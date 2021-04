Los vecinos de Tunte critican el “desinterés” del Ayuntamiento por el Jacobeo

La plataforma vecinal del pueblo de Tunte que promueve la ruta del Camino de Santiago de Gran Canaria durante el Jacobeo 2020-2021 lamentaron ayer “el desinterés” del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana en la organización de los actos relacionados con esta celebración.

Los representantes de este colectivo de vecinos lanzaron sus críticas contra el gobierno municipal de Conchi Narváez tras reunirse en el Cabildo con el consejero insular de Presidencia, Teodoro Sosa. En ese encuentro, explicó el portavoz Ismael Guerra, se abordaron diferentes asuntos relacionados con el Jacobeo, donde quedó patente que el Ayuntamiento de San Bartolomé, a su juicio, no se ha implicado en preparar al pueblo de Tunte para estas festividades.

“Seguimos llevándonos sorpresas de la nefasta gestión municipal referente a este asunto; después de debatir largo y tendido, incluso con documentos oficiales en la mesa, comprobamos el escaso interés municipal por dicho evento, incluso comprobamos que la subvención aportada por el Cabildo de Gran Canaria fue a voluntad de sus representantes, y no por petición del Ayuntamiento”, declaró el portavoz vecinal.

Según este colectivo, el proyecto elaborado por el gobierno municipal para acogerse y justificar dicha subvención del Cabildo “es pésimo, una vergüenza”, por lo que anunciaron que lo harán público para que se compruebe ese desinterés por promocionar el Camino de Santiago desde Tunte a Gáldar, una ruta de unos 40 kilómetros por la cumbre de la Isla que ya están realizando cientos de senderistas cada fin de semana.

El consejero, que también es alcalde de Gáldar, les comentó que el Cabildo está trabajando junto con el Gobierno de Canarias para señalizar todo el camino de la ruta jacobea. Respecto a la promoción, le preguntaron a Sosa por qué no se contó con Tunte y “su respuesta fue sincera, porque no se podía esperar más, pues no pidieron la subvención y contestaron un día antes del plazo estipulado para no perder dicho dinero”, relataron.