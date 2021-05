Un hombre es condenado a 14 años de cárcel por violar a su hijastra

La Sala considera probado que el 9 de enero de 2018 la menor de 12 años al momento de los hechos se acostó a dormir en el sofá cama del salón de la vivienda que figuraba como su habitación y sobre las 3.30 horas se despertó al notar que que "le estaban acariciando los muslos y las nalgas" y e ese momento comprobó "que se encontraba en el dormitorio de su madre" y que era el hombre al que consideraba su padre el que la estaba tocando.

La víctima en ese momento se levantó de la cama y se marchó al salón para acostarse de nuevo en el sofá pero fue seguida por su padrastro quien, "guiado por el ánimo libidinoso, se acostó nuevamente junto a la menor" que en ese momento dormía de lado. El fallo revela que el hombre -de 31 años en ese momento- se colocó detrás de ella, "comenzó a acariciarle, le bajó los pantalones y, para inmovilizarle, la agarró de las manos y se las situó a la altura de la cadera. Acto seguido le introdujo un dedo en la vagina y luego le penetró vaginalmente", por lo que la afectada le dio patadas hasta que "logró apartarlo" de ella, posteriormente, el procesado "se sentó en el borde del sofá cama y se masturbó".

La niña acudió al baño, llamó y envió mensajes de WhatsApp a su abuela y tío materno para pedirles ayuda entre los que se leía "ven a buscarme por favor. Mi madre no está en casa y mi padre me bajó los pantalones, me estaba tocando y me obligó". Para ese entonces la menor creía que el condenado era su padre biológico ya que la crió desde que era un bebé y tiene dos hermanos hijos de este hombre. A consecuencia de esto, continúa el fallo, la víctima sufrió "estrés postraumático y un estado ansioso depresivo de intensidad moderada, con alteraciones en el sueño, en su peso, en la vida social e inestabilidad emocional. Una huella psíquica que se vio incrementada al descubrir que no era su progenitor".

El Tribunal también le condenó a indemnizar a la pequeña con 20.000 euros por los daños morales causados. La sentencia no es firme por lo que cabe interponer un recurso de apelación.