaria y estamos en contacto con las autoridades españolas".

Tres días de luto

El Ayuntamiento de Artenara ha declarado tres días de luto oficial por el fallecimiento de los cuatro familiares, desde este jueves 10 de diciembre hasta el próximo domingo, trece de diciembre. Durante estos días, las banderas en los distintos edificios municipales ondearán a media asta.