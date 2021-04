El Ayuntamiento de Mogán recurre a los remanentes de tesorería para disponer de 1,1 millón de euros más para atender las ayudas sociales que se han incrementado en este segundo año de Covid. Si bien en este ejercicio ya se había ampliado la partida de 300.000 a 800.000 euros, finalmente se ha visto que con ese montante no se iba a poder dar respuesta a todas las ayudas que solicitan los vecinos para comprar alimentos, o para pagar los recibos de agua, luz, y el alquiler, según aseguró ayer Ernesto Hernández, concejal de Obras Públicas de Mogán.

La partida para emergencia social se sitúa en 1,9 millones para este año, al tiempo que se incorporan 500.000 euros en ayudas para el sector empresarial.

El grupo de gobierno que lidera Onalia Bueno aprobó ayer en Pleno recurrir a 8, 5 millones de esos remanentes para poder afrontar 2021, un año en el que debido a la crisis económica que ha generado la pandemia han bajado de forma notoria los ingresos municipales, y a la vez se han incrementado las solicitudes de ayudas sociales. Con este panorama los 19,5 millones de euros que disponía este ayuntamiento en su cuenta de ahorros se quedan en 11,5 millones, casi la mitad.

Remarcó el concejal de Obras Públicas en que Mogán es uno de los municipios donde más se ha incrementado el paro debido al cierre de los establecimientos hoteleros y la caída, en general de la facturación en el negocio turístico. “Los efectos han sido muy duros para las familias porque aquí se vive del turismo, y muchos trabajadores se han quedado sin ingresos o no les llega el dinero del ERTE para vivir”, destacó. Ante estas circunstancias, añadió que al Ayuntamiento no le ha quedado más opción que elevar la partida destinada a la emergencia social.

Asimismo, Hernández dijo que aunque se pueda entender que se podían dejar el resto de inversiones para no recurrir a los remanentes, insistió en que no es una cuestión sencilla de llevar a cabo porque hay proyectos que son cofinanciados con otras administraciones y no se pueden perder esas subvenciones, mientras que hay otras como las destinadas a la red de saneamiento que son obligatorias. Las obras para las que se dispone de remanentes son el edificio que irá en el aparcamiento subterráneo de Arguineguín (413.120 euros); la finalización del paseo anexo al cauce del Barranco de Pino Seco (600.000 euros); la rehabilitación de la plaza de Motor Grande (420.663 euros); la mejoras del servicio de Playa del Cura (122.190 euros) y La Lajilla (177.940 euros); la rehabilitación de El Perchel (455.940 euros); y la actuación de ahorro energético en Veneguera (24.951 euros).También se destinan 600.000 euros para el acondicionamiento de viales, obras en la red de saneamiento por valor de 200.000 euros, mejora de la depuradora de Puerto Rico con 420.000 euros y la renovación de los depósitos municipales de agua y la red de abastecimiento con 600.000 euros.

Por su parte, Nuevas Canarias advirtió que la modificación del presupuesto de 2021 va a suponer un incremento de la inestabilidad presupuestaria y el incumplimiento de la regla del gasto, lo que podría implicar, como ya advirtió el interventor la disolución de la corporación por la gestión gravosa para los intereses generales.