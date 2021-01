“Plantas papas y recoges sin regar”

Este vecino de La Pasadilla desde hace quince años, que es natural de Agüimes, reside en su vivienda con sus hijas. Es ingeniero agrícola y está prejubilado.

Pulido está muy pendiente del cielo, de la meteorología y del campo. “Plantas papas ahora y podrás recoger de lo plantado sin haber regado de lo húmeda que está la tierra de tanto que ha llovido. Tenemos un terreno y comemos de los frutos de lo plantado. Disfruto con la tierra. Planto tomates, lechuga y pimientos, lo que sea. Tenemos más de treinta arboles frutales distintos. Y como te he dicho, lo que se produce lo comemos. Ahorramos dinero”, explicó.

Este residente cuenta con una central meteorológica de su propiedad en el inmueble. “Por eso puedo saber con bastante acierto qué pasa y pasará en relación a las temperaturas o a las precipitaciones. Llevamos de lluvias un mes y medio en este lugar, y ha caído 141 litros de agua por metro cuadrado en total durante ese tiempo”, manifiesta Pulido, quien agregó, respecto al termómetro, que “esta mañana [ayer para el lector], sobre las 08.00 horas hacía 6,8 grados centígrados. A las dos de la tarde, no pasaba de nueve grados centígrados y lloviendo”.

“La temperatura máxima que hemos alcanzado ha sido de 12 grados y la mínima fue 4,8 grados centígrados. Y te hablo de las ocho de la mañana”, agregó.

Teresa Guedes Guedes, que vive y trabaja con un ganado de veinticinco cabras que tienen en su propiedad en Lomo Caballo, también en Ingenio, pegado a La Pasadilla, lo tiene muy claro: “Llegó tarde el invierno, pero parece que no se quiere ir”.

“Claro que nos viene muy bien a todos tanta agua. La cosa está mal, pero es cierto que la lluvia viene bien, alivia. Hay mucha hierba, por tanto más comida. La ayuda anual del Cabildo de entre 300 y 400 euros es insuficiente para poder mantener un ganado”, señala. En la actualidad, ellas consiguen una producción mensual de leche de cabra de entre 300 y 400 litros de leche, que venden a una empresa productora de quesos de Valsequillo.

Esta ganadera estuvo más de 15 años trabajando en los tomateros. “Las condiciones de trabajo y el hecho de que mi madre estaba sola con el ganado, me animaron a volver a trabajar con ella en casa, en Lomo Caballo”, apunta. La madre, también llamada Teresa Guedes, de 83 años, lleva toda su vida dedicada a la ganadería y al tomate. Tuvo seis hijos, y la mayor falleció cuando tenía 58 años. Su marido pereció cuando tenía 57 años. “Sé lo que es trabajar. Es lo que siempre he hecho. He tenido vacas, cabras y ovejas. Y hacía queso, pero hace 20 años que dejé de hacerlo”, afirmó.

La Pasadilla tiene unos 60 vecinos y Lomo Caballo unos 50. Hay muchos menos jóvenes y menos población que se dedica a la agricultura. Sin embargo, aún quedan varios propietarios que tienen cabras, gallinas, vacas, ovejas, burros y caballos.